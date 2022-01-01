Уставших от Украины немцев в новогоднюю ночь "добил" Шольц: "Это новый вызов"

Порядком уставших от Украины граждан Германии "добил" канцлер ФРГ Олаф Шольц. Выбор его пал на новогоднюю ночь. "В ситуации с Украиной мы стоим перед новым вызовом", - сказал он.

В частности, в своём первом новогоднем обращении на должности канцлера Шольц напомнил гражданам Германии о ситуации на Украине и заявил о нерушимости её границ. По словам Шольца, "для безопасности в Европе неотъемлемым является трансатлантическое сотрудничество".

"В ситуации с Украиной мы стоим перед новым вызовом", - сказал он, отметив, что "нерушимость границ является большой ценностью и не является предметом переговоров".

Ранее жители Германии резко высказались в адрес Украины из-за газового вопроса. Своё мнение они высказали на страницах Der Spiegel, не сдержав эмоций после очередного материала о газопроводе "Северный поток - 2".