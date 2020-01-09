Утка по-американски: 5 странностей Дональда Дака

1. До того, как выпустить короткометражку Don Donald, Уолт Дисней подсаживал белого селезня в "чужое" кино. Сначала Дак засветился в "Маленькой мудрой курочке", а потом стал появляться в историях про самого Микки Мауса. К удивлению Диснея, уже через год после первого фильма про себя Дональд Дак обошел в рейтинге "золотоносную мышь" США.

#recap Turning Donald Duck upside down creates Donald Trumphttps://t.co/7dmgXXNejX pic.twitter.com/3O1sqs956Q — The Poke (@ThePoke) June 10, 2017

2. Дак сочинялся как персонаж "со странностями", и с этим его создатели слегка переборщили. То, что селезню с трудом дается человеческий язык, это нормально. Дональд скрипит и шепелявит так, что не поймешь, о чем он. Но многие нарочно учатся говорить "утиным голосом", потому что это смешно.

3. То, что Дак закипает от ерунды и при этом машет рукой на неприятности, тоже нормально. Но как он может, будучи селезнем, красть и есть куриные яйца?! А готовить для своих племянников мясо птицы?! В одной из серий Дональд выносит к столу утку с аппетитной корочкой. Даже если это гусь или курица, все равно: птицы едят птиц!

© AP Photo / Larry Crowe Индейка

4. С родственниками Дональда Дака тоже не все чисто. У него появляются три племянника, они поселяются с дядей только на время. Но затем их мать – сестра-близняшка Дональда – ни разу не вспомнит о своих детях. Куда она делась, что с ней стало, не ее ли подавали на обед в упомянутой серии? Неизвестно!..

5. То же и с самим Дональдом. Он передает малышню на попечение своего родного дяди, который почему-то оказывается не американцем, как Дак, а шотландцем. Это миллиардер Скрудж Макдак. Сам Дональд Дак отправляется тем временем служить в ВМФ США. И тоже пропадает. Надел ли он хотя бы штаны, наконец? Вопрос остается без ответа.

© The Walt Disney Company Вымышленный персонаж Скрудж Макдак из "Утиных историй"

Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik