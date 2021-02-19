Установка в развитие: как Псковской области подтянуть экономику

На социально-экономическое развитие Псковская область по индивидуальной программе получит 5 млрд рублей. Это, а также поддержка особой экономической зоны (ОЭЗ) могут решить такие проблемы населения, как низкие доходы и высокая безработица, заявили депутаты Госдумы и эксперты по итогам визита премьера Михаила Мишустина в регион. Как сообщили «Известиям» в Минэке, к 2024 году благодаря помощи федерального центра в субъект привлекут еще и около 24 млрд рублей инвестиций.

Безалаберно

Псковская область стала четвертым регионом с индивидуальной программой развития, который в этом году посетил Михаил Мишустин. Такие поездки, по его мнению, показали, что субъекты пока не могут полноценно развиваться без помощи федерального центра.

Примерно каждый третий житель Псковской области — пожилой, поэтому вопрос строительства социальных объектов особенно актуален. Во время этого визита премьер решил проверить «Социальный городок» в деревне Борисовичи, предназначенный для проживания под присмотром соцработников более 100 человек. Строить учреждение начали в 2013-м. Правда, пенсионеры до сих пор ждут заселения, потому что с 2016 по 2019 год проект был заморожен из-за прекращения финансирования. На завершение строительства с 2020 по 2022 год из федерального бюджета выделят около 400 млн рублей, сообщила «Известиям» председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева. В «Социальном городке» разместятся 117 человек, за которыми будут круглосуточно ухаживать.

Следует сделать всё возможное, чтобы сдать объект как можно скорее, ведь все необходимые средства на это есть, отметил Михаил Мишустин.

— Надо было за эти девять лет в набат посильнее бить, потому что, когда у нас с 2012 года всё запланировано и с 2013-го начали строить, наши уважаемые потенциальные жильцы до сих пор продолжают ждать. Я это к тому только говорю, что недопустимо, когда всё есть — и проект, и отличная идея, — так долго этим заниматься и безалаберно, — заявил премьер на встрече с общественниками.

Учреждение, с одной стороны, должно быть многофункциональным и удовлетворять все потребности людей. Но с другой — необходимо, чтобы пожилые имели возможность свободно общаться с родственниками.

Также, помимо социнфраструктуры, Михаил Мишустин направился в ОЭЗ «Моглино», где посетил заводы «Титан-Полимер» и «Нор-Маали» и встретился с резидентами этой зоны. Во время беседы премьер напомнил, что по индивидуальной программе развития, утвержденной в 2020 году, Псковская область получит 5 млрд рублей до 2024 года. Эти средства, по его словам, местные власти будут тратить на первоочередные задачи. Также они не должны забывать про выгодное географическое положение.

— Ваш промышленный кластер продолжает активно развиваться. Он очень удачно расположен: с одной стороны — граница с Европейским союзом, с другой стороны — весь ЕАЭС. И в том числе через территорию Российской Федерации как продукция может поставляться на экспорт, так и к вам могут приезжать. Без сомнения, бизнес, который здесь работает, может ориентироваться сразу на два больших рынка, — сказал председатель правительства на встрече с местными чиновниками и бизнесменами.

Между тем для развития ОЭЗ в Минпромторге обсудят возможность расширить меры господдержки на новые предприятия, создающиеся для производства комплектующих. Однако большое значение в успехе бизнеса играют не только деньги, но и человеческий фактор, напомнил Михаил Мишустин. Например, в Китае распространено выражение «инвестор — наш император».

— Хочу пожелать, чтобы коллеги, администраторы зоны относились к вам так, как написано на этом лозунге, — заявил глава кабмина.

Для улучшения качества жизни необходимо начать с базовых вещей — например, доступа к качественной медицине. На встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым председатель правительства напомнил, что региону выделят средства на модернизацию первичного звена здравоохранения.

— Почти 500 млн рублей ежегодно мы будем получать, это позволит в том числе проводить ремонт поликлиник и больниц в районах, некоторые из которых десятилетиями не видели этого ремонта, практически в аварийном состоянии находятся, ну и, конечно, самое главное — они смогут покупать необходимую медицинскую технику, хорошую, современную, — подтвердил глава региона.

Планы выхода

Программа индивидуального развития Псковской области реализуется в плановом режиме, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэка.

«К 2024 году по итогам реализации индивидуальной программы планируется создание 760 рабочих мест, а также привлечение порядка 24 млрд рублей инвестиций на территорию Псковской области», — говорится в ответе министерства.

Хотя формально максимальная доля валового регионального продукта (ВРП) Псковской области формируется промышленностью, местному бизнесу трудно соперничать с крупнейшими индустриальными субъектами, рассказала «Известиям» руководитель группы региональных рейтингов Елена Анисимова.

— На территории области нет крупных месторождений или производственных предприятий, благодаря которым ВРП мог бы быть высоким. В то же время велика доля сельского хозяйства — более 10%. Однако оно не очень маржинально, если нет глубокой переработки. Как итог — по номинальному ВРП область едва ли не в последней десятке субъектов, — сообщила эксперт.

В 2020 году Минэкономразвития направило 900 млн рублей на поддержку псковской ОЭЗ, уточнили в пресс-службе ведомства. Всего на создание инфраструктуры экономической зоны потратят 3,9 млрд рублей. За счет этих средств на территории построят инженерные сети и транспортную инфраструктуру. К 2024 году планируется полностью обеспечить инженерной инфраструктурой новую площадку для инвесторов «Моглино-2», пояснили в Минэке. Сейчас на территории «Моглино» зарегистрировано 17 резидентов, которые уже инвестировали 7,8 млрд рублей. По итогам 2019 года ОЭЗ признана эффективной: значение сводного расчетного показателя — 87%.

Однако псковская экономическая зона имеет самый скромный результат из всех ОЭЗ промышленно-производственного типа, подчеркнула Елена Анисимова. Отчасти из-за того, что в «Моглино» не до конца израсходованы средства бюджета на строительство инфраструктуры. Это могло произойти по нескольким причинам. Возможно, предприниматели не успели закрыть госконтракт или запланированные ранее объекты оказались не нужны. Все эти варианты могут быть рабочими. Пройдя по каждому пункту, можно выработать план действий и постараться улучшить результаты к следующей проверке.

— Каждый этот показатель нужно проанализировать. Если объем уплаченных налогов ниже плана, значит, либо план завышен, либо предприятия не готовы выпускать такой объем продукции, как это предполагалось ранее. Выходом может быть пересмотр плана либо привлечение новых резидентов, — сказала Елена Анисимова.

Вкупе с экономическими проблемами идут и социальные. Зарплаты в регионе составляют примерно 60% от средних по стране (и самые низкие в СЗФО), безработица тоже выше средней, отметила эксперт.

В Госдуме не исключают, что помощь из федерального центра может быть увеличена.

— Если 5 млрд рублей региону не хватит, средства будут добавлены, — заявил «Известиям» член комитета ГД по бюджету и налогам, депутат от Псковской области Евгений Федоров.

Допфинансирование, по его мнению, может быть направлено на решение транспортных проблем, а также в целом на социальную сферу.