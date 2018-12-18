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Устроивший "новогодние поборы" замминистра Саратовской области лишился своей должности
18 декабря 2018, 01:54 • 33 • Политика
Саратовский губернатор уволил замминистра за "поборы к новогодним праздникам". "Не могу доверять такому государственному служащему", - заявил глава области.
В Саратовской области заместитель министра Денис Мильто был уволен с должности за "поборы к новогодним праздникам". Подробностями дела поделились в пресс-службе руководителя региона.
Сообщается, что из муниципальных районов до губернатора Саратовской области Валерия Радаева дошла информация, что заместитель одного из министров социального блока занимается поборами на расходы к новогодним праздникам. Глава региона считает подобную ситуацию недопустимой, а потому немедленно подписал документы об увольнении попавшегося на поборах сотрудника.
Руководитель области отмечает, что подобные нарушения закона на фоне жесткой финансовой дисциплины выглядят особенно вопиюще. Они не только наносят вред репутации руководства, но и подрывают доверие народа к властям, считает губернатор Саратовской области.
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