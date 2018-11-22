Устроивший в Бостоне теракт Царнаев торговался со следствием, чтобы избежать казни - СМИ

Телеканал NBC сообщает, что приговоренный к смертной казни Джохар Царнаев хотел торговаться со следствием, чтобы таким образом избежать смертной казни. Он предложил сотрудничество, но в прокуратуре отказались от сделки.

Напомним, Царнаева приговорили к высшей мере наказания за организацию взрыва на марафоне в Бостоне. Сейчас американские СМИ сообщают, что он хотел признать себя виновным. Это, как следует из материалов суда, на которые ссылается телеканал, могло бы заменить смертную казнь на пожизненное заключение.

Царнаев, как сообщает телеканал, несколько раз предлагал помочь следствию, впрочем, прокуратура отказывалась каждый раз от этой сделки.

Напомним, что 24 июня 2015 года Джохару Царнаеву был официально вынесен смертный приговор. Он устроил весной 2013 года теракт во время Бостонского марафона.