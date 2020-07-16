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Уставшему от президентства Зеленскому напророчили нервный срыв

16 июля 2020, 13:00  •  84 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
По мнению украинского политолога, глава Незалежной может в любой момент покинуть свой пост
Аналитик Руслан Бортник считает, что действующий президент Украины Владимир Зеленский не справляется с тяжестью возложенных на него обязанностей. Эксперт заявил, что лидер Незалежной находится на грани психологического срыва.
Политолог, по его же словам, сделал такие выводы после общения с депутатами правящей партии "Слуга народа". Они рассказали, что глава страны подавлен и чувствует серьезное переутомление. При этом состояние Зеленского настолько тяжелое, что он даже может принять решение сложить с себя полномочия главы государства.
Своими наблюдениями политолог поделился в эфире украинского канала "Наш".
Бортник также добавил, что облегчить свое положение Зеленский может, распустив парламент. По его мнению, длительность существования нынешнего созыва зависит от амбиций лидера Незалежной.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что украинские олигархи готовят замену Владимиру Зеленскому.

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