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Устаревшие ядерные арсеналы США 2020
20 декабря 2019, 09:24 • 112 • Аналитика
Пуск ракеты LGM-30G. Фото US Air Force
В США завершается формирование и утверждение финансовых планов на следующий год. В новом оборонном бюджете предусматриваются траты на все основные направления, в т.ч. на проекты в сфере ядерных вооружений. В следующем году Национальное управление по ядерной безопасности (National Nuclear Security Administration – NNSA) получит на подобные проекты порядка 12,4 млрд долларов, что существенно выше расходов в 2019 г.
Порядок чисел
Новый годовой бюджет предусматривает некоторый рост расходов по линии NNSA. При этом имеет место серьезное изменение структуры расходов. Управлению приходится одновременно заниматься поддержанием существующей ядерной инфраструктуры и модернизацией атомного оружия. Все эти программы отличаются высокой стоимостью, из-за чего NNSA приходится требовать дополнительные финансы и перераспределять доступные ресурсы.
Согласно пакету документов National Defense Authorization Act 2020, уже прошедшему Конгресс, в следующем году на проекты в сфере ядерного вооружения потратят 12,457 млрд долл. В исходном проекте фигурировала меньшая сумма – 12,408 миллиарда. Дополнительные десятки миллионов, как ожидается, помогут NNSA решить некоторые проблемы.
При этом речь идет о серьезном росте расходов. В завершающемся 2019 г. на программы ядерного вооружения выделялось менее 11,1 млрд долл. Новый бюджет больше на 1,374 млрд долл. или на 12,5%.
Деньги на изделия
Новый NDAA определяет основные направления развития ядерного вооружения. Пока в силу разных причин приходится ограничиваться только модернизацией существующих образцов или разработкой их модификаций с теми или иными отличиями. Создание совершенно новых боезарядов пока не планируется.
В течение нескольких месяцев в Конгрессе продолжались споры о боевом блоке уменьшенной мощности W76-2, предназначенном для баллистических ракет подводных лодок Trident II. Демократическая партия выступала за закрытие этого проекта с целью экономии и по причине сомнений в необходимости таких изделий. Однако сторонникам этого проекта удалось отстоять свое мнение. В NDAA предусматривается продолжение финансирования W76-2.
Возможный облик ракеты GBSD от Northrop Grumman
Продолжаются работы по модернизации боевого блока W87, применяемого на МБР сухопутного базирования Minuteman III. На проект W87-1 планируется потратить 112 млн долл. При этом используется характерный подход к финансированию. Изначально NNSA получит только 75% от общей суммы. Управление должно будет провести основную часть работ и отчитаться перед Конгрессом. Если законодателей устроят результаты работ, то NNSA получит оставшиеся деньги для продолжения работ.
Любопытно, что всего несколько дней назад появились новости о возможном пересмотре проекта W87-1. Предлагалось упростить проект модернизации и высвободить финансирование для продолжения работ по бомбе B61-12 и боевому блоку W88 Alteration 370.
В новом бюджете не забыты новые исследовательские работы. Однако, судя по размеру предлагаемого финансирования, это направление не является приоритетным. Так, NNSA привлечено к работам по перспективной крылатой ракете морского базирования. Такое оружие, прорабатываемое с прошлого года, может получить ядерную боевую часть типа W80. На необходимые исследования и проектные работы Управлению выделяют 5,6 млн долларов.
В течение трех месяцев после подписания закона о бюджете NNSA должно будет завершить основную часть изысканий по этой теме и отчитаться перед Конгрессом. Следующие три месяца уйдут на дальнейшие работы, по результатам которых можно будет сформировать новые планы по перевооружению.
NNSA продолжит участвовать в проектах по созданию перспективных стратегических вооружений. Ему предстоит представить новое боевое оснащение для перспективной сухопутной МБР Ground Based Strategic Deterrent. В этом контексте ожидается очередная доработка наличных блоков, тогда как разработка совершенно нового изделия крайне маловероятна. Также Управление привлечено к созданию и модернизации оружия для бомбардировщика B-21 Raider.
Изделия в арсеналах
В настоящее время на вооружении армии США имеется несколько типов оружия с ядерным боевым оснащением, как стратегического, так и тактического. Основными эксплуатантами атомного оружия остаются ВВС и ВМС, имеющие значительный парк необходимых носителей всех основных видов.
