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Устраивают шоу для Запада: в Крыму оценили выпад Украины

25 января 2021, 18:05  •  58 • Политика
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Дипломаты Незалежной больше похожи на неуспешных комиков
Бесконечные заявления о "возвращении" Крымской республики в состав Украины вызывают только улыбку и смех, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
Так политик отреагировал на высказывание главы МИД Незалежной Дмитрия Кулебы о том, что этот регион, несмотря ни на что, в итоге будет украинским.
По мнению Чегринца, такие слова – пустое сотрясание воздуха. Труженики киевского режима всеми силами стараются устроить шоу для своих западных спонсоров. Поэтому до сих пор огрызаются в сторону нашего государства и зарятся на российский полуостров.
При этом игроки международной арены по факту уже давно поняли, что Крым навсегда останется в составе России. Вскоре его статус будет признан и юридически, убежден политик.
В интервью РИА "Новости" Чегринец назвал дипломатов с Украины неуспешными комиками, которым не удалось построить карьеру в юмористических шоу.
К слову, недавно крымский политолог Владимир Джаралла заявил, что Крым избежал кровавого сценария после вхождения в состав России.

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