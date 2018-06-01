Устрицы и Чёрное море. Биоагрессия

А мы — ребята без печали.

Среди заботливых купцов

Мы только устриц ожидали

От цареградских берегов…

А. С. Пушкин. Евгений Онегин

Я не случайно выбрал эпиграфом эти пушкинские строки. Ведь были же когда-то на черноморских отмелях колонии устриц, знаменитых и любимых ещё древними греками и римлянами. И кто, кроме историков зоологии, способен вспомнить этого моллюска, «цареградский деликатес», вкушавшийся и воспетый Пушкиным в бытность его службы в канцелярии одесского градоначальства.А произошло вот что. После советско-японской войны 1945 года вернулись на Чёрное море крейсера с Дальнего Востока и вылили из своих балластных ёмкостей воду Жёлтого и Японского моря в черноморскую. И появилась в Чёрном море рапана, хищный моллюск с красивой раковиной, который радостно накинулся на черноморскую устрицу и выжрал её за 20 лет подчистую. В Чёрном море не живут те морские звёзды, основной враг рапан, вот они и стали ордой безнаказанной.Теперь черноморские курортники с удовольствием покупают в виде сувениров раковины рапан, хотя могли бы вместо этого «глотать из раковин больших затворниц жирных и живых, слегка обрызганных лимоном», как это делал некогда Александр Сергеевич, великий поэт и жизнерадостный гурман.Древние римляне ценили устриц как универсальный афродизиак, который одинаково действует что на мужчин, что на женщин. Поэтому устриц обязательно подавали во время коллективных оргий римской знати с куртизанками, где патриции выпендривались друг перед другом сексуальной неутомимостью.Кстати, устриц совсем не обязательно есть только живыми. "Красный граф", советский писатель Алексей Толстой, который сочинил сказку "Приключения Буратино" и создал литературную основу великих фильмов "Пётр Первый", "Александр Невский" , "Иван Грозный", обожал жареных устриц, и это своё пищевое пристрастие отразил в фантастическом романе "Гиперболоид инженера Гарина". Там главный герой уничтожает своим сверхаппаратом американскую эскадру и отправляется на ужин, где весело закусывает жареными устрицами шампанское.P. S. Около десяти лет назад один крымский энтузиаст устроил устричную плантацию, завезя плоских устриц из Франции. Дело пошло, и теперь в Крыму можно отведать местных устриц в ресторанах. Но главной заботой его плантации остаётся недопущение в устричные садки тех же самых рапан. В своё время черноморские устрицы славились своей изысканностью, их регулярно зимой поставляли из Крыма в Петербург к царскому столу. Поставляли зимой, потому что устриц нельзя есть круглый год, разные виды едят в разные периоды года. Черноморская годилась для еды зимой. А вот плоская из Франции как раз летом съедобна, когда самый наплыв курортников. Что же касается вкуса моллюска, то зависит он не от породы, а от того, что солёность Чёрного моря резко отличается от солёности всех других морей, где водятся устрицы.