«Уступка за уступку»: почему США отложили совместные с Южной Кореей военные учения

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США и Южная Корея отложат военные учения Vigilant Ace, запланированные на конец этого месяца, чтобы поддержать процесс налаживания отношений с КНДР. Ранее северокорейский МИД заявил о нежелании продолжать переговоры с Вашингтоном в текущих условиях и поставил ему ультиматум: или до конца года с американской стороны будут какие-то уступки, или всякий диалог двух стран станет невозможен. По мнению экспертов, Дональду Трампу сложно пойти на значительное смягчение позиции в отношении КНДР, поскольку он вынужден считаться с серьёзным давлением внутри страны.

США и Южная Корея решили отложить на неопределённый срок намеченные на ноябрь этого года совместные манёвры ВВС двух стран. Соответствующее заявление было сделано на пресс-конференции в Бангкоке по итогам встречи главы Пентагона Марка Эспера и южнокорейского министра обороны Чон Гён Ду. Было отмечено, что перенос манёвров должен способствовать диалогу с Пхеньяном.

«Мы приняли данное решение в качестве жеста доброй воли, направленного на создание атмосферы, благоприятной для дипломатических усилий и приближения мирного урегулирования. Призываем КНДР к аналогичному проявлению доброй воли», — заявил Эспер.

Таким образом, глава Пентагона подтвердил ранее появлявшиеся в американских СМИ сообщения со ссылкой на источники в оборонном ведомстве США о том, что учения будут перенесены.

Манёвры ВВС Vigilant Ace («Бдительный лётчик») являются ежегодными. На них отрабатывается взаимодействие вооружённых сил двух стран на случай военного конфликта с Северной Кореей. В 2017 году эти учения стали самыми масштабными из всех проводившихся совместно Сеулом и Вашингтоном — в них приняли участие около 12 тыс. военнослужащих двух стран.

Сам факт откладывания военных учений не является беспрецедентным. В прошлом году Vigilant Ace также были отменены. Это произошло тогда на фоне продолжавшихся переговоров между КНДР и США по денуклеаризации Корейского полуострова. Однако на сегодняшний момент контакты двух стран по этому вопросу фактически свёрнуты после провального саммита в Швеции в октябре этого года.

Более того, недавно КНДР фактически объявила об отказе от диалога с США. Поводом стала резолюция, которую 14 ноября принял Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам. В ней содержится требование призвать КНДР к ответственности за грубые нарушения прав человека. Такая резолюция принимается комитетом уже 15-й год подряд.

В сообщении МИД КНДР, распространённом Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), утверждается, что резолюция принята под давлением США. Сам документ назван «политической провокацией». Продолжать переговоры с Вашингтоном «у нас нет желания», говорится в сообщении северокорейского МИД.

В начале октября в Швеции сорвались переговоры США и КНДР. Северокорейская сторона заявила, что американцы не сформулировали каких-либо интересных для КНДР предложений.

«Мы предложили американской стороне чёткий путь решения вопросов, так что дальнейшая судьба корейско-американского диалога зависит от позиции США, а срок — до конца текущего года», — говорилось в сообщении северокорейского МИД, опубликованном ЦТАК после отмены переговоров.

Так, во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что не намерены продолжать переговоры, пока США не предпримут «практических мер по полному и необратимому отказу от враждебной политики в отношении КНДР».

Между тем 14 ноября посол по особым поручениям МИД Северной Кореи Ким Мён Гиль сообщил, что спецпредставитель Соединённых Штатов по Северной Корее Стивен Биган «передал через третью страну желание», чтобы два государства провели переговоры. Косвенно это подтвердил в своём Twitter Дональд Трамп. Он заявил, что северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну нужно действовать быстро и заключить сделку с США.

«Скоро увидимся», — написал Трамп.

Mr. Chairman, Joe Biden may be Sleepy and Very Slow, but he is not a “rabid dog.” He is actually somewhat better than that, but I am the only one who can get you where you have to be. You should act quickly, get the deal done. See you soon! https://t.co/kO2k14lTf7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 ноября 2019 г.

