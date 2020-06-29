Уставшие от толерантности британцы оценили поправки в Конституцию РФ: "Успеха вам, президент Путин"

Британское издание Times выпустило статью, посвящённую стартовавшему в России голосованию по поправкам в Конституцию.

Закрыв глаза на суть поправок, автор публикации с ходу заверяет, что якобы ключевая задача всей реформы состоит в том, "чтобы сделать мистера Путина президентом пожизненно".

Кроме того, газета ссылается на заявление блогера Алексея Навального, который назвал планируемые в РФ перемены "конституционным переворотом".

Многие читатели Times, однако, выразили несогласие с позицией редакции в комментариях под материалом на сайте издания.

Один из них посоветовал в первую очередь обратить внимание на политическую ситуацию в своей стране, которая, по его мнению, оставляет желать лучшего.

На наше собственное болото посмотрите, - посоветовал Дендер Маккей.

Между тем ещё один интернет-пользователь вник в суть предлагаемых поправок и особенно выделил одну из них.