Утечка технологий набирает обороты. Стоит ли иронизировать над ЭМИ-генератором «Phaser»? • 136 • Аналитика









Одна группа обозревателей пришла к мнению о том, что проект перспективной СВЧ-пушки не находится на том уровне технологического становления, который позволил бы передовому детищу от «Рэйтеон» достигнуть уровня оперативной боевой готовности уже в обозримом будущем. Другая же и вовсе склонилась к выводу, что спектр задач, выполняемых передовым сверхвысокочастотным генератором электромагнитных импульсов «Phaser», будет «зашорен» на борьбе лишь с низковысотными низкоскоростными летательными аппаратами противника, к примеру, БПЛА позиционной и территориальной оптико-электронной разведки, оперирующими со скоростями 180—200 км/ч и на высотах до 100 м, в то время как для современных тактических крылатых ракет большой дальности типа 9М728 комплекса «Искандер-М» и СКР 3М14Т/К «Калибр-ПЛ/НК» комплексы «Фэйзер» угрозы якобы не представляют.



Реверс-инжиниринг проекта «Ранец-Э» удался. Поверхностный анализ возможностей комплекса «Phaser» может сослужить плохую службу в прогнозировании развития ситуации на тех или иных ТВД XXI века

Между тем все вышеперечисленные размышления и выводы крайне далеки от реального положения дел и обусловлены как недостаточной осведомлённостью простых обозревателей о возможностях уже воплощённой в железе элементной базы опытных комплексов сверхвысокочастотного ЭМ-подавления, так и весьма поверхностной оценкой данных, опубликованных на рекламных страничках корпорации «Raytheon» в 2016 году, когда первый технологический демонстратор «Фэйзера» был представлен на широкое обозрение публики. На деле же объективная оценка проекта разработки перспективного комплекса СВЧ-подавления «Phaser» указывает лишь на то, что передовое «рейтеоновское» изделие является концептуальным реверс-инжинирингом замороженного в 2000-х гг. российского проекта боевого ЭМИ-генератора «Ранец-Э».



Как известно, спектр возможностей данного комплекса не был ограничен одной лишь борьбой с дронами и предусматривал всеобъемлющее выведение из строя элементной базы бортового радиоэлектронного оборудования огромного перечня средств воздушного нападения противника (от самолётов тактической авиации, стратегических КР «Томагавк» и тактических ракет AGM-84H/K SLAM-ER до противотанковых ракет семейства «Хеллфаер» и противорадиолокационных ракет AGM-88C/E HARM/AARGM-ER).



Нивелировать узкий сверхвысокочастотный луч, генерируемый мощной параболической антенной комплекса «Ранец-Э», было бы нереально даже перспективным средствам воздушного нападения, снабженным помехозащищёнными радиолокационными ГСН на основе АФАР, способными формировать гибко моделируемую диаграмму направленности с «провалами» в направлении постановщиков помех. Это и неудивительно, ведь речь идёт не о стандартных многодиапазонных комплексах РЭБ семейств «Красуха-4», СНП-2/4, а об узкоспециализированном ЭМИ-генераторе, кратковременно излучаемый СВЧ-луч которого имеет в разы более высокую спектральную плотность мощности на пространственный сектор в 1° и менее.



В соответствии с данными, озвученными в ходе выставки «Лима-2001» представителями «Рособоронэкспорта» со ссылкой на компетентный источник в компании-разработчике, вышеуказанных качеств, достигаемых посредством 50-децибельной параболической антенны, вполне хватило бы для выжигания радиоэлектронной начинки различных элементов высокоточного оружия на удалении до 14 км, в то время как на дистанции 40 км средства воздушного нападения противника сталкивались бы с критическим нарушением работы БРЭО, несовместимым с продолжением выполнения воздушной операции. Основываясь на всём вышеописанном, нетрудно предположить, что подобным заделом располагает и штатовская СВЧ-«пушка» «Phaser»; тем более что у специалистов «Рэйтеона» имеется внушительный опыт в проектировании многодиапазонных средств РЭБ, элементная база передающего тракта которых представлена нитрид-галлиевыми транзисторами на основе монолитных интегральных схем, адаптированными к работе на экстремальных энергетических режимах.



