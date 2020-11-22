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Устойчивые позиции: как Россия сохраняет высокие объёмы оружейного экспорта
22 ноября 2020, 02:05 • 25 • В России
В рамках международного форума «Армия-2020» российская сторона подписала с иностранными партнёрами контрактов на сумму 1,16 трлн рублей. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. В «Рособоронэкспорте» ожидают, что по итогам текущего года продажи российской военной продукции останутся на уровне последних лет. По мнению экспертов, Москва сохранит второе место в мире по экспорту вооружений благодаря успешной работе оборонной промышленности, несмотря на пандемию и западные санкции.
Статическая выставочная экспозиция форума «Армия-2020» © Михаил Воскресенский/РИА Новости
Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев подчеркнул важность форума «Армия-2020» для межгосударственных и межведомственных отношений.
«По итогам его работы предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с иностранными партнёрами подписаны контракты на сумму 1,16 трлн рублей, что в 1,2 раза превышает показатели прошлого года», — сказал Мизинцев, выступая на VI межведомственной научно-практической конференции по теме: «Развитие системы межведомственного взаимодействия в области обороны в 2020 году».
Напомним, форум «Армия-2020» прошёл в конце августа на площадке конгрессно-выставочного центра ВС РФ «Патриот» в подмосковной Кубинке. На его полях «Рособоронэкспорт» представил зарубежным партнёрам широкую линейку военной и специальной техники.
В частности, иностранцам продемонстрировали танк Т-14 и боевую машину пехоты Т-15 на платформе «Армата», БМП нового поколения «Курганец-25», колёсные бронетранспортёры на платформе «Бумеранг», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», новую реактивную систему залпового огня 9К515, 152-мм артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ», зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» и другие современные образцы.
Как ранее отметил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, «российские образцы вооружения и военной техники, а также техника двойного назначения привлекают особое внимание специалистов из многих стран».
«Мы отмечаем, что многие государства видят путь к обеспечению своей безопасности и суверенитета именно в военном и военно-техническом сотрудничестве с Россией. Объёмы сотрудничества с нашими иностранными партнёрами показывают стойкий положительный тренд и позволяют делать оптимистические прогнозы», — сказал Михеев.
«Ритмичная работа»
Опрошенные RT эксперты считают, что возросший объём контрактов по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) в рамках форума «Армия-2020» свидетельствует о том, что пандемия коронавируса не оказала серьёзного негативного влияния на деятельность оборонного сектора и экспортный потенциал РФ.
Напомним, 9 апреля на заседании комиссии по вопросам ВТС с иностранными государствами президент России Владимир Путин призвал обеспечить «устойчивую, ритмичную работу системообразующих предприятий, к которым, безусловно, относится и оборонно-промышленный комплекс».
Весной из-за распространения COVID-19 ряд предприятий сократили численность сотрудников, выходящих на производство. Например, в начале апреля на «Роствертоле» трудилось только 30% «основных производственных рабочих». Однако впоследствии этот показатель увеличивался.
В середине мая в интервью РИА Новости заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов уточнил, что на производстве в оборонном секторе остались практически все рабочие и инженеры. По его словам, «на удалёнку перевели только сотрудников старше 65 лет и тех, кто мог работать дистанционно».
В августе в интервью «Интерфаксу» Александр Михеев заявил, что «Рособоронэкспорт» возвращается к привычному ритму работы. Как пояснил топ-менеджер, организация возобновляет командировки сотрудников и «живые переговоры» с иностранными партнёрами.
Михеев также отметил, что не ожидает снижения объёма оружейного экспорта. По его прогнозу, по итогам текущего года показатель продаж военной продукции сохранится на уровне последних трёх-пяти лет. Глава «Рособоронэкспорта» напомнил, что в 2019-м организация реализовала контракты стоимостью свыше $13 млрд.
При этом совокупный объём российского оружейного экспорта в 2019 году составил $15,2 млрд. Об этом в марте в интервью газете «Известия» сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
Как следует из информации Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, с января по август 2020 года Москва продала вооружений на общую сумму более $7 млрд. Покупателями выступили свыше 40 стран.
Между тем, выступая в сентябре перед депутатами Госдумы, руководитель ФСВТС Дмитрий Шугаев подчеркнул, что ситуацию для российского оружейного экспорта осложняют западные санкции и ограничения из-за COVID-19.
«Необходимо констатировать, что в этой связи были отменены почти все крупные международные мероприятия, резко сократилось количество контактов между производителями и потенциальными покупателями вооружения и военной техники. Но в этих условиях всё-таки нам удалось сохранить статус-кво», — сказал Шугаев.
Как заявил глава ФСВТС, несмотря на возникшие трудности, Москва исправно выполняет свои обязательства перед покупателями, удерживая стабильно высокий портфель заказов.
«Поставки нашей военной продукции осуществляются, я вам это ответственно заявляю, в установленные сроки. Самое главное — портфель заказов стабилен, он находится в коридоре $50—55 млрд», — пояснил Шугаев.
«Тенденция сохранится»
Согласно российскому законодательству, почти все сведения о военно-техническом сотрудничестве РФ с зарубежными государствами носят непубличный характер. Однако часть информации о некоторых контрактах раскрывается на официальном уровне.
Так, в 2020 году стало известно, что «Рособоронэкспорт» заключил соглашение на поставку иностранному заказчику многоцелевых вертолётов среднего класса Ми-38Т. Кроме того, Россия и Турция подписали второй контракт на поставку ЗРК С-400.
В ближайшие годы «Рособоронэкспорт» ожидает большой спрос на продукцию предприятий «Ростеха». В список «потенциальных бестселлеров» входит бронетехника на платформе «Армата», истребитель пятого поколения Су-57Э, вертолёт корабельного базирования Ка-52К, модернизированная винтокрылая машина Ми-28НЭ и ЗРК С-300В4 («Антей-4000»).
В мае «Рособоронэкспорт» объявил, что планирует поставлять на зарубежный рынок радиолокационную станцию 59Н6-ТЕ. По словам Михеева, она способна обнаруживать «широкий класс современных и перспективных воздушных объектов, в том числе гиперзвуковые цели».
Алексей Подберёзкин считает, что Россия обладает необходимым потенциалом для сохранения показателей экспорта вооружений на уровне последних лет. Он прогнозирует, что по итогам 2020 года Москва сохранит второе место в мире по продажам вооружений, несмотря на антироссийскую политику США и глобальные кризисные явления, вызванные пандемией COVID-19.
Аналогичный прогноз в интервью RT представил и руководитель Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. По его словам, в 2020 году отечественный ОПК продемонстрировал способность в полном объёме выполнять обязательства перед Минобороны РФ и иностранными заказчиками.
«Оборонно-промышленный комплекс России работает, невзирая на пандемию, своевременно осуществляются поставки как за рубеж, так и российским Вооружённым силам. На международном рынке вооружений мы, очевидно, будем сохранять те же позиции, устойчиво занимая второе место в мире по объёму экспорта», — резюмировал Коротченко.
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