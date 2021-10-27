Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Серый кардинал на шахматной доске Путина. Кто он?
«Пришлось отматывать назад»: почему в бундестаге осудили слова Крамп-Карренбауэр...
"Вонючие тряпки": Американский журналист высказался о детали гардероба...
Аналитик раскусил "план Путина" по газу. Украине не понравится
Главная / Украина

Устроить военную эскалацию на Донбассе распорядился главком ВСУ Валерий Залужный

27 октября 2021, 14:35  •  205 • Украина
Министр обороны Украины Андрей Таран, которого окружение Владимира Зеленского за год так и не смогло отправить на пенсию, в очередной раз ловко умыл руки, не позволяя сделать из себя военного преступника. Как стало известно «Нашей версии» от источника в «оборонном» комитете Верховной Рады, приказ атаковать позиции народной милиции ДНР и ЛНР отдал главком Валерий Залужный. Он же отдал и другой приказ, о боевом применении беспилотных летательных аппаратов турецкого производства «Байрактар».
Сюжет: Украинский кризис, Войны XXI века
Таким образом, Зеленский решил, казалось, неразрешимый вопрос – об отдаче приказа к наступлению. Ни Таран, ни предшественник Залужного Хомчак категорически не желали брать на себя такой груз ответственности, отсрочивая, тем самым, давно спланированную Зеленским эскалацию. Зачем же Зеленскому эскалация? Затем, чтобы шантажировать Кремль, принуждая его к переговорам. Главе президентской администрации Ермаку удалось убедить Зеленского, что единственный способ «разговаривать с Россией на равных» – предельно обострить ситуацию на фронте. Бомбёжка «Байрактарами» (их было два) Коминтерново – первый акт обострения. Украинские военные убеждены, что сбивать «Байрактары» народной милиции нечем, а если Россия устроит на Донбассе бесполётную зону, нейтрализовав украинскую боевую электронику, это станет доказательством вмешательства «российской военщины». Беспроигрышный, как считают в Киеве, ход. Следственный комитет России начал разбирательство в этой связи, но главное – достоверно известно, кто отдал приказ.
Скорее всего, нынешнее обострение на фронте не повлечёт за собой никаких особых последствий – Москве, как водится, вмешиваться не с руки, а у народной милиции нет ни ресурсов, ни, что намного печальнее, куража и боевого духа, растраченного за годы вынужденного сдерживания. В свою очередь, Украине было достаточно продемонстрировать свои возможности, нанеся удар по позициям «сепаратистов» с помощью самого современного оружия. Посыл Донецку с Луганском таков – если мы захотим, разгромим вас, как азербайджанцы Арцах при помощи точно таких же «Байрактаров». Ждать от России реальной помощи наивно. Максимум – МИД РФ выразит обеспокоенность.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





205
Источник
Похожие новости
27 октября 2021, 01:10
Ахметов запретил импорт электроэнергии из Белоруссии
26 октября 2021, 02:25
Цель газового кризиса в Молдове – блокада Приднестровья
27 октября 2021, 01:10
На Украине рассказали о потерях после прекращения транзита газа в Венгрию
27 октября 2021, 10:30
Кишинёв решил испугать Москву российским газом?
27 октября 2021, 01:10
На Украине строят новые военные городки НАТО на границах Крыма и Донбасса: готовят «грузинский сценарий»?
26 октября 2021, 17:35
Войну с Украиной спровоцируют трудовые мигранты, выдворенные из Белоруссии?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 октября 2021, 00:50
Историк рассказал, что будет с Западной Украиной. Есть только три сценария и все - плохие
23 октября 2021, 05:35
"Где в Европе газ добывается?": Тимошенко заявила о большом обмане украинцев
23 октября 2021, 13:10
На скидку от Киева ответили шуткой: "Газпром" предложил Зеленскому рояль"
22 октября 2021, 03:20
Узбекская журналистка, "застыдившая" русский язык, месяц назад окончила курсы Госдепа
25 октября 2021, 00:05
«Пришлось отматывать назад»: почему в бундестаге осудили слова Крамп-Карренбауэр о применении ядерного оружия против РФ
21 октября 2021, 18:00
Польша нанесла первый удар по сертификации "Северного потока-2"
26 октября 2021, 02:25
Серый кардинал на шахматной доске Путина. Кто он?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.