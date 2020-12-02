Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт види...
Разоблачение балаклавы: Семёна Семенченко суд лишил воинского звания
Просто челюсть отпала: русский ас на МиГ-31 поразил американцев полётом в страто...
Банк Франции сожжён. Полицейские жестоко избиты: Париж поднялся на баррикады по ...
Главная / Политика

Уступки Горбачева президенту США назвали "политическим Чернобылем"

02 декабря 2020, 17:00  •  67 • Политика
Михаил Горбачев. Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В 1989 г. была открыта возможность для продвижения НАТО на восток
31 год назад произошли события, изменившие политический расклад в мире. В ходе встречи с президентом США Джорджем Бушем-старшим на Мальте 2 декабря 1989 г. советский лидер Михаил Горбачев пошел на беспрецедентные уступки американской стороне, ничего не выбив для СССР.
"Горбачев согласился на все требования США – объединение Германии, отказ от влияния в Восточной Европе, прекращение помощи Кубе и Никарагуа",
– напоминает автор телеграм-канала "Пул №3". Взамен было обещано, что НАТО не продвинется на восток ни на дюйм. Но эти заявления не были зафиксированы юридически и уже вскоре оказались нарушены.
Эти события, последствия которых и сегодня расхлебывает Россия, журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов назвал "Политическим Чернобылем".
Ранее Горбачева обвинили в том, что он позволил Германии вступить в НАТО ради получения Нобелевской премии мира.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
02 декабря 2020, 11:30
Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт
02 декабря 2020, 03:15
Русский язык - это издевательство: Казахстан повторяет ошибки Украины - Медведев
02 декабря 2020, 01:25
"Пусть против американских баз протестуют": Японцам объяснили причину появления С-300 на Курилах
02 декабря 2020, 08:45
"Уничтожим вместе с детьми и собаками": Украинские националисты переняли методы ИГИЛ*
02 декабря 2020, 12:25
Решение ЕСПЧ вскрыло ложь Киева в деле о крушении MH17 - политолог
02 декабря 2020, 15:10
Русским - бойкот: Дипломат сбросил "минские" маски с Франции и Германии
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 декабря 2020, 11:30
Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт
02 декабря 2020, 06:00
Зеленский быстро вылечился от коронавируса не чудом, а российским препаратом
02 декабря 2020, 03:15
Русский язык - это издевательство: Казахстан повторяет ошибки Украины - Медведев
02 декабря 2020, 01:25
"Пусть против американских баз протестуют": Японцам объяснили причину появл...
02 декабря 2020, 08:45
"Уничтожим вместе с детьми и собаками": Украинские националисты переняли ме...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 ноября 2020, 23:40
Жительница Донецка загнала в угол генерала СБУ
26 ноября 2020, 07:00
Скабеева продолжает троллить оскорбившего Россию Гордона: "Реально псих Дима" счастлив..."
01 декабря 2020, 03:25
Разоблачение балаклавы: Семёна Семенченко суд лишил воинского звания
29 ноября 2020, 12:55
По миру покатилась волна государственных дефолтов
28 ноября 2020, 23:10
"Во Байден даёт!": Сатановский предложил "избранному президенту" США нагнуть Россию
28 ноября 2020, 21:20
"А кто он вообще такой?": Навальный решил раскулачить Россию на деньги ЕС
29 ноября 2020, 12:55
Тихновская назвала условие для встречи с Путиным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.