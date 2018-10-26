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«Уставший агент» с помощью России убивает Трампа - американские СМИ предложили варианты смерти президента
26 октября 2018, 19:24 • 64 • Политика
Американские СМИ не стесняются и открыто моделируют сценарии убийства Трампа, в которых, естественно, отдана активная роль спецслужбам России.
Американские СМИ, поддерживающие Демократическую партию, моделируют варианты того, что президент Трамп будет убит. Естественно, такое убийство не может произойти, с точки зрения американских СМИ, без участия российских спецслужб. По одной из версий, «уставший» от Трампа американский агент убивает 45-го президента США.
На такие конспирологические версии обратил внимание политолог Иван Данилов, его точкой зрения поделилось издание «Дни.ру». В частности, такие версии распространяет газета The New York Times, которая занимает активную антитрамповскую позицию и поддерживает демократическую партию.
Моделирование вариантов убийств президента США политолог Иван Данилов назвал позорным и напомнил, что эти же люди говорят о нагнетании атмосферы ненависти в России.
«Особенно пикантный момент: В этой «мечте» Трампа убивает российский агент при помощи сотрудника американских спецслужб, который устал от Трампа. Не могу не отметить в скобках, что одного из президентов США, которые не подружились с Федрезервом, действительно застрелили (речь идет о Джоне Кеннеди), но списать это на СССР тогда никому не пришло в голову. А сейчас - как знать», - добавил политолог Иван Данилов.
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