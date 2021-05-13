Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Встреча Байдена и Путина: окончательное "да" сопровождал скандал
Хазин увидел сигнал в речи Путина: "Времени у США осталось очень мало"
ВСУ против «Правого сектора»
"Зраду завезли, жирную такую": Генсек ООН "размазал" планы З...
Главная / Политика

Устранить Лукашенко может премьер Белоруссии – эксперт

13 мая 2021, 13:50  •  143 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by/ru
Новый декрет не является гарантией спасения от краха режима в республике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сам провоцирует оппонентов на решительные действия по его устранению. Так считает украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. По его мнению, убить Лукашенко могут попытаться как политические оппоненты, так и его приближенные.
Новый декрет о передаче власти в республике Совбезу во главе с премьер-министром в случае насильственной смерти президента не является гарантией безопасности для Лукашенко, считает Золотарев. Напротив, враги могут попытаться убрать "батьку" и посмотреть, сработает ли его задумка.
"Сама по себе фигура Лукашенко вызывает соблазн устранить его: когда на одного человека завязано все в государстве, убери его – и все рассыплется, как карточный домик",
– поясняет политолог на страницах "Главреда". Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что декрет резко повышает роль премьера в Белоруссии. По факту он занимает чисто техническую позицию, но по сути является вторым человеком в государстве.
"Существует риск, что у премьера возникнет соблазн устранить Лукашенко, тем более что очень часто политики "кусают" тех, кому они многим обязаны",
– предрекает политолог. Впрочем, он убежден, что даже смерть Лукашенко не принесет радости противникам белорусского режима. С высокой долей вероятности ему на смену придет другой пророссийский кандидат, а не ставленник Запада, передает мнение эксперта Общественная служба новостей.
В апреле спецслужбы России и Белоруссии разоблачили заговорщиков, которые планировали убийство Лукашенко. После этого президент республики обнародовал декрет, предусматривающий действия властей на случай насильственного устранения главы государства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



143
Источник
Похожие новости
13 мая 2021, 04:40
В ЕС раскрыли "украинский план" России
13 мая 2021, 00:05
От погромов к линчеванию: Израильтяне толпами нападают на людей - видео
13 мая 2021, 04:40
Нетаньяху констатировал анархию в Израиле
13 мая 2021, 01:55
Политолог о "великой войне" за Иерусалим: "Солома горит жарко, но недолго"
13 мая 2021, 08:20
У чиновников США обнаружили загадочные травмы головного мозга
13 мая 2021, 00:05
Что на самом деле сказал глава Палестины: Расшифровка эксперта
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 мая 2021, 11:55
"В стране беда": украинский депутат о сделке с США и унижении ветеранов
10 мая 2021, 06:05
Евгений Сатановский о бунте вокруг России: "Война на носу"
11 мая 2021, 22:25
«Мы готовы уехать с вокзалом», — житель Славянска «уничтожил» украинского пропагандиста
10 мая 2021, 06:05
На Донбассе «побратимы» из 93-й бригады уничтожили блокпост 128-й бригады ВСУ
10 мая 2021, 07:55
Смерти, о которых молчит Киев: "Поднимаю голову - он лежит. И не дышит уже..."
09 мая 2021, 18:10
"Леди Смерть" в Белом доме: Как русская девушка отчитала американцев
11 мая 2021, 06:50
ВСУ против «Правого сектора»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.