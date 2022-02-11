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Устинов останется на посту полпреда в ЮФО. Путин подписал указ
11 февраля 2022, 19:00 • 44 • Политика
Владимир Устинов останется на посту полпреда в ЮФО до 25 февраля 2023 года. Указ подписал президент России Владимир Путин.
Глава государства продлил срок гражданской службы полпреду президента в ЮФО Владимиру Устинову. Указ Путина размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
- указано в документе.
Ранее сообщалось, что Путин поручил заместителю главы Совета безопасности Дмитрию Медведеву решить проблему с мигрантами. Гастарбайтерами займётся Совбез.
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