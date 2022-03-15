Установлена квота: Власти Израиля отказались принимать беженцев с Украины

Власти Израиля отказались принимать беженцев с Украины, однако для некоторых категорий будет сделано исключение. Установлена квота, и часть её уже использована.

На сайте посольства Украины в Израиле появилось сообщение об ограничениях на въезд украинцев. Во-первых, отменяется безвизовый режим. Во-вторых, Министерство внутренних дел Израиля установило квоту. На территорию страны смогут попасть только 5000 граждан Незалежной, причём часть этой квоты уже израсходована.

Прибыть в страну украинец может только после получения предварительного разрешения МВД Израиля. Другие ведомства принимать решения об одобрении приезда не имеют права.

"Израиль не принимает беженцев с Украины", - говорится в сообщении.

Въезд в страну возможен только для некоторых категорий украинцев. Например, кто заранее подавал прошение о воссоединении семьи, родственники израильтян первой линии родства, репатрианты и некоторые другие.

МВД Израиля откажет во въезде тем, у кого негативная визовая история или чьи родственники приехали в эту страну нелегально.