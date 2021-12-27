Устроивший дебош в баре чиновник извинился и уволился? Что известно о ситуации с Гусевым

Заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев ушёл в отставку после дебоша в баре. Напоследок он извинился.

Тимофей Гусев написал в социальной сети, что уходит в отставку. В настоящее время эта запись в фейсбуке недоступна, но прежде в ней были даже извинения. Чиновник говорил, что сожалеет о дебоше в баре.

Считаю необходимым принести публичные извинения людям, [которым] эта ситуация доставила неприятные эмоции,

- написал Гусев.

Чиновник также упомянул, что принёс извинения сотруднику Новгородского государственного музея-заповедника Владимиру Варнаеву, которого оскорбил в заведении на встрече "Новгородские вечера". Историк, по словам Гусева, извинения принял.

Ранее сообщалось, что на рассмотрение Госдумы России вынесен законопроект, запрещающий указывать национальность преступника в СМИ. Авторы документа утверждают, что таким образом они хотят снизить межнациональную напряжённость в обществе.