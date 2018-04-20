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Утечка капитала

20 апреля 2018, 19:54  •  122 • Карикатуры

Центральный банк Турции вывел из Федеральной резервной системы США свой золотой резерв. Об этом свидетельствует годовой отчет регулятора, опубликованный на официальном сайте организации.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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