«Усугубляют кризис»: почему Байден объявил об отправке на Украину более 16 тысяч единиц оружия • 27 • В мире Президент США Джо Байден заявил о выделении дополнительных $800 млн в качестве помощи Украине в сфере безопасности, сообщает Белый дом. Такое содействие будет оказано в виде прямых поставок вооружения от Пентагона ВСУ. Речь идёт в том числе о 800 переносных ЗРК Stinger, 2 тыс. ПРК Javelin, тысяче лёгких противотанковых орудий и 6 тыс. противотанковых систем AT-4. Как заявили в Белом доме, США планируют вести в закрытом режиме переговоры о поставке Киеву систем ПВО и не станут раскрывать местоположение таких вооружений. По мнению экспертов, цель новой порции оружия для Киева — усложнить для России специальную операцию на Украине. Однако аналитики отмечают, что такого рода вооружения не способны существенно изменить ситуацию. С-300 на вооружении ВСУ Gettyimages.ru © Future Publishing Президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительных $800 млн в качестве помощи Украине в сфере безопасности, сообщает Белый дом. «Помощь будет оказана в виде прямых поставок вооружения от американского Минобороны вооружённым силам Украины, чтобы помочь им защитить свою страну от неспровоцированного и неоправданного вторжения России», — говорится в заявлении. «Вторжением» Вашингтон называет специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, объявленную РФ 24 февраля. Как уточняется в сообщении Белого дома, общая сумма помощи США в сфере безопасности, выделенная Украине, «только за последнюю неделю достигла $1 млрд и в общей сложности с начала работы администрации Байдена — $2 млрд». Новый пакет помощи в размере $800 млн, по данным американских властей, включает 800 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, 2 тыс. ПРК Javelin, тысячу лёгких противотанковых орудий и 6 тыс. противотанковых систем AT-4. Кроме того, речь идёт о сотне тактических беспилотных летательных аппаратов, 100 гранатомётах, 5 тыс. винтовок, тысяче пистолетов, 400 пулемётов и 400 дробовиков. Вашингтон также предоставит Киеву более 20 млн патронов к стрелковому оружию, боеприпасов для гранатомётов и миномётов. Помимо прочего на Украину США отправят 25 тыс. комплектов бронежилетов и такое же количество шлемов. После этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не хочет устанавливать бесполётную зону над Украиной, поскольку это путь к мировой войне. Вместе с тем она заявила, что Соединённые Штаты планируют вести в закрытом режиме переговоры о поставке Киеву систем ПВО и не станут раскрывать местоположение таких вооружений. При этом Псаки отметила, что Вашингтон не изменил своего решения о том, что передавать истребители МиГ-29 Украине нельзя, поскольку это может быть воспринято как шаг к эскалации. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в конгрессе США по видеосвязи, заявил, что если создание бесполётной зоны над его страной — «это слишком много», то в качестве альтернативы Киев просит поставить Украине самолёты и системы противовоздушной обороны, включая С-300. «Если это слишком много, то мы предлагаем альтернативу: вы знаете, какие оборонительные системы нам нужны: С-300 и другие подобные системы. Вы знаете, как много зависит на поле боя от способности применять воздушные средства — мощную, сильную авиацию», — заявил он. До выступления Зеленского американский телеканал CNN сообщал, что Вашингтон и его союзники по НАТО уже направляют на Украину несколько зенитно-ракетных комплексов «для помощи в её обороне». «По словам высокопоставленного американского официального лица, в число этих дополнительных систем входят мобильные системы ПВО советских времён SA-8, SA-10, SA-12 и SA-14», — сообщает CNN. Владимир Зеленский выступает перед членами конгресса США

