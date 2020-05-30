Усы Пескова стали бородой: Как изменился пресс-секретарь Путина после коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сильно изменился за время карантина. Его знаменитые усы дополнились вполне приличной бородой. Соответствующий ролик опубликовала в социальной сети Instagram жена пресс-секретаря Татьяна Навка.

На видео семья Песковых сажает возле дома черешневое дерево. В процессе участвует сам Песков, его жена и их дочь. На кадрах видно, что за время карантина Песков изрядно оброс и обзавёлся бородой.

"Мой муж ждёт не дождётся открытия парикмахерских", - комментирует видео Татьяна Навка.

Напомним, что и Песков, и его жена уже успели переболеть коронавирусной инфекцией COVID-19. У пресс-секретаря президента болезнь дала осложнения на лёгкие, но ему удалось выкарабкаться.

Фото: скриншот Instagram/tatiana_navka