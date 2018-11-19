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Утечка паролей в Instagram: Любой может «увести» чужой аккаунт из-за «ошибки системы»

19 ноября 2018, 15:24  •  37 • В мире
Руководство Instagram уже сделало заявление по этому поводу, отметив что утечка паролей от аккаунтов произошла «из-за ошибки системы» якобы «у небольшого количества пользователей». Однако из-за того, что пароли попали в свободный доступ, любой может взять и «увести» чужой аккаунт.
Предупреждающие сообщения руководство Instagram уже выслало своим пользователям. Сообщалось, что их данные могли быть сохранены в URL браузеров. То есть они фактически могли попасть в открытый доступ, и любой пользователь мог их увидеть, если бы зашел в историю браузера.
По сведениям The Information, пропажа данных возникла из-за ошибки системы. Так, если воспользоваться функцией «загрузите свои данные», то одновременно будут скопированы все данные в URL браузера.
Соцсеть отмечает, что под угрозу попало небольшое количество пользователей. Впрочем, количество тех, кто мог бы пострадать, пока не уточняется. Сама возможность загрузить данные из Instagram появилась в апреле этого года.

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