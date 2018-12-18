Устроивший "новогодние поборы" замминистра Саратовской области лишился своей должности

Саратовский губернатор уволил замминистра за "поборы к новогодним праздникам". "Не могу доверять такому государственному служащему", - заявил глава области.

В Саратовской области заместитель министра Денис Мильто был уволен с должности за "поборы к новогодним праздникам". Подробностями дела поделились в пресс-службе руководителя региона.

Сообщается, что из муниципальных районов до губернатора Саратовской области Валерия Радаева дошла информация, что заместитель одного из министров социального блока занимается поборами на расходы к новогодним праздникам. Глава региона считает подобную ситуацию недопустимой, а потому немедленно подписал документы об увольнении попавшегося на поборах сотрудника.

"Не могу доверять такому государственному служащему. Сегодня принимаю решение о его увольнении", - цитирует пресс-служба слова губернатора.

Руководитель области отмечает, что подобные нарушения закона на фоне жесткой финансовой дисциплины выглядят особенно вопиюще. Они не только наносят вред репутации руководства, но и подрывают доверие народа к властям, считает губернатор Саратовской области.