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«Установка или инструкция?»: как в России отреагировали на публикации дипломатов США с поддержкой незаконных митингов
24 января 2021, 17:15 • 92 • В России
Москва обвинила посольство США в РФ в поддержке несанкционированных акций протеста, которые прошли в некоторых городах России. Как заявили в МИД РФ, Вашингтон, по сути, поощряет насильственные действия, в которые вовлекаются несовершеннолетние. Ранее американская дипмиссия опубликовала на своём сайте информацию о местах сбора митингующих и маршрутах шествия. Некоторые официальные лица США открыто выразили солидарность с участниками незаконных демонстраций. Как полагают эксперты, действия американских дипломатов можно квалифицировать как прямое вмешательство во внутренние дела России.
РИА Новости © Ruptly
Министерство иностранных дел РФ обвинило посольство США в России в пренебрежении дипломатическими нормами. Причиной стало размещение в социальных сетях сообщений в поддержку несанкционированных акций протеста, которые прошли 23 января в ряде российских городов.
«По сути, речь идёт о поощрении насильственных действий, лицемерно объявляемых мирным протестом, в которые организаторы цинично вовлекают даже несовершеннолетних», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Во внешнеполитическом ведомстве РФ порекомендовали властям Соединённых Штатов обратить внимание на собственные проблемы, напомнив, что американское общество пребывает в состоянии глубокого раскола, порождённого в том числе преследованием инакомыслия.
«Попытки же американской дипломатии, игнорирующей все приличия, фактически подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений. Руководству посольства США предстоит серьёзный разговор в МИД России», — предупредили в министерстве.
В Кремле также негативно отреагировали на публикации американского посольства, посвящённые несанкционированным акциям в РФ. В интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал поведение американских дипломатов «абсолютным вмешательством в наши внутренние дела».
«То есть косвенно это является прямой поддержкой нарушения закона Российской Федерации, поддержкой несанкционированных акций», — заявил Песков.
«Протестные маршруты»
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в Facebook, что американских дипломатов вызовут в здание ведомства на Смоленской площади после публикации «маршрутов протестов» в российских городах и информации о «походе на Кремль».
«Что это было: установка или инструкция? О таких планах даже организаторы не заявляли», — написала Захарова.
«Можно представить, что началось бы, если посольство России в Вашингтоне опубликовало бы карту протестных маршрутов с указанием конечной точки, например, в Капитолии», — добавила официальный представитель МИД.
Напомним, 22 января посольство США в Москве разместило на своём сайте «предупреждение о демонстрации», где были обозначены локации, время сбора и планы участников несанкционированных акций.
В частности, американские дипломаты отметили, что в российской столице «демонстранты планируют собраться около Пушкинской площади примерно в 14:00 и пройти маршем в сторону Кремля».
Посольство США также опубликовало «маршруты протестов» в Санкт-Петербурге, Перми, Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Омске, Иркутске, Хабаровске, Владивостоке и Улан-Удэ.
Как говорится в «предупреждении», данная информация была размещена для безопасности граждан Соединённых Штатов, которые могут невольно оказаться в местах скопления протестующих и полиции.
Тем не менее эксперты считают такие объяснения неправдоподобными.
«Это как раз и есть вмешательство, и как-то иначе это трактовать сложно. Посольство США опубликовало, по сути, дорожную карту, расписав маршруты, время и места, где всё будет происходить», — сказал в беседе с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
С его точки зрения, таким образом в Вашингтоне открыто поддержали митингующих в российских городах.
23 января официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты осуждают действия властей РФ, якобы применивших «грубую тактику против протестующих и журналистов».
«Призываем российские власти освободить всех граждан, задержанных за осуществление своих универсальных прав, а также немедