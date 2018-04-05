«Устаревшая тактика»: введут ли США новые санкции против «российских олигархов»

Соединённые Штаты могут в ближайшие дни ввести санкции против нескольких россиян в связи с «вмешательством в выборы 2016 года». Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщили сразу три американских издания. Новые ограничительные меры могут коснуться «российских олигархов, связанных с Путиным». Не исключено, что под рестрикции подпадут фигуранты так называемого кремлёвского доклада, представленного Минфином США в конце января. Тогда документ назвали «телефонным справочником»: в нём просто содержались фамилии россиян из списка Forbes и информация, скопированная с англоязычного сайта Кремля. Пойдёт ли Вашингтон на введение новых ограничений — в материале RT.

Соединённые Штаты в ближайшее время могут ввести новые санкции против минимум шестерых россиян, подозреваемых во «вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США». По информации американских СМИ, новые экономические рестрикции будут направлены против «российских олигархов, имеющих связи с президентом Владимиром Путиным».

Представители Белого дома на условиях анонимности рассказали Fox News и The Washington Post, что о новых санкциях будет объявлено к концу текущей недели, возможно даже в пятницу, 6 апреля.

По данным The Washington Post, окончательное число россиян, против которых будут направлены карательные меры, постоянно меняется, однако итоговый список будет включать «как минимум шесть человек». При этом Fox News со ссылкой на свои источники отмечает, что санкции будут введены в отношении фигурантов так называемого кремлёвского доклада.

«Если они (американские власти. — RT) пойдут на этот жёсткий шаг, то в какой-то мере смогут успокоить недовольных членов конгресса и общества, которые с оглядкой на промежуточные выборы размышляют, уделяет ли действующая администрация достаточное внимание российской угрозе и предпринимает ли какие-то шаги в этом направлении», — заявила бывшая сотрудница Минфина США Лиз Розенберг.

Напомним, в конце января Минфин США опубликовал список, в который вошли 114 российских чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 бизнесменов — всего 210 человек. Этот перечень, получивший название «кремлёвский доклад», однако, был критически встречен как российской стороной, так и на Западе.

В частности, старший научный сотрудник Атлантического совета США Андерс Ослунд, дававший рекомендации при составлении «кремлёвского доклада», возмутился тем, что фигурирующие в перечне фамилии были кем-то заменены перед самой публикацией, фактически сведя на нет работу экспертов.

«В самый последний момент кто-то из облечённых властью (никто пока не знает, кто именно) перечеркнул всю работу экспертов и вместо предложенных имён внёс в список имена всех чиновников высшего ранга в российской президентской администрации и правительстве, плюс 96 российских миллиардеров из списка Forbes», — отметил Ослунд.

Последний на данный момент пакет антироссийских санкций был принят в Вашингтоне 15 марта. Тогда по обвинению в якобы вмешательстве в американские выборы были введены ограничительные меры против 19 человек и пяти организаций, включая российские спецслужбы. Тем не менее, эти санкции раскритиковали как демократы, так и республиканцы, поскольку, по их словам, эти меры не касаются «приближённых к Путину» олигархов и чиновников.

В рамках «противодействия противникам Америки»

В свою очередь агентство Reuters сообщило, что рестрикции против группы россиян могут быть введены, несмотря на желание президента Соединённых Штатов Дональда Трампа наладить отношения с Россией.

По словам источников агентства, ограничительные меры предполагается ввести в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). Этот закон был принят для оказания давления на Россию в связи с ситуацией на Украине, возвращением Крыма, оказанием поддержки правительству Башара Асада в Сирии, а также из-за обвинений во «вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году.

При этом в Белом доме и Министерстве финансов США отказались комментировать информацию о скором расширении санкций.

«Администрация (президента США. — RT) привержена реализации закона CAATSA, как мы неоднократно заявляли. Недавно мы опубликовали имена олигархов, и министр финансов сказал, что будут приняты дальнейшие меры. Однако на данный момент нет ничего конкретного, чтобы объявить это», — заявил Reuters высокопоставленный источник в Белом доме.

Стоит отметить, что советники президента США в последнее время настаивали на усилении санкционного давления на Россию в связи с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также последовавшими за этим обвинениями британской стороны и дипломатическим скандалом со взаимной высылкой представителей дипмиссий и закрытием генконсульств в Сиэтле и Санкт-Петербурге.

Так советник Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер, который покинет свой пост 9 апреля, в своей прощальной речи призвал Вашингтон занять более жёсткую линию в отношении Москвы. Он обвинил Россию в использовании «старых и новых форм агрессии» для подрыва основ международной стабильности, в том числе с помощью кибератак, а также политических и экономических мер.

«Слишком долго некоторые страны отворачивались от этих угроз. Россия нагло и неправдоподобно отрицает свои действия, а мы не смогли заставить её заплатить достаточную цену», — цитирует Макмастера РИА Новости.

Вместе с тем он похвалил Белый дом за принятое решение о высылке 60 российских дипломатов. По словам советника, это решение поможет защитить американские демократические институты и процессы.

«Мистер Путин, вероятно, считает, что выигрывает на этом новом поле битвы. Возможно, он считает, что наши свободные нации слишком слабы и не ответят на его провокации. Он ошибается. Российская агрессия усиливает нашу непоколебимость и нашу уверенность», — отметил Макмастер.

Герберт Макмастер во время брифинга в Белом доме

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© Yin Bogu

«Политика кнута и пряника»

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT связал сообщения СМИ о новых санкциях против россиян с попыткой проведения Белым домом политики кнута и пряника.

«Мне кажется, сейчас американцы пытаются использовать политику кнута и пряника. С одной стороны, Трамп, вроде бы, приглашает Путина в Белый дом. С другой стороны, распространятся информация о новых санкциях против приближённых к президенту России», — сказал он.

При этом Безпалько выразил уверенность в том, что даже если новые ограничительные меры будут введены, то они не окажут существенного влияния на Россию. Эксперт отметил, что в настоящий момент антироссийская риторика связана не столько с внешней, сколько с внутренней политикой Соединённых Штатов.

«В настоящий момент это уже, возможно, носит не столько внешнеполитический, сколько внутриполитический характер, поскольку Трамп постоянно подвергается обвинениям в связях с Россией и всё время вынужден доказывать свою антироссийскую направленность. В реальности, возможно, он понимает, что эти санкции никакого существенного ущерба не нанесут», — отметил собеседник RT.

В свою очередь член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин в беседе с RT предположил, что избирательные соображения играют важную роль в антироссийской риторике в преддверии промежуточных выборов в конгресс, намеченных на ноябрь 2018 года.

«За то время, пока Трамп находится в Белом доме, антироссийские настроения получили достаточно широкое распространение в США... Антироссийские позиции широко распространены и среди политиков обеих партий, и в общественном мнении. Так что если Трамп хочет перевыборов и хочет помочь Республиканской партии укрепить свои позиции, то антироссийскую карту он будет использовать и уже использует», — заявил политолог.

По словам собеседника RT, санкции против России — это в том числе довольно удобный инструмент, который хозяин Белого дома использует для подготовки к выборам.

«Санкции дают Трампу возможность относительно дешёвым, не затратным способом доказывать, что он жёсткий политик и что он защищает интересы Соединённых Штатов в отношении с России. Трамп сам об этом в последнее время говорит», — заключил политолог.