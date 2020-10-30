Устроивший бойню в Ницце беженец был под подозрением у итальянских силовиков

Подозреваемый в теракте в Ницце Брахим А. - уроженец Туниса. 21-летний террорист приехал в Италию в конце сентября. После высадки его направили в распределительный центр в Бари.

Как выяснили журналисты, за этот месяц пребывания в ЕС молодой человек был на карантине, а также стал подозреваемым в деле об организации незаконной миграции. Статус подозреваемых также получили его соотечественники, прибывшие вместе с ним на остров Лампедуза, передаёт информагентство Adnkronos.

В Тунисе после этих сведений заявили, что начали расследование в связи с причастностью своего гражданина к нападению в базилике Нотр-Дам. В Европе же информация о террористе стала поводом для агрессивных политических высказываний.

Так, лидер оппозиционной партии "Лига" и бывший глава итальянского МВД Маттео Сальвини заявил, что нынешний министр Лучана Ламорджезе должна будет уйти в отставку, если эти сведения подтвердятся.

Напомним, что утром 29 октября мужчина в Ницце напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам. Погибли три человека, в том числе охранник церкви. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В город прибыл президент Франции Эммануэль Макрон.