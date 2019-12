Устаревшие ядерные арсеналы США 2020 • 112 • Аналитика

Пуск ракеты LGM-30G. Фото US Air Force

В США завершается формирование и утверждение финансовых планов на следующий год. В новом оборонном бюджете предусматриваются траты на все основные направления, в т.ч. на проекты в сфере ядерных вооружений. В следующем году Национальное управление по ядерной безопасности (National Nuclear Security Administration – NNSA) получит на подобные проекты порядка 12,4 млрд долларов, что существенно выше расходов в 2019 г.



Порядок чисел

Новый годовой бюджет предусматривает некоторый рост расходов по линии NNSA. При этом имеет место серьезное изменение структуры расходов. Управлению приходится одновременно заниматься поддержанием существующей ядерной инфраструктуры и модернизацией атомного оружия. Все эти программы отличаются высокой стоимостью, из-за чего NNSA приходится требовать дополнительные финансы и перераспределять доступные ресурсы.







Согласно пакету документов National Defense Authorization Act 2020, уже прошедшему Конгресс, в следующем году на проекты в сфере ядерного вооружения потратят 12,457 млрд долл. В исходном проекте фигурировала меньшая сумма – 12,408 миллиарда. Дополнительные десятки миллионов, как ожидается, помогут NNSA решить некоторые проблемы.



При этом речь идет о серьезном росте расходов. В завершающемся 2019 г. на программы ядерного вооружения выделялось менее 11,1 млрд долл. Новый бюджет больше на 1,374 млрд долл. или на 12,5%.



Деньги на изделия

Новый NDAA определяет основные направления развития ядерного вооружения. Пока в силу разных причин приходится ограничиваться только модернизацией существующих образцов или разработкой их модификаций с теми или иными отличиями. Создание совершенно новых боезарядов пока не планируется.



В течение нескольких месяцев в Конгрессе продолжались споры о боевом блоке уменьшенной мощности W76-2, предназначенном для баллистических ракет подводных лодок Trident II. Демократическая партия выступала за закрытие этого проекта с целью экономии и по причине сомнений в необходимости таких изделий. Однако сторонникам этого проекта удалось отстоять свое мнение. В NDAA предусматривается продолжение финансирования W76-2.





Возможный облик ракеты GBSD от Northrop Grumman

Продолжаются работы по модернизации боевого блока W87, применяемого на МБР сухопутного базирования Minuteman III. На проект W87-1 планируется потратить 112 млн долл. При этом используется характерный подход к финансированию. Изначально NNSA получит только 75% от общей суммы. Управление должно будет провести основную часть работ и отчитаться перед Конгрессом. Если законодателей устроят результаты работ, то NNSA получит оставшиеся деньги для продолжения работ.



Любопытно, что всего несколько дней назад появились новости о возможном пересмотре проекта W87-1. Предлагалось упростить проект модернизации и высвободить финансирование для продолжения работ по бомбе B61-12 и боевому блоку W88 Alteration 370.



В новом бюджете не забыты новые исследовательские работы. Однако, судя по размеру предлагаемого финансирования, это направление не является приоритетным. Так, NNSA привлечено к работам по перспективной крылатой ракете морского базирования. Такое оружие, прорабатываемое с прошлого года, может получить ядерную боевую часть типа W80. На необходимые исследования и проектные работы Управлению выделяют 5,6 млн долларов.



В течение трех месяцев после подписания закона о бюджете NNSA должно будет завершить основную часть изысканий по этой теме и отчитаться перед Конгрессом. Следующие три месяца уйдут на дальнейшие работы, по результатам которых можно будет сформировать новые планы по перевооружению.



NNSA продолжит участвовать в проектах по созданию перспективных стратегических вооружений. Ему предстоит представить новое боевое оснащение для перспективной сухопутной МБР Ground Based Strategic Deterrent. В этом контексте ожидается очередная доработка наличных блоков, тогда как разработка совершенно нового изделия крайне маловероятна. Также Управление привлечено к созданию и модернизации оружия для бомбардировщика B-21 Raider.



