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Утечка капитала
20 апреля 2018, 19:54 • 122 • Карикатуры
Центральный банк Турции вывел из Федеральной резервной системы США свой золотой резерв. Об этом свидетельствует годовой отчет регулятора, опубликованный на официальном сайте организации.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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