Что же касается озвученной невозможности «Фэйзера» работать по целям со скоростями 200 км/ч и более, то это лишь «детская болезнь» перспективной штатовской СВЧ-пушки, которая, по-видимому, может быть ликвидирована посредством интеграции в современную сетецентрическую систему ПВО-ПРО, получающую информацию о тактической воздушной обстановке от многодиапазонных многофункциональных радаров высокого разрешения 3DELRR, подготавливаемых к обретению оперативной боевой готовности в начале 20-х годов XXI века. Опубликованная в новостном разделе аналитического издания defence-blog.com информация о предоставлении подразделению «Raytheon Co. Missile Systems» 16,2-миллионного контракта на разработку опытного прототипа боевого ЭМИ-генератора «Phaser» в интересах ВВС США стала предметом многочисленных иронических комментариев на десятках отечественных военно-технических порталов.Одна группа обозревателей пришла к мнению о том, что проект перспективной СВЧ-пушки не находится на том уровне технологического становления, который позволил бы передовому детищу от «Рэйтеон» достигнуть уровня оперативной боевой готовности уже в обозримом будущем. Другая же и вовсе склонилась к выводу, что спектр задач, выполняемых передовым сверхвысокочастотным генератором электромагнитных импульсов «Phaser», будет «зашорен» на борьбе лишь с низковысотными низкоскоростными летательными аппаратами противника, к примеру, БПЛА позиционной и территориальной оптико-электронной разведки, оперирующими со скоростями 180—200 км/ч и на высотах до 100 м, в то время как для современных тактических крылатых ракет большой дальности типа 9М728 комплекса «Искандер-М» и СКР 3М14Т/К «Калибр-ПЛ/НК» комплексы «Фэйзер» угрозы якобы не представляют.Между тем все вышеперечисленные размышления и выводы крайне далеки от реального положения дел и обусловлены как недостаточной осведомлённостью простых обозревателей о возможностях уже воплощённой в железе элементной базы опытных комплексов сверхвысокочастотного ЭМ-подавления, так и весьма поверхностной оценкой данных, опубликованных на рекламных страничках корпорации «Raytheon» в 2016 году, когда первый технологический демонстратор «Фэйзера» был представлен на широкое обозрение публики. На деле же объективная оценка проекта разработки перспективного комплекса СВЧ-подавления «Phaser» указывает лишь на то, что передовое «рейтеоновское» изделие является концептуальным реверс-инжинирингом замороженного в 2000-х гг. российского проекта боевого ЭМИ-генератора «Ранец-Э».Как известно, спектр возможностей данного комплекса не был ограничен одной лишь борьбой с дронами и предусматривал всеобъемлющее выведение из строя элементной базы бортового радиоэлектронного оборудования огромного перечня средств воздушного нападения противника (от самолётов тактической авиации, стратегических КР «Томагавк» и тактических ракет AGM-84H/K SLAM-ER до противотанковых ракет семейства «Хеллфаер» и противорадиолокационных ракет AGM-88C/E HARM/AARGM-ER).Нивелировать узкий сверхвысокочастотный луч, генерируемый мощной параболической антенной комплекса «Ранец-Э», было бы нереально даже перспективным средствам воздушного нападения, снабженным помехозащищёнными радиолокационными ГСН на основе АФАР, способными формировать гибко моделируемую диаграмму направленности с «провалами» в направлении постановщиков помех. Это и неудивительно, ведь речь идёт не о стандартных многодиапазонных комплексах РЭБ семейств «Красуха-4», СНП-2/4, а об узкоспециализированном ЭМИ-генераторе, кратковременно излучаемый СВЧ-луч которого имеет в разы более высокую спектральную плотность мощности на пространственный сектор в 1° и менее.В соответствии с данными, озвученными в ходе выставки «Лима-2001» представителями «Рособоронэкспорта» со ссылкой на компетентный источник в компании-разработчике, вышеуказанных качеств, достигаемых посредством 50-децибельной параболической антенны, вполне хватило бы для выжигания радиоэлектронной начинки различных элементов высокоточного оружия на удалении до 14 км, в то время как на дистанции 40 км средства воздушного нападения противника сталкивались бы с критическим нарушением работы БРЭО, несовместимым с продолжением выполнения воздушной операции. Основываясь на всём вышеописанном, нетрудно предположить, что подобным заделом располагает и штатовская СВЧ-«пушка» «Phaser»; тем более что у специалистов «Рэйтеона» имеется внушительный опыт в проектировании многодиапазонных средств РЭБ, элементная база передающего тракта которых представлена нитрид-галлиевыми транзисторами на основе монолитных интегральных схем, адаптированными к работе на экстремальных энергетических режимах.Что же касается озвученной невозможности «Фэйзера» работать по целям со скоростями 200 км/ч и более, то это лишь «детская болезнь» перспективной штатовской СВЧ-пушки, которая, по-видимому, может быть ликвидирована посредством интеграции в современную сетецентрическую систему ПВО-ПРО, получающую информацию о тактической воздушной обстановке от многодиапазонных многофункциональных радаров высокого разрешения 3DELRR, подготавливаемых к обретению оперативной боевой готовности в начале 20-х годов XXI века. Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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