Изделия в арсеналах

В настоящее время на вооружении армии США имеется несколько типов оружия с ядерным боевым оснащением, как стратегического, так и тактического. Основными эксплуатантами атомного оружия остаются ВВС и ВМС, имеющие значительный парк необходимых носителей всех основных видов.





Ступень разведения "Минитмена-3" с боевыми блоками W78. Фото US DoD

Сухопутная компонента СЯС США основывается на ракетах LGM-30G Minuteman III. Сейчас такие МБР комплектуются боевыми блоками типов W78 и W87 с отличающимися характеристиками и возможностями. Изделие W78 несет термоядерный заряд мощностью 350 кт ТНТ; в головной части LGM-30G помещается три таких боеголовки. W87 имеет схожие боевые качества, но отличается иными габаритами, из-за чего «Минитмен» несет только один такой блок.







Актуальной задачей NNSA является модернизация блоков W87, направленная на изменение основных характеристик и продление сроков службы. Самые новые блоки W87 были изготовлены в середине двухтысячных, а у более старых уже истекают сроки хранения. В рамках проекта W87-1 планируется обновить часть приборного оснащения боевого блока и обеспечить эксплуатацию изделия в будущем.



Конгрессменам удалось отстоять проект модернизации боевого блока W76 – W76-2. Он предусматривает переделку существующих изделий старых модификаций со снижением мощности с исходных 90-100 кт до 5-7 кт. Также предлагается ремонт с продлением ресурса. Производство таких изделий для установки на МБР Trident II должно начаться в ближайшее время и занять несколько лет.



Также завершаются опытно-конструкторские работы по тактической термоядерной авиабомбе B61 Mod.12 (B61-12). Уже проведена основная масса испытаний и осуществляется подготовка к производству. Бомбу новой модификации будут изготавливать из существующих компонентов, снятых с имеющихся изделий.



Новые деньги и старые изделия

Необходимо напомнить, что на протяжении нескольких последних лет в США активно обсуждается проблема устаревания ядерных арсеналов – и с определенного времени даже принимаются меры. Выделяется финансирование на разработку необходимых проектов, и в следующем году подобные работы продолжатся.



Военная часть бюджета Национального управления по ядерной безопасности на следующий год представляет определенный интерес и сочетает несколько любопытных тенденций. В первую очередь, необходимо отметить заметный рост расходов на проекты военного назначения. В интересах СЯС и других видов вооруженных сил потратят на 12% больше, чем в этом году. При этом рост подобных расходов наблюдается уже не в первый раз.



Однако новый бюджет, как и в предыдущие годы, не предусматривает разработку принципиально новых образцов ядерного вооружения. Все актуальные проекты предлагают модернизацию, создание модификаций или продление ресурса имеющихся изделий. Это позволяет перестраивать СЯС в соответствии с актуальными требованиями, но накладывает серьезные ограничения. Кроме того, модернизация боевых блоков не может продолжаться вечно, и наличные изделия в будущем все равно потребуют замену.





Пуск БРПЛ Trident II. Фото US Navy Что нас убьет? Ну точно не «Томагавки»

По открытым данным, разработка принципиально новых боевых блоков для замены существующих пока не ведется. Ее предполагается начать в ближайшем будущем, возможно, после завершения актуальных проектов модернизации. Скорейшему запуску таких проектов мешает самый очевидный фактор – недостаток финансирования.



Конгресс увеличивает траты по линии NNSA, но пока их хватает только для работ по актуальным проектам, причем не без затруднений. Примером последних являются недавние новости о возможном упрощении проекта W87-1 для высвобождения ресурсов под другие разработки. Возможно, 12-процентный рост бюджета позволит в следующем году обойтись без таких новостей.



Проблемы будущего

Военная часть бюджета NNSA на 2020 г. в основном сосредоточена на актуальных вопросах и проектах, но перспективные разработки тоже не остались без внимания. Планируется рассмотреть несколько новых вопросов, связанных с дальнейшим развитием СЯС США, но расходы на такие работы составляют незначительную часть бюджета.



В контексте будущего основной задачей NNSA является создание новой или модернизированной боевой части для перспективной ракеты GBSD. МБР этого типа планируется поставить на дежурство в 2027 г. К этому времени должно быть готово боевое оснащение для них.



