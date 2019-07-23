«Уступка для Сербии»: может ли дело Харадиная стать частью торга о статусе Косова

Косовский премьер-министр Рамуш Харадинай сложил свои полномочия и заявил о готовности сотрудничать с Международным трибуналом по бывшей Югославии, потому что это станет частью торга в вопросе статуса Косова. Подобную точку зрения высказал министр обороны Сербии Александр Вулин. По его мнению, власти Косова рассчитывают, что теперь давление Запада на Сербию возрастёт. Якобы от Белграда потребуют уступок в обмен на процесс над Харадинаем, которого сербские правоохранительные органы объявили в розыск по делу о военных преступлениях.

Решение бывшего председателя косовского правительства Рамуша Харадиная сотрудничать с Международным трибуналом по бывшей Югославии — это уступка Сербии. Взамен Белграду предложат изменить свою позицию по Косову. Об этом заявил сербский министр обороны Александр Вулин в интервью газете Kurir.

«Албанцы рассчитывают, что Запад будет требовать от Сербии пойти на уступки после того, как экс-премьер Косова Рамуш Харадинай отправился на суд в Гаагу», — пояснил он журналистам.

Вулин считает, что конечная цель Запада — добиться от Белграда признания независимости Косова, причём в нынешних фактических границах.

Сам министр обороны полагает, что территорию этой частично признанной республики необходимо разделить — населённые сербами районы Косова должны войти в состав Сербии. В интервью Kurir Вулин призвал своих соотечественников сохранять единство — по его мнению, власти Косова стараются вбить клин между местными сербами и Белградом.

О готовности явиться в Гаагский трибунал по полученной повестке Харадинай заявил в пятницу, 19 июля. Тогда же он сложил с себя полномочия премьер-министра. По его словам, претензии, которые имеет к нему международное правосудие, препятствуют исполнению им своих должностных обязанностей.

Следует отметить, что Харадинай является самым высокопоставленным представителем косовских албанцев, против которого ведёт расследование Международный трибунал по бывшей Югославии. Кроме того, против Харадиная возбуждено уголовное дело в Сербии. Власти этой страны объявили его в международный розыск. И сербская прокуратура, и Гаагский трибунал инкриминируют ему участие в военных преступлениях во время конфликта 1999 года в Косове.

Напомним, в тот же день, 19 июля, прошла встреча министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, где обсуждалась тема переговоров Приштины и Белграда.

«Мы сошлись на том, что диалог с Косовом должен продвигаться, поскольку сохранение статус-кво невыгодно ни той, ни другой стороне. Обеим сторонам пора уже действовать», — написал Болтон в своём Twitter.

It was a pleasure to host FM Dacic of Serbia today. We agreed that the Dialogue with Kosovo needs to move forward as neither side benefits from the status quo. The time for both sides to act is now. pic.twitter.com/GIrWhAEDsO — John Bolton (@AmbJohnBolton) 18 июля 2019 г.

Возможная уловка

Добровольная сдача Харадиная Международному трибуналу по бывшей Югославии вполне может быть частью торга относительно статуса Косова, считают эксперты.

«Такой вариант не исключён. При этом надо иметь в виду, что Харадинай не какой-то там камикадзе. Насколько мы знаем историю Гаагского трибунала, возможен приговор к длительному сроку, за которым вскоре последует оправдание или помилование», — рассказал в беседе с RT научный сотрудник кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Путятин.

Министр обороны Сербии Александр Вулин

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Аналитик напомнил дело Анте Готовины, командовавшего хорватской армией в 1995 году. Тот сдался Гаагскому трибуналу, в апреле 2011 года его приговорили к 24 годам заключения, однако уже через год Готовина был оправдан и освобождён прямо в зале суда. Многие эксперты тогда утверждали, что это решение было своеобразным подарком Хорватии к подписанию в 2012 году договора о вступлении этой страны в Евросоюз.

Таким образом, и Харадиная могут приговорить к длительному сроку, чтобы Сербия согласилась изменить свою позицию, считает Путятин. А когда прогресс на переговорах по Косову будет достигнут, приговор может быть пересмотрен, полагает эксперт.

Опыт общения самого Харадиная с трибуналом по бывшей Югославии также должен внушать ему оптимизм. В 2008 году в Гааге он был оправдан по делу о создании концлагеря для военнопленных сербов во время боевых действий в Косове. В 2010 году Апелляционная палата трибунала пришла к выводу, что на свидетелей по делу Харадиная оказывалось давление. В 2012 году Гаагский трибунал вновь рассмотрел это дело, но опять вынес оправдательный приговор.

Следует также отметить, что в бытность премьер-министром Харадинай пользовался дипломатической неприкосновенностью. Он мог бы использовать это обстоятельство для своей защиты, считают эксперты. При этом, согласно Уставу Гаагского трибунала, должностное положение обвиняемого не даёт ему судебного иммунитета, однако адвокаты Харадиная могли бы это положение оспорить. Нынешний же отказ Харадиная от поста премьер-министра является косвенным свидетельством того, что он не боится решения суда, считают аналитики.

По мнению Путянина, если новое расследование против косовского политика — это уловка на переговорах с Сербией, то её авторами являются американцы.

«Переговоры между Приштиной и Белградом находятся в тупике. США это не нравится. Американцы заинтересованы в том, чтобы переговорный процесс сдвинулся с мёртвой точки, и как можно скорее», — уверен эксперт.

Он напоминает, что именно нежелание Сербии признавать независимость Косова является решающим препятствием для вступления этой страны в Евросоюз. Кроме того, нерешённость косовского вопроса мешает вступлению соседней Албании в НАТО. То и другое не отвечает интересам США, которые хотят, чтобы все балканские страны состоялись в дружественных Америке интеграционных проектах, отметил собеседник RT.

Интересное объяснение возможной интриги, связанной с Харадинаем, изложило сербское издание Blic. Ссылаясь на свои источники в дипломатических кругах Косова, журналисты издания утверждают, что отставка премьера и дело против него инициированы США. По их мнению, Харадинай «абсолютно вышел из-под контроля» Вашингтона и занимал непримиримую позицию по отношению к Сербии. В частности, он отказывался снять стопроцентные пошлины на сербские товары, введённые властями Косова. Удаление, пусть даже и временное, Харадиная из политики поможет возобновлению переговоров Приштины и Белграда уже этой осенью, утверждает Blic.

Добьются ли США своей цели?

В то же время аналитики не исключают, что, говоря о размене Харадиная на уступки со стороны Сербии, Вулин лишь озвучивает своё предположение, которое ничем не обосновано.

«Любые уловки имеют смысл, только если достижима конечная цель. Как говорил президент Сербии Александр Вучич, современная идентичность сербов базируется на непризнании Косова как самостоятельного государства. Поэтому утверждать, что этот вопрос может быть разменян на Харадиная, на мой взгляд, неправомерно», — заявил в беседе с RT эксперт Центра геополитических экспертиз Леонид Савин.

Флаг Сербии на балконе жилого дома в городе Косовска-Митровица

РИА Новости

© Марко Кужавич

По его мнению, максимум уступок, которых сможет добиться Запад от Сербии, — это раздел Косова, тот вариант, который поддерживает и Вулин.

«О необходимости раздела этой территории на албанскую и сербскую части в Белграде говорили неоднократно. Этот вопрос вспоминали всякий раз, когда в Косове сербские анклавы подвергались политическому давлению либо там совершались акты насилия со стороны экстремистов или албанской полиции. Поэтому вполне возможно, что переговорный процесс по этому вопросу будет продолжаться. Тем не менее в Белграде всегда знали, что необходимо не выходить за рамки и помнить, что Косово и Метохия — это часть суверенной Сербии», — считает Савин.

Вместе с тем эксперты признают, что в данном случае не всё зависит от сербских властей.

«На них оказывают сильное воздействие, применяется прессинг, метод кнута и пряника, им обещают и экономические преференции, и серьёзные проблемы, лишь бы Сербия вступила в ЕС, а в перспективе — в НАТО», — говорит Савин.

В пользу того, что в переговорах по Косову скоро могут быть какие-то подвижки, свидетельствует не только ситуация с Харадинаем, но и вообще поведение властей этого частично признанного государства.

«Последнее время руководство Косова позволяет себе то, чего никогда не позволяло. Официально создана косовская армия, полиция совершает рейды в сербские анклавы. Это свидетельствует о том, что в Приштине рассчитывают на какие-то перемены во взаимоотношениях с Белградом, и весьма в скором времени», — резюмировал Владимир Путятин.