Готовность разговаривать

Решение отложить учения может быть связано с беспрецедентно жёсткими северокорейскими заявлениями, считают эксперты.

«Северокорейская позиция заключается в том, что КНДР ждёт переговоров до конца года. За это время американцы должны убедительно продемонстрировать, что они готовы к диалогу. Таково условие властей КНДР», — сказал в беседе с RT кореевед Константин Асмолов.

Марк Эспер и его южнокорейский коллега Чон Гён Ду на совместной пресс-конференции

© Jung Yeon-je/Pool via REUTERS

Эксперт подчёркивает, что перенос даты учений может быть одной из серии уступок, которую американцы предложат КНДР, чтобы возобновить диалог. А возможно, это единственная уступка.

«Тогда, получается, американцы её сделали от безысходности. Чтобы предложить хоть что-то, чтобы потом не говорили, что американцы ничего не предлагали и заняли неконструктивную позицию», — считает Асмолов.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким полагает, что северокорейские власти, конечно, одобрят откладывание учений. Но следует учитывать, что в КНДР ждут от США более масштабных уступок.

В апреле 2018 года КНДР отказалась от ядерных испытаний, напоминает Ким.

«Пока своё обещание не проводить ядерные испытания северокорейцы держат. С точки зрения властей КНДР, США должны чем-нибудь ответить. Если уж не снять, то хотя бы смягчить санкции. Однако ответа нет. Северокорейцы считают, что американцы много пообещали, но ничего не сделали», — полагает Ким.

Он считает, что для смягчения позиции КНДР США могли бы наладить поставки гуманитарного характера из Южной в Северную Корею.

«Например, поставить вакцину от свиной чумы. Это для Северной Кореи важно», — говорит Ким.

Мотивы американцев

По мнению аналитиков, скорее всего, инициатива отложить Vigilant Ace исходит от президента США Дональда Трампа.

«Идея отказаться, пусть и временно, от масштабных учений вполне соответствует внешнеполитическим воззрениям американского лидера. Трамп считает, что США и так слишком много тратят на поддержание безопасности Южной Кореи. Неслучайно ведь он так настойчиво предлагает южнокорейцам больше платить за то, что американские военные находятся на их территории», — говорит Асмолов.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын на совместных переговорах

© KCNA via REUTERS

Вместе с тем эксперт полагает, что Белый дом был бы не против добиться от КНДР каких-либо уступок по ракетной и ядерной программам страны: это с удовлетворением восприняло бы американское общественное мнение. Трампу, которому в 2020 году предстоят президентские выборы, это не помешает, отметил политолог.

Немаловажным обстоятельством также является смена советника по национальной безопасности президента США: Джон Болтон, занимавший жёсткую позицию в отношении Северной Кореи, в сентябре покинул свой пост.

«Проблема в том, что в КНДР готовы сотрудничать только по принципу «уступка за уступку». А возможности Трампа даже что-то пообещать ограниченны. Он еле-еле отбился от обвинений в том, что выиграл выборы 2016 года благодаря сговору с Россией. Теперь ему совершенно не хочется, чтобы его ещё обвинили в уступках Северной Корее. Поэтому он осторожен. Трампу приходится учитывать общественное мнение и действия оппонентов внутри страны», — полагает Асмолов.

Позитивным фактором, потенциально способствующим переговорам США и КНДР, является позиция Южной Кореи, считают эксперты. Официальный Сеул не настроен на конфронтацию. Более того, недавно власти страны пошли на беспрецедентный шаг: выдали властям КНДР двух северокорейских рыбаков, бежавших на Юг. Правда, ситуация была особенной. Два рыбака бежали в Южную Корею после того, как убили 16 человек — членов экипажа их рыболовецкой шхуны. Южнокорейское Министерство объединения сообщило, что убийцы не могут быть признаны беженцами.

«В любом случае американцам придётся договариваться с КНДР. Иначе с нового года Северная Корея, скорее всего, откажется от обязательств, которые взял в 2018 году на себя лидер их страны», — заключает Ким.