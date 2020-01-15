Установлены личности 148 погибших при крушении украинского Boeing

Специалисты диагностического центра и лаборатории судебной медицины провинции Тегеран в Иране установили личности 148 погибших при крушении украинского самолёта Boeing 737.

Об этом сообщается на сайте организации судебной медицины Ирана, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что 57 тел передано семьям, имена 148 человек опубликованы на сайте организации, был проведён анализ их ДНК.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора призвал канцлера Германии Ангелу Меркель политически содействовать расследованию крушения украинского самолёта, сбитого в Иране.

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана, в результате чего погибли все находившиеся на борту 176 человек.

11 января в Тегеране подтвердили, что система ПВО Ирана ошибочно сбила самолёт, приняв его за крылатую ракету.