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© J. Scott Applewhite - Pool via C/Consolidated News Photos Речь идёт о советском автоматизированном зенитно-ракетном комплексе «Оса» (SA-8 по классификации НАТО), разных модификаций С-300, а также ПЗРК «Стрела-3» (SА-14). «Их дальность выше, чем у ракет Stinger, ранее поставленных на Украину, что позволяет им поражать крылатые ракеты», — сообщает телеканал. По словам источников CNN, системы были получены от стран-партнёров НАТО и находятся «в пути», однако в настоящее время неясно, «как эти системы будут возмещаться стране-поставщику». Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на источники в конгрессе сообщает, что администрация Байдена рассматривает возможность предоставления Украине беспилотников-камикадзе американского производства — новейших управляемых ракет, «которые могут точно поражать российские танки и артиллерийские позиции с расстояния в несколько километров». «Никакие решения пока не принимались, но, по словам этих официальных лиц, Белый дом размышляет над тем, стоит ли направить Украине начинённые взрывчаткой «барражирующие ракеты» под названием Switchblade», — говорится в сообщении NBC. Оружие для Украины Напомним, на прошлой неделе Джен Псаки заявила, что передача Украине самолётов не повысит эффективность её ВВС в сравнении с возможностями России. По её словам, такой вывод делают военные эксперты и американская разведка. Позже, 12 марта, Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден подписал меморандум о военной помощи Украине на сумму до $200 млн. В этом документе говорится также, что глава Белого дома делегирует американскому госсекретарю Энтони Блинкену полномочия использовать эти средства на оборонные изделия и услуги Пентагона, военное обучение и подготовку для предоставления помощи Киеву. После этого Энтони Блинкен одобрил предоставление Украине очередной партии военной помощи на сумму $200 млн. В его заявлении говорится, что Киеву будут предоставлены средства для борьбы с бронетанковыми, воздушными и другими угрозами. Стоит отметить, что помимо США на Украину поставляют оружие целый ряд стран НАТО. Как отмечали в альянсе, «уже осуществили или утверждают» крупные поставки военной техники на украинскую территорию Бельгия, Германия, Греция, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Великобритания, США, Франция, Чехия и Эстония. Североатлантический альянс сообщал о передаче Киеву тысяч единиц противотанкового оружия, сотен ракет ПВО, а также тысяч единиц стрелкового оружия и боеприпасов. «Политика ослабления России» Как отметил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, Соединённые Штаты во главе других стран НАТО, которые также поставляют оружие на Украину, не намерены прекращать милитаризацию Украины несмотря на то, что это приводит к большему количеству жертв, в том числе среди мирного населения. «Вашингтон хочет ускорить свои поставки оружия Киеву. Таким образом они вкладываются в свою политику ослабления России. Поэтому США будут отстёгивать на вооружения Украине до тех пор, пока последний представитель ВСУ не перестанет защищать американские интересы», — заявил эксперт в беседе с RT. Подберёзкин считает, что выделение дополнительных $800 млн в качестве помощи Украине в сфере безопасности хоть и обострит ситуацию на Украине, но не изменит её кардинальным образом. Корсика – французский Донбасс? «Новую партию оружия США попробуют поставить со своих складов или со складов НАТО на Украину быстро, однако на деле процесс может затянуться. Вооружения могут доставляться в Польшу, Румынию или Словакию, а оттуда по железной дороге или автотранспортом до границы с Украиной. Но сделать это незаметно будет достаточно сложно — Россия контролирует ситуацию на украинской территории и не собирается гарантировать безопасный трафик для поставки вооружений от США», — подчеркнул аналитик. Боевые действия на Украине

РИА Новости

© Алексей Куденко Подберёзкин допустил, что ВСУ может просто не успеть воспользоваться этим оружием Соединённых Штатов. В свою очередь, ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков заявил, что, поставляя новые партия оружия на Украину, США во главе других стран блока, которые делают тоже самое, преследуют цель — усложнить процесс спецоперации России на Украине. «При этом США и НАТО откровенно не хотят прямого столкновения с РФ, о чём достаточно чётко заявляют. Поэтому Вашингтон пытается держать баланс, с одной стороны усугубляя ситуацию на Украине поставками таких вооружений, как Stinger и Javelin, но при этом отказываясь от более радикальных мер, как создание беспилотной зоны на Украине или поставка самолётов, что Россия могла бы расценить как участие в конфликте», — пояснил эксперт в комментарии RT. Подберёзкин со своей стороны оценил призыв Зеленского во время заседания конгресса США отправить на Украину самолёты и системы противовоздушной обороны, включая С-300. По мнению Подберёзкина, так украинский лидер хочет создать видимость своей бурной деятельности. Как отметил эксперт, Зеленскому всё равно, о чём просить США, лишь бы как можно дольше продержаться у власти. «На самом деле всё это не более чем обычный трёп. Системы С-300 — достаточно крупногабаритные грузы, которые находятся всего у нескольких государств, в том числе у Болгарии, Греции и Словении. Вряд ли эти страны готовы ими делиться с Украиной. Но даже если какое-то число С-300 появятся на украинской территории, они так же, как и новая порция военного оружия США, сильно не изменят ситуацию», — заявил эксперт. Что касается просьбы Зеленского о самолётах для Украины, то Подберёзкин назвал её «наивной». «Вашингтон уже несколько раз пусть и завуалированно, но отказывал в этом Киеву. То же самое и с беспилотной зоной для Украины. США её создавать не будут, они не хотят прямого конфликта с Россией. Соединённые Штаты категорически не желают рисковать своей безопасностью, но зато усугубляют кризис на Украине, поставляя ей новые партии вооружения», — отметил аналитик. При этом Ермаков спрогнозировал, что более сложные системы и более тяжёлые вооружения, чем те, которые перечислены в сообщении Белого дома в рамках новой дополнительной военной помощи Вашингтона Киеву, поставляться на Украину не будут. «США тщательно оценивают риски потенциального конфликта с Россией, а потому не готовы идти на более кардинальные шаги, чем те, которые уже предприняты. Вашингтон хочет эскалации конфликта на Украине, но не хочет слишком пачкаться», — заключил эксперт. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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