Утечки подтвердили провал США: Настроить Китай против России не удалось

Ведущие американские СМИ сообщили, что попытка надавить на Китай провалилась.

Источники в дипломатических кругах США сообщили, что давление на Китай оказалось безрезультатным. Об этом провале Вашингтона говорят и ведущие американские издания. Уточняется, что американская сторона добивалась от КНР того, чтобы Пекин не поддерживал Россию в свете западного давления.

Но это требование Китай выполнять не намерен.

Согласно публикациям американских СМИ, Пекин пообещал Вашингтону оказывать Москве не только экономическую, но, если потребуется, и военную помощь.

Также китайская сторона дала понять американцам, что в случае посягательства КНР может ввести собственные санкции. Об этом, в частности, пишет Financial Times. По информации издания, Китай пригрозил Соединённым Штатам встречными санкциями в случае попыток оказания на него давления.

В МИД Китая в свою очередь обратились с призывом к США "не наносить ущерб законным правам и интересам Китая, когда они разбираются в своих отношениях с Россией".

Автор телеграм-канала "Резидент", оценивая ситуацию, прогнозирует, что мы входим в новый виток противостояния, "который спровоцирует геополитический кризис".