Ступень разведения "Минитмена-3" с боевыми блоками W78. Фото US DoD
Сухопутная компонента СЯС США основывается на ракетах LGM-30G Minuteman III. Сейчас такие МБР комплектуются боевыми блоками типов W78 и W87 с отличающимися характеристиками и возможностями. Изделие W78 несет термоядерный заряд мощностью 350 кт ТНТ; в головной части LGM-30G помещается три таких боеголовки. W87 имеет схожие боевые качества, но отличается иными габаритами, из-за чего «Минитмен» несет только один такой блок.
Актуальной задачей NNSA является модернизация блоков W87, направленная на изменение основных характеристик и продление сроков службы. Самые новые блоки W87 были изготовлены в середине двухтысячных, а у более старых уже истекают сроки хранения. В рамках проекта W87-1 планируется обновить часть приборного оснащения боевого блока и обеспечить эксплуатацию изделия в будущем.
Конгрессменам удалось отстоять проект модернизации боевого блока W76 – W76-2. Он предусматривает переделку существующих изделий старых модификаций со снижением мощности с исходных 90-100 кт до 5-7 кт. Также предлагается ремонт с продлением ресурса. Производство таких изделий для установки на МБР Trident II должно начаться в ближайшее время и занять несколько лет.
Также завершаются опытно-конструкторские работы по тактической термоядерной авиабомбе B61 Mod.12 (B61-12). Уже проведена основная масса испытаний и осуществляется подготовка к производству. Бомбу новой модификации будут изготавливать из существующих компонентов, снятых с имеющихся изделий.
Новые деньги и старые изделия
Необходимо напомнить, что на протяжении нескольких последних лет в США активно обсуждается проблема устаревания ядерных арсеналов – и с определенного времени даже принимаются меры. Выделяется финансирование на разработку необходимых проектов, и в следующем году подобные работы продолжатся.
Военная часть бюджета Национального управления по ядерной безопасности на следующий год представляет определенный интерес и сочетает несколько любопытных тенденций. В первую очередь, необходимо отметить заметный рост расходов на проекты военного назначения. В интересах СЯС и других видов вооруженных сил потратят на 12% больше, чем в этом году. При этом рост подобных расходов наблюдается уже не в первый раз.
Однако новый бюджет, как и в предыдущие годы, не предусматривает разработку принципиально новых образцов ядерного вооружения. Все актуальные проекты предлагают модернизацию, создание модификаций или продление ресурса имеющихся изделий. Это позволяет перестраивать СЯС в соответствии с актуальными требованиями, но накладывает серьезные ограничения. Кроме того, модернизация боевых блоков не может продолжаться вечно, и наличные изделия в будущем все равно потребуют замену.
Пуск БРПЛ Trident II. Фото US Navy
По открытым данным, разработка принципиально новых боевых блоков для замены существующих пока не ведется. Ее предполагается начать в ближайшем будущем, возможно, после завершения актуальных проектов модернизации. Скорейшему запуску таких проектов мешает самый очевидный фактор – недостаток финансирования.
Конгресс увеличивает траты по линии NNSA, но пока их хватает только для работ по актуальным проектам, причем не без затруднений. Примером последних являются недавние новости о возможном упрощении проекта W87-1 для высвобождения ресурсов под другие разработки. Возможно, 12-процентный рост бюджета позволит в следующем году обойтись без таких новостей.
Проблемы будущего
Военная часть бюджета NNSA на 2020 г. в основном сосредоточена на актуальных вопросах и проектах, но перспективные разработки тоже не остались без внимания. Планируется рассмотреть несколько новых вопросов, связанных с дальнейшим развитием СЯС США, но расходы на такие работы составляют незначительную часть бюджета.
В контексте будущего основной задачей NNSA является создание новой или модернизированной боевой части для перспективной ракеты GBSD. МБР этого типа планируется поставить на дежурство в 2027 г. К этому времени должно быть готово боевое оснащение для них.
На планы и работу NNSA могут повлиять события вокруг договора СНВ-III. Этот документ прекратит свое действие в начале 2021 г. Если его не продлят или не заменят новым договором, Пентагон может запустить перевооружение СЯС, в котором NNSA будет играть ключевую роль. Вероятно, это увеличит бюджет управления.
Впрочем, пока Национальное управление по ядерной безопасности уделяет основное внимание другим проектам и разработкам. В ближайшее время ему предстоит заниматься только развитием имеющихся изделий. Именно такая деятельность будет основной в следующем году, согласно существующему NDAA.
Рябов Кирилл
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