«Устранить в кратчайшие сроки»: в Дзержинске ликвидируют последствия взрывов на оборонном заводе

В больницах проходят лечение 16 пострадавших при взрывах в Дзержинске Нижегородской области. Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, они получат материальную помощь в размере 150 тыс. рублей. Всего к медикам в связи с ЧП обратились 89 человек. В данный момент местные власти и волонтёры проводят восстановительные работы, в том числе в 70 детсадах и 31 школе. Отмечается, что ущерб от последствий ЧП составляет миллионы рублей.

В связи со взрывами в ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске за медицинской помощью обратились в общей сложности 89 человек (44 сотрудника завода и 45 горожан), 16 были госпитализированы, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Ранее в Минздраве России отмечали, что состояние 15 человек оценивается как средней тяжести, одна пациентка в тяжёлом состоянии. Остальным оказана амбулаторная помощь.

Тем, кому потребовалась госпитализация, власти выделят по 150 тыс. рублей, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Мы выделим необходимые средства на устранение последствий чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо поддержать тех, кто в настоящее время находится в больнице. Жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь из областного бюджета в размере 100 тыс. рублей, из бюджета Дзержинска — ещё по 50 тыс.», — сказал глава региона.

Как отметил Никитин, повреждения получили 70 детских садов и 31 школа.

«Серьёзных повреждений нет, но выбиты стёкла. Поставлена задача устранить последствия в самые короткие сроки… Все необходимые ресурсы для ликвидации последствий происшествия будут выделены», — приводит его слова пресс-служба правительства области.

ТАСС со ссылкой на источник в городской администрации сообщил, что пострадали также около 180 жилых домов.

Мэр Дзержинска Иван Носков рассказал, что городская администрация получила гарантии финансирования восстановительных работ. Всего ущерб, по его словам, оценивается в миллионы рублей.

«Соответственно, мы сейчас определяемся с размером ущерба. То, что касается объектов социального значения, спортивных объектов — школы, садики, театры. Также сейчас идёт выяснение ситуации с жилым фондом. Параллельно сразу же её устраняем, выданы гарантийные письма, гарантии финансирования», — приводит слова Носкова ТАСС.

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Также были ликвидированы перебои в электроснабжении посёлка Пыра, сообщил Никитин.

«В кратчайшие сроки было обеспечено резервное энергоснабжение посёлка Пыра. В настоящее время электроснабжение посёлка восстановлено по постоянной схеме», — подчеркнул он.

Помощь в ликвидации последствий оказывают и сами жители Дзержинска. Поисково-спасательный отряд «Волонтёр Дзержинск» призвал горожан помочь с уборкой.

«Видимо, людям нужна будет помощь с уборкой последствий разбитых окон, особенно пожилым, живущим отдельно от родственников. Давайте попробуем собрать данные об этом под единым тегом #ДзержинскВместе. Указывайте адрес, давайте постараемся помочь тем, кому сейчас это нужно!», — говорится на их странице в социальной сети «ВКонтакте».

ЧП на территории ГосНИИ «Кристалл»

В субботу, 1 июня, на предприятии «Кристалл», специализирующемся на производстве взрывчатых веществ, произошёл пожар и несколько взрывов.

«Прогремел очень сильный взрыв, заложило уши, сработали сигнализации. Через минуту — второй. У некоторых людей вынесло окна. Сначала был растущий столб дыма, потом пожар, до сих пор идёт белый дым. Взрыв произошёл в 11:52, хотя в некоторых источниках другое время. В рупор недавно объявили, что угрозы горожанам нет, призвали соблюдать спокойствие», — сказала RT очевидец происшествия.

Общая площадь возгорания и разрушения составила около 800 кв. м. На территории предприятия повреждены пять зданий. Для ликвидации последствий были привлечены более 700 человек и около 15 единиц техники. Аварийно-спасательные работы были завершены в ночь с 1 на 2 июня.

РИА Новости

© МЧС РФ

В Дзержинске, а также в близлежащих посёлках Пыра, Желнино и Лесной Кордон был введён режим ЧС. Однако эвакуация не проводилась, так как не было угрозы для жителей — рисков повторных взрывов нет, как и выбросов вредных веществ в атмосферу. В норме и радиационный фон.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту нарушений требований безопасности. Сообщалось, что расследование находится на особом контроле руководителей ведомства. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин также принял решение отправить на место ЧП криминалистов центрального аппарата СК.

«По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина для оказания практической помощи при осмотре места происшествия с применением новейшей криминалистической техники и проведения необходимых следственных действий в Дзержинск на место взрывов на территории одного из заводов направлены опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета», — сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

По сообщению РИА Новости, гендиректор ГосНИИ «Кристалл» накануне происшествия был отстранён за систематические нарушения промышленной безопасности. Такое решение приняла специальная комиссия, которая устанавливала причины инцидента на предприятии, произошедшего в апреле. Тогда в одном из цехов завода также произошёл взрыв.