На планы и работу NNSA могут повлиять события вокруг договора СНВ-III. Этот документ прекратит свое действие в начале 2021 г. Если его не продлят или не заменят новым договором, Пентагон может запустить перевооружение СЯС, в котором NNSA будет играть ключевую роль. Вероятно, это увеличит бюджет управления.



Впрочем, пока Национальное управление по ядерной безопасности уделяет основное внимание другим проектам и разработкам. В ближайшее время ему предстоит заниматься только развитием имеющихся изделий. Именно такая деятельность будет основной в следующем году, согласно существующему NDAA. Все эти программы отличаются высокой стоимостью, из-за чего NNSA приходится требовать дополнительные финансы и перераспределять доступные ресурсы.Согласно пакету документов National Defense Authorization Act 2020, уже прошедшему Конгресс, в следующем году на проекты в сфере ядерного вооружения потратят 12,457 млрд долл. В исходном проекте фигурировала меньшая сумма – 12,408 миллиарда. Дополнительные десятки миллионов, как ожидается, помогут NNSA решить некоторые проблемы.При этом речь идет о серьезном росте расходов. В завершающемся 2019 г. на программы ядерного вооружения выделялось менее 11,1 млрд долл. Новый бюджет больше на 1,374 млрд долл. или на 12,5%.Новый NDAA определяет основные направления развития ядерного вооружения. Пока в силу разных причин приходится ограничиваться только модернизацией существующих образцов или разработкой их модификаций с теми или иными отличиями. Создание совершенно новых боезарядов пока не планируется.В течение нескольких месяцев в Конгрессе продолжались споры о боевом блоке уменьшенной мощности W76-2, предназначенном для баллистических ракет подводных лодок Trident II. Демократическая партия выступала за закрытие этого проекта с целью экономии и по причине сомнений в необходимости таких изделий. Однако сторонникам этого проекта удалось отстоять свое мнение. В NDAA предусматривается продолжение финансирования W76-2.Продолжаются работы по модернизации боевого блока W87, применяемого на МБР сухопутного базирования Minuteman III. На проект W87-1 планируется потратить 112 млн долл. При этом используется характерный подход к финансированию. Изначально NNSA получит только 75% от общей суммы. Управление должно будет провести основную часть работ и отчитаться перед Конгрессом. Если законодателей устроят результаты работ, то NNSA получит оставшиеся деньги для продолжения работ.Любопытно, что всего несколько дней назад появились новости о возможном пересмотре проекта W87-1. Предлагалось упростить проект модернизации и высвободить финансирование для продолжения работ по бомбе B61-12 и боевому блоку W88 Alteration 370.В новом бюджете не забыты новые исследовательские работы. Однако, судя по размеру предлагаемого финансирования, это направление не является приоритетным. Так, NNSA привлечено к работам по перспективной крылатой ракете морского базирования. Такое оружие, прорабатываемое с прошлого года, может получить ядерную боевую часть типа W80. На необходимые исследования и проектные работы Управлению выделяют 5,6 млн долларов.В течение трех месяцев после подписания закона о бюджете NNSA должно будет завершить основную часть изысканий по этой теме и отчитаться перед Конгрессом. Следующие три месяца уйдут на дальнейшие работы, по результатам которых можно будет сформировать новые планы по перевооружению.NNSA продолжит участвовать в проектах по созданию перспективных стратегических вооружений. Ему предстоит представить новое боевое оснащение для перспективной сухопутной МБР Ground Based Strategic Deterrent. В этом контексте ожидается очередная доработка наличных блоков, тогда как разработка совершенно нового изделия крайне маловероятна. Также Управление привлечено к созданию и модернизации оружия для бомбардировщика B-21 Raider.В настоящее время на вооружении армии США имеется несколько типов оружия с ядерным боевым оснащением, как стратегического, так и тактического. Основными эксплуатантами атомного оружия остаются ВВС и ВМС, имеющие значительный парк необходимых носителей всех основных видов.