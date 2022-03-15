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Установлена квота: Власти Израиля отказались принимать беженцев с Украины

15 марта 2022, 20:15  •  143 • В мире
Власти Израиля отказались принимать беженцев с Украины, однако для некоторых категорий будет сделано исключение. Установлена квота, и часть её уже использована.
На сайте посольства Украины в Израиле появилось сообщение об ограничениях на въезд украинцев. Во-первых, отменяется безвизовый режим. Во-вторых, Министерство внутренних дел Израиля установило квоту. На территорию страны смогут попасть только 5000 граждан Незалежной, причём часть этой квоты уже израсходована.
Прибыть в страну украинец может только после получения предварительного разрешения МВД Израиля. Другие ведомства принимать решения об одобрении приезда не имеют права.
"Израиль не принимает беженцев с Украины", - говорится в сообщении.
Въезд в страну возможен только для некоторых категорий украинцев. Например, кто заранее подавал прошение о воссоединении семьи, родственники израильтян первой линии родства, репатрианты и некоторые другие.
МВД Израиля откажет во въезде тем, у кого негативная визовая история или чьи родственники приехали в эту страну нелегально.

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