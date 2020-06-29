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Уставшие от толерантности британцы оценили поправки в Конституцию РФ: "Успеха вам, президент Путин"
29 июня 2020, 09:00 • 124 • В мире
Уставшие от толерантности британцы оценили поправки в Конституцию РФ. Один из интернет-пользователей заметил, что отдал бы свой голос "за" уже только из-за одной нормы о традиционной семье. "Успеха вам, президент Путин", - написал он.
Британское издание Times выпустило статью, посвящённую стартовавшему в России голосованию по поправкам в Конституцию.
Закрыв глаза на суть поправок, автор публикации с ходу заверяет, что якобы ключевая задача всей реформы состоит в том, "чтобы сделать мистера Путина президентом пожизненно".
Кроме того, газета ссылается на заявление блогера Алексея Навального, который назвал планируемые в РФ перемены "конституционным переворотом".
Многие читатели Times, однако, выразили несогласие с позицией редакции в комментариях под материалом на сайте издания.
Один из них посоветовал в первую очередь обратить внимание на политическую ситуацию в своей стране, которая, по его мнению, оставляет желать лучшего.
Между тем ещё один интернет-пользователь вник в суть предлагаемых поправок и особенно выделил одну из них.
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