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Устроивший дебош в баре чиновник извинился и уволился? Что известно о ситуации с Гусевым

27 декабря 2021, 19:05  •  168 • Политика
Заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев ушёл в отставку после дебоша в баре. Напоследок он извинился.
Тимофей Гусев написал в социальной сети, что уходит в отставку. В настоящее время эта запись в фейсбуке недоступна, но прежде в ней были даже извинения. Чиновник говорил, что сожалеет о дебоше в баре.
Считаю необходимым принести публичные извинения людям, [которым] эта ситуация доставила неприятные эмоции,
- написал Гусев.
Чиновник также упомянул, что принёс извинения сотруднику Новгородского государственного музея-заповедника Владимиру Варнаеву, которого оскорбил в заведении на встрече "Новгородские вечера". Историк, по словам Гусева, извинения принял.
Ранее сообщалось, что на рассмотрение Госдумы России вынесен законопроект, запрещающий указывать национальность преступника в СМИ. Авторы документа утверждают, что таким образом они хотят снизить межнациональную напряжённость в обществе.

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