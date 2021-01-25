|
Устраивают шоу для Запада: в Крыму оценили выпад Украины
25 января 2021, 18:05 • 58 • Политика
Дипломаты Незалежной больше похожи на неуспешных комиков
Бесконечные заявления о "возвращении" Крымской республики в состав Украины вызывают только улыбку и смех, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
Так политик отреагировал на высказывание главы МИД Незалежной Дмитрия Кулебы о том, что этот регион, несмотря ни на что, в итоге будет украинским.
По мнению Чегринца, такие слова – пустое сотрясание воздуха. Труженики киевского режима всеми силами стараются устроить шоу для своих западных спонсоров. Поэтому до сих пор огрызаются в сторону нашего государства и зарятся на российский полуостров.
При этом игроки международной арены по факту уже давно поняли, что Крым навсегда останется в составе России. Вскоре его статус будет признан и юридически, убежден политик.
В интервью РИА "Новости" Чегринец назвал дипломатов с Украины неуспешными комиками, которым не удалось построить карьеру в юмористических шоу.
К слову, недавно крымский политолог Владимир Джаралла заявил, что Крым избежал кровавого сценария после вхождения в состав России.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
58
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 января 2021, 01:55
|
24 января 2021, 11:50
|
19 января 2021, 02:35
|
21 января 2021, 08:40
|
23 января 2021, 19:20
|
21 января 2021, 21:30
|
25 января 2021, 10:45