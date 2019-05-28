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Устрашение и выдавливание сербов: Захарова возложила на США и ЕС вину за террор в Косове
28 мая 2019, 17:09 • 48 • Политика
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила о том, что ответственность за новый виток террора в Косове несут США и ЕС. По мнению дипломата, косовоалбанские силы пытаются запугать сербское население и выдавить с севера страны.
Вторжение косовоалбанского спецназа в четыре района Косова, где проживает сербское население, является очередной провокацией со стороны Приштины. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел России.
Позиция России
Она напомнила, что при посредничестве Запада стороны достигли договорённостей, согласно которым косовский полицейский спецназ, вооружённый длинноствольным оружием, не будет вторгаться в северные районы. Однако в реальности это происходит регулярно - при попустительстве международных сил KFOR, имеющих мандат Совбеза ООН.
Как считает дипломат, новая провокация направлена на запугивание и выдавливания с территорий неалбанского населения и установление контроля над северными районами силовыми методами.
"Совершенно очевидно, что такое вызывающее поведение косоваров является прямым следствием многолетнего потакания им со стороны ЕС и США. Косовские деятели уже привыкли, что все провокации сходят им с рук", - пояснила Захарова.
Ранее президент Сербии Александр Вучич принял решение привести в полную боевую готовность армию страны из-за событий в Косове, где было задержано 13 сербов. Кроме того, появилась информация о задержании гражданина России, который является сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации.
Инцидент с гражданином России
Во вторник президент Сербии Александр Вучич проинформировал о том, что косовские правоохранители задержали гражданина России Михаила Краснощекова, который входил в состав Миссии ООН по делам временной администрации Косово.
"Мы оповестили об этом соответствующие российские органы", - приводит его слова ТАСС.
На ситуацию уже отреагировало посольство России в Белграде. Оно сообщило, что намерено уточнить все детали произошедшего, а затем сделать официальное заявление. Вучич же добавлял, что всего в Косове и Метохии было задержано 23 серба и босняка, в основном это сотрудники местной полиции.
Позднее телеканал RT сообщил, что дипломаты потребовали немедленного освобождения задержанного косовской полицией российского сотрудника миссии ООН.
Реакция Сети
Интернет-пользователи не без сарказма предложили НАТО и Западу "срочно защитить право сербских муниципалитетов на самоопределение и нанести авиаудар по силам Косова".
Фото: twitter/RadioStydoba
Что касается захвата гражданина России, то инцидент комментаторы назвали "шалостями".
"Шалят дети демократии. Ну не наказывать же их за это! Они же дети, они ещё учатся", - отмечают люди.
Фото: twitter/RadioStydoba
Есть и те, кто увидел за этим нападением более серьёзный масштаб, срежессировав возможный сценарий конфликта на Балканах. Не исключено, что подобные действия в итоге ударят по Москве.
"Совсем недавно писал, что ситуацию на Балканах будут раскручивать снова, чтобы опять ударить по Сербии, а через Сербию - по России", - пишут одни.
"Вучича именно поэтому давят протестами, а сегодня уже в открытую провоцируют. Тут или он уйдет, или новый пожар на Балканах", - резюмировали в Сети.
Фото: twitter/spacelordrock
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