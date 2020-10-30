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Устроивший бойню в Ницце беженец был под подозрением у итальянских силовиков
30 октября 2020, 22:20 • 84 • В мире
Выходец из Туниса, напавший на людей в соборе французской Ниццы, прибыл в Италию в конце сентября. По информации итальянских СМИ, вместе с соотечественниками он был подозреваемым в организации незаконной миграции.
Подозреваемый в теракте в Ницце Брахим А. - уроженец Туниса. 21-летний террорист приехал в Италию в конце сентября. После высадки его направили в распределительный центр в Бари.
Как выяснили журналисты, за этот месяц пребывания в ЕС молодой человек был на карантине, а также стал подозреваемым в деле об организации незаконной миграции. Статус подозреваемых также получили его соотечественники, прибывшие вместе с ним на остров Лампедуза, передаёт информагентство Adnkronos.
В Тунисе после этих сведений заявили, что начали расследование в связи с причастностью своего гражданина к нападению в базилике Нотр-Дам. В Европе же информация о террористе стала поводом для агрессивных политических высказываний.
Так, лидер оппозиционной партии "Лига" и бывший глава итальянского МВД Маттео Сальвини заявил, что нынешний министр Лучана Ламорджезе должна будет уйти в отставку, если эти сведения подтвердятся.
Напомним, что утром 29 октября мужчина в Ницце напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам. Погибли три человека, в том числе охранник церкви. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В город прибыл президент Франции Эммануэль Макрон.
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