Сухопутная компонента СЯС США основывается на ракетах LGM-30G Minuteman III. Сейчас такие МБР комплектуются боевыми блоками типов W78 и W87 с отличающимися характеристиками и возможностями. Изделие W78 несет термоядерный заряд мощностью 350 кт ТНТ; в головной части LGM-30G помещается три таких боеголовки. W87 имеет схожие боевые качества, но отличается иными габаритами, из-за чего «Минитмен» несет только один такой блок.Актуальной задачей NNSA является модернизация блоков W87, направленная на изменение основных характеристик и продление сроков службы. Самые новые блоки W87 были изготовлены в середине двухтысячных, а у более старых уже истекают сроки хранения. В рамках проекта W87-1 планируется обновить часть приборного оснащения боевого блока и обеспечить эксплуатацию изделия в будущем.Конгрессменам удалось отстоять проект модернизации боевого блока W76 – W76-2. Он предусматривает переделку существующих изделий старых модификаций со снижением мощности с исходных 90-100 кт до 5-7 кт. Также предлагается ремонт с продлением ресурса. Производство таких изделий для установки на МБР Trident II должно начаться в ближайшее время и занять несколько лет.Также завершаются опытно-конструкторские работы по тактической термоядерной авиабомбе B61 Mod.12 (B61-12). Уже проведена основная масса испытаний и осуществляется подготовка к производству. Бомбу новой модификации будут изготавливать из существующих компонентов, снятых с имеющихся изделий.Необходимо напомнить, что на протяжении нескольких последних лет в США активно обсуждается проблема устаревания ядерных арсеналов – и с определенного времени даже принимаются меры. Выделяется финансирование на разработку необходимых проектов, и в следующем году подобные работы продолжатся.Военная часть бюджета Национального управления по ядерной безопасности на следующий год представляет определенный интерес и сочетает несколько любопытных тенденций. В первую очередь, необходимо отметить заметный рост расходов на проекты военного назначения. В интересах СЯС и других видов вооруженных сил потратят на 12% больше, чем в этом году. При этом рост подобных расходов наблюдается уже не в первый раз.Однако новый бюджет, как и в предыдущие годы, не предусматривает разработку принципиально новых образцов ядерного вооружения. Все актуальные проекты предлагают модернизацию, создание модификаций или продление ресурса имеющихся изделий. Это позволяет перестраивать СЯС в соответствии с актуальными требованиями, но накладывает серьезные ограничения. Кроме того, модернизация боевых блоков не может продолжаться вечно, и наличные изделия в будущем все равно потребуют замену.По открытым данным, разработка принципиально новых боевых блоков для замены существующих пока не ведется. Ее предполагается начать в ближайшем будущем, возможно, после завершения актуальных проектов модернизации. Скорейшему запуску таких проектов мешает самый очевидный фактор – недостаток финансирования.Конгресс увеличивает траты по линии NNSA, но пока их хватает только для работ по актуальным проектам, причем не без затруднений. Примером последних являются недавние новости о возможном упрощении проекта W87-1 для высвобождения ресурсов под другие разработки. Возможно, 12-процентный рост бюджета позволит в следующем году обойтись без таких новостей.Военная часть бюджета NNSA на 2020 г. в основном сосредоточена на актуальных вопросах и проектах, но перспективные разработки тоже не остались без внимания. Планируется рассмотреть несколько новых вопросов, связанных с дальнейшим развитием СЯС США, но расходы на такие работы составляют незначительную часть бюджета.В контексте будущего основной задачей NNSA является создание новой или модернизированной боевой части для перспективной ракеты GBSD. МБР этого типа планируется поставить на дежурство в 2027 г. К этому времени должно быть готово боевое оснащение для них.На планы и работу NNSA могут повлиять события вокруг договора СНВ-III. Этот документ прекратит свое действие в начале 2021 г. Если его не продлят или не заменят новым договором, Пентагон может запустить перевооружение СЯС, в котором NNSA будет играть ключевую роль. Вероятно, это увеличит бюджет управления.Впрочем, пока Национальное управление по ядерной безопасности уделяет основное внимание другим проектам и разработкам. В ближайшее время ему предстоит заниматься только развитием имеющихся изделий. Именно такая деятельность будет основной в следующем году, согласно существующему NDAA.





