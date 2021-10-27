Устроить военную эскалацию на Донбассе распорядился главком ВСУ Валерий Залужный

Министр обороны Украины Андрей Таран, которого окружение Владимира Зеленского за год так и не смогло отправить на пенсию, в очередной раз ловко умыл руки, не позволяя сделать из себя военного преступника. Как стало известно «Нашей версии» от источника в «оборонном» комитете Верховной Рады, приказ атаковать позиции народной милиции ДНР и ЛНР отдал главком Валерий Залужный. Он же отдал и другой приказ, о боевом применении беспилотных летательных аппаратов турецкого производства «Байрактар».

Сюжет: Украинский кризис, Войны XXI века

Таким образом, Зеленский решил, казалось, неразрешимый вопрос – об отдаче приказа к наступлению. Ни Таран, ни предшественник Залужного Хомчак категорически не желали брать на себя такой груз ответственности, отсрочивая, тем самым, давно спланированную Зеленским эскалацию. Зачем же Зеленскому эскалация? Затем, чтобы шантажировать Кремль, принуждая его к переговорам. Главе президентской администрации Ермаку удалось убедить Зеленского, что единственный способ «разговаривать с Россией на равных» – предельно обострить ситуацию на фронте. Бомбёжка «Байрактарами» (их было два) Коминтерново – первый акт обострения. Украинские военные убеждены, что сбивать «Байрактары» народной милиции нечем, а если Россия устроит на Донбассе бесполётную зону, нейтрализовав украинскую боевую электронику, это станет доказательством вмешательства «российской военщины». Беспроигрышный, как считают в Киеве, ход. Следственный комитет России начал разбирательство в этой связи, но главное – достоверно известно, кто отдал приказ.

Скорее всего, нынешнее обострение на фронте не повлечёт за собой никаких особых последствий – Москве, как водится, вмешиваться не с руки, а у народной милиции нет ни ресурсов, ни, что намного печальнее, куража и боевого духа, растраченного за годы вынужденного сдерживания. В свою очередь, Украине было достаточно продемонстрировать свои возможности, нанеся удар по позициям «сепаратистов» с помощью самого современного оружия. Посыл Донецку с Луганском таков – если мы захотим, разгромим вас, как азербайджанцы Арцах при помощи точно таких же «Байрактаров». Ждать от России реальной помощи наивно. Максимум – МИД РФ выразит обеспокоенность.