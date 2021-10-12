Устранить неравенство легко: Новый президент Эстонии посвятил речь русским детсадам

Новый президент Эстонии Алар Карис сразу после вступления в должность произнёс речь и посвятил её русским детским садам. По его мнению, существует неравенство между детьми, которые ещё даже не пошли в школу, но устранить это неравенство легко.

Алар Карис напомнил, что в детских садах, куда ходят русскоязычные дети, есть уроки эстонского языка. Они бесплатные, но учить государственный язык интенсивнее дети могут на дополнительных занятиях. Эти занятия проводятся на платной основе, но не все родители могут вкладывать в это деньги.

"Таким образом, неравенство, зависящее от денег, возникает уже в детских садах", - произнёс новый президент Эстонии, выступая в парламенте.

По мнению главы государства, такая ситуация сделает русскоязычных детей менее конкурентоспособными в будущем.

"А ведь устранить это узкое место достаточно легко", - считает политик.

В Эстонии с каждым годом становится всё меньше русскоязычных школ. Сейчас их 74. Занятия там ведутся на 60% на эстонском языке, на 40% - на русском. В русские школы ходят более 20% детей в стране.

Около двух лет назад на тот момент глава Министерства образования и науки Эстонии Майлис Репс предложила привлечь как минимум одного учителя эстонского языка для работы в каждой группе в русских детсадах. Она объяснила, что это позволит детям к первому классу владеть эстонским хотя бы на базовом уровне.