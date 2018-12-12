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Устроивший стрельбу в Страсбурге был в списке подозреваемых в терроризме - СМИ
12 декабря 2018, 02:54 • 38 • Политика
В Страсбурге военные вступили в перестрелку с мужчиной, ранее напавшим на граждан близ рождественской ярмарки в центре города. Информационный портал France Info сообщает, что мужчина ранее уже был известен правоохранителям. Он значился в так называемом fiche S - реестре лиц, подозреваемых в терроризме и представляющих угрозу французской госбезопасности.
По данным СМИ, выстрелы, свидетельствующие о том, что военные вступили в перестрелку с нападавшим, слышны из одного из кварталов Страсбурга.
Напомним, что вечером во вторник во французском Страсбурге рядом с рождественским рынком произошла перестрелка. Атаковавший мирных граждан злоумышленник вел стрельбу из автоматического оружия.
По имеющимся на текущий момент данным, в этой первоначальной атаке пострадало 11 человек, еще двое лишились жизни.
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