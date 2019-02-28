Утечка химиката привела к госпитализации 50 человек на предприятии водоснабжения в США

В американском штате Алабама на предприятии водоснабжения произошла утечка химиката. В результате чего 50 человек оказались в госпитале.

В США, в штате Алабама, на предприятии водоснабжения Birmingham Water госпитализировано более 50 человек из-за утечки. Информация выложена на сайте компании.

Руководство предприятия пояснило, что все вредные вещества остались внутри предприятия, не заразив внешнею среду. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Местные СМИ пишут о том, что шоссе вокруг предприятия было перекрыто несколько часов.