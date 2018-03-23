Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Турецкие соцсети: "Самолет F-16 cбили США после разговора Трампа с Эрдогано...
Лавров предложил брать пример с тех, кто выступает за диалог
Как Собчак правильно поехать в США? (Руслан Осташко: анекдоты)
Суд арестовал Савченко на два месяца
Главная / В мире

Устроивший взрыв в лондонском метро 18-летний террорист проведет всю жизнь за решеткой

23 марта 2018, 23:24  •  57 • В мире
Уроженец Ирака Ахмед Хассан Мохаммед Али приговорен Центральным криминальным судом Англии и Уэльса к пожизненному заключению. На амнистию он сможет рассчитывать только через 34 года.
Восемнадцатилетний уроженец Ирака Ахмед Хассан Мохаммед Али приговорен к пожизненному заключению за организацию взрыва на станции лондонского метро Parsons Green. Такое решение в пятницу, 23 марта, принял Олд Бейли - Центральный криминальный суд Англии и Уэльса.
Вдобавок к организации теракта молодой человек осужден также за покушение на убийство множества людей. Теперь ему придется провести в тюрьме как минимум 34 года. Только по истечении данного срока Ахмед Хассан Мохаммед сможет претендовать на амнистию.
Напомним, что взрыв на станции Parsons Green в западном Лондоне произошел 15 сентября 2017 года. Теракт был спланирован так, чтобы ударить по жителям британской столицы в самый час пик, когда лондонская подземка была переполнена до предела.
К счастью, взрывное устройство, начиненное шрапнелью и спрятанное в ведре у дверей вагона, сработало не полностью. Тем не менее в инциденте все равно пострадали десятки человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

57
Источник
Похожие новости
23 марта 2018, 20:09
Ученые выяснили, что YouTube не лучший учитель для детей
23 марта 2018, 10:09
Балтийский связной: НАТО намерено укрепить инфраструктуру для обмена разведданными в Польше
23 марта 2018, 23:09
«Страна подверглась террористической атаке»: три человека погибли при захвате заложников во Франции

Загрузка...
23 марта 2018, 20:09
Все указывает на теракт: Макрон прокомментировал нападение на супермаркет на Юге Франции
23 марта 2018, 10:24
Япония хочет освободиться от "стальных пошлин" США
23 марта 2018, 23:24
Устроивший взрыв в лондонском метро 18-летний террорист проведет всю жизнь за решеткой
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
20 марта 2018, 17:24
Почему Трамп нахамил Путину
18 марта 2018, 13:24
Явка на выборах президента России удивила даже либералов
19 марта 2018, 07:09
Путина поздравляют с переизбранием главы других государств
23 марта 2018, 13:39
Лавров разрешил странам мира отзывать дипломатов из России по своему усмотрению
22 марта 2018, 18:09
Лондон в панике: Россия ответит на высылку дипломатов "ферзевым гамбитом"
18 марта 2018, 21:09
Подведение итогов президентских выборов в РФ. Онлайн
21 марта 2018, 19:24
Вместе с Британией Евросоюз покинет ещё одна страна
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.