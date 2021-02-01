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«Установлена личность мужчины, он задержан»: в Омске расследуют дело об истязании детей

01 февраля 2021, 23:15  •  43 • В России
Следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело об истязании детей в отношении ранее судимого 45-летнего местного жителя. Накануне в интернете было опубликовано видео, на котором мужчина поднимал девочку и мальчика, а затем с силой кидал их на пол. Как сообщили RT в Следственном комитете, через несколько часов после появления ролика злоумышленник был задержан. Ему предъявлено обвинение по ст. 117 УК РФ «Истязание». Здоровью детей сейчас ничто не угрожает, они вместе с матерью находятся на обследовании в больнице.
 
vk.com
 

31 января в интернете появилось шокирующее видео с издевательствами над детьми. На ролике, выложенном в одной из соцсетей, был запечатлён мужчина, который высоко поднимал маленьких мальчика и девочку, а затем с силой кидал их на пол.

Почти сразу после публикации ролика следственные органы СК России по Омской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних), а через несколько часов подозреваемый был задержан.

Видео сняла жена

 

Как следует из официального сообщения ведомства, у следователей ушло всего два часа на установление личности злоумышленника. Им оказался ранее судимый 45-летний житель Омска Эдуард Юнусов. Видео с издевательством над детьми снимала его жена.

Старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Омской области по взаимодействию со СМИ Лариса Болдинова рассказала RT, что пока Эдуард Юнусов является единственным подозреваемым, а его супруга проходит как свидетель.

«Станет ли она обвиняемой — это зависит от результатов расследования. Дети сейчас находятся в больнице на профилактическом осмотре вместе с матерью. В настоящее время их опрашивает следователь», — сообщила она RT.

Болдинова уточнила, что подозреваемый воспитывает троих детей, но родным он является только для двоих — старшая девочка рождена от другого мужчины. За кадром остался годовалый ребёнок, которого мать держала на руках, когда снимала нашумевшее видео. 

В ведомстве также отметили, что на допросе подозреваемый признался в содеянном, ему намерены избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас Эдуард Юнусов находится в СИЗО, за истязание детей ему грозит от трёх до семилет лишения свободы.

В свою очередь, уполномоченная по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что здоровье восьмилетней девочки и пятилетнего мальчика вне опасности.

«В социальных сетях встретила жуткое видео, где мужчина кидает на пол детей. Мы сразу же связались с коллегой в регионе. Следователи подключились мгновенно. Сейчас установлена личность мужчины, он задержан, возбуждено уголовное дело, дети вне опасности. С регионом — на связи», — написала она на своей странице в соцсетях.

Издевался в воспитательных целях

 

По данным местных СМИ, Эдуард Юнусов заявил следователям, что раскаивается и считает себя «плохим человеком». По его словам, детей на пол он кидал «в воспитательных целях», потому что они плохо себя вели и капризничали. 

Как выяснилось, некоторые знакомые считали семью Юнусовых образцовой.

«У Эдика свой бизнес, машина. Он постоянно за рулём. От детей не отходит, вслучае чего —всегда малышей защищает. Всегда за них горой, всё для них. Старшая девочка не от него, но он к ней как к своей относится. Дети всегда хорошо одеты, обуты,всегда чистенькие. Я бы никогда не подумал!» — рассказал телеканалу «12 канал» его сосед.

В свою очередь, другая знакомая Алёны Юнусовой заявила, что запечатлённый на видео случай, скорее всего, был не единственным.

По её словам, мать — «приятная девушка», которой «безумно сложно уйти от абьюзера». Она боялась пожаловаться на мужа полицейским, и видео обнародовали её знакомые. Женщина утверждает, что водит детей в тот же детский сад, что и Юнусовы, и заявила, что видела на детях синяки и ссадины, но администрация учреждения не вмешивалась в ситуацию.

«Воспитатели не хотели вмешиваться. Кому это надо? Знаю точно, что дети приходили частопобитыми — что старшая, что мальчик. Воспитатели говорили, и мы общались на эту тему», —передаёт её слова «Новый Омск».

По мнению адвоката Рамиля Гизатуллина, никаких сомнений в вине Эдуарда нет. Скорее всего,подозреваемому назначат экспертизу для определения психического состояния.

«Нельзя исключать, что могло иметь место употребление наркотиков или иных запрещённых средств. Очень сложно поверить, чтобы нормальный, психически здоровый человек был способен на такое», — считает адвокат.

В свою очередь, жена подозреваемого заявила, что раньше муж якобы никогда не поднимал руку на детей, отметив, что сама она тоже не одобряет телесных наказаний. По данным СМИ, женщина опасается, что детей заберут из семьи.

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