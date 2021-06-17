«Устранить правовой пробел»: Госдума обязала СМИ указывать на запрещённый статус террористических организаций

Госдума приняла законопроект, обязывающий СМИ указывать, что упоминаемая ими террористическая организация ликвидирована или её деятельность запрещена на территории России. Авторы инициативы пояснили, что поправки призваны устранить существующий правовой пробел. Ранее в законе «О средствах массовой информации» было прописано требование маркировать подобным образом только экстремистские организации.

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, обязывающий СМИ указывать, что упоминаемая ими организация, признанная в России террористической, ликвидирована или её деятельность запрещена. Соответствующие изменения будут внесены в статью 4 закона «О средствах массовой информации».

Авторами инициативы выступили глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский.

«Законом... предусматривается запрет на распространение в СМИ информации об организации, включённой в опубликованный единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена», — пояснили в пресс-службе нижней палаты парламента.

В Госдуме напомнили, что аналогичный запрет уже действует в отношении экстремистских организаций, и это создаёт очевидный правовой пробел.

Как отмечали авторы законопроекта в пояснительной записке к документу, закон «О средствах массовой информации» устанавливает административную ответственность за распространение информации об экстремистских организациях без указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность запрещена. Реестр таких организаций ведёт Министерство юстиций.

Вместе с тем обязанность по ведению списка организаций, признанных в соответствии с законодательством России террористическими, возложена на ФСБ. Однако до сих пор при распространении информации о таких организациях не было законодательно зафиксированного обязательства указывать, что их деятельность запрещена.

«На наш взгляд имеется очевидный законодательный пробел, поскольку степень социальной опасности от деятельности экстремистских и террористических организаций является очень высокой и соразмерной между собой. Настоящим законопроектом предлагается устранить указанный правовой пробел», — подчеркивается в пояснительной записке.

Документ был внесён на рассмотрение Госдумы 21 января 2021 года. Как пояснил тогда ТАСС Александр Хинштейн, законопроект касается всех граждан, а не только СМИ.

«Мы не меняем подходы. Такая же конструкция и по экстремизму. Ответственность для любых граждан, так как норма о распространении информации в целом, а не только в СМИ», — уточнил парламентарий.

В среду, 16 июня, Госдума приняла законопроект о введении административных штрафов за публикацию в СМИ материалов с упоминанием террористических организаций без указания, что они ликвидированы или признаны запрещёнными в России.

За неисполнение требований физическим лицам будет грозить штраф в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, должностным лицам — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, юридическим лицам — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.