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Усы Пескова стали бородой: Как изменился пресс-секретарь Путина после коронавируса

30 мая 2020, 04:55  •  37 • Политика
Дмитрий Песков за время карантина отпустил бороду. Видео с новым обликом пресс-секретаря президента России опубликовала Татьяна Навка.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сильно изменился за время карантина. Его знаменитые усы дополнились вполне приличной бородой. Соответствующий ролик опубликовала в социальной сети Instagram жена пресс-секретаря Татьяна Навка.
На видео семья Песковых сажает возле дома черешневое дерево. В процессе участвует сам Песков, его жена и их дочь. На кадрах видно, что за время карантина Песков изрядно оброс и обзавёлся бородой.
"Мой муж ждёт не дождётся открытия парикмахерских", - комментирует видео Татьяна Навка.
Напомним, что и Песков, и его жена уже успели переболеть коронавирусной инфекцией COVID-19. У пресс-секретаря президента болезнь дала осложнения на лёгкие, но ему удалось выкарабкаться.
Фото: скриншот Instagram/tatiana_navka

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