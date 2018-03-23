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Устроивший взрыв в лондонском метро 18-летний террорист проведет всю жизнь за решеткой
23 марта 2018, 23:24 • 57 • В мире
Уроженец Ирака Ахмед Хассан Мохаммед Али приговорен Центральным криминальным судом Англии и Уэльса к пожизненному заключению. На амнистию он сможет рассчитывать только через 34 года.
Восемнадцатилетний уроженец Ирака Ахмед Хассан Мохаммед Али приговорен к пожизненному заключению за организацию взрыва на станции лондонского метро Parsons Green. Такое решение в пятницу, 23 марта, принял Олд Бейли - Центральный криминальный суд Англии и Уэльса.
Вдобавок к организации теракта молодой человек осужден также за покушение на убийство множества людей. Теперь ему придется провести в тюрьме как минимум 34 года. Только по истечении данного срока Ахмед Хассан Мохаммед сможет претендовать на амнистию.
Напомним, что взрыв на станции Parsons Green в западном Лондоне произошел 15 сентября 2017 года. Теракт был спланирован так, чтобы ударить по жителям британской столицы в самый час пик, когда лондонская подземка была переполнена до предела.
К счастью, взрывное устройство, начиненное шрапнелью и спрятанное в ведре у дверей вагона, сработало не полностью. Тем не менее в инциденте все равно пострадали десятки человек.
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