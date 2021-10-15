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Устойчивость России под угрозой: Зубец объяснил главную задачу Путина
15 октября 2021, 19:05 • 110 • Политика
Алексей Зубец объяснил главную задачу Владимира Путина. Ранее президент назвал увеличение доходов граждан одной из двух ключевых целей государства. По мнению эксперта, это связано с тем, что устойчивость России оказалась под угрозой.
Ведущий Царьграда Никита Комаров в эфире программы "Без цензуры" обратил внимание на слова президента Владимира Путина, сказанные 14 октября в интервью американскому телеканалу.
Глава государства сформулировал две ключевые задачи, которые должны быть приоритетными для властей России: увеличение доходов граждан и решение демографического кризиса.
Русский лидер подчеркнул, что выполнять эти цели нужно не линейно и не через популистские методы, которые дадут лишь кратковременный эффект: необходимо ускорить темпы роста экономики и трансформировать её качество.
Ведущий "Первого русского" заметил, что ещё лет десять назад тогдашний президент Дмитрий Медведев, а также члены правительства больше обращали внимание на другие задачи - например, на рост инноваций.
О том, почему приоритеты поменялись, рассказал гость студии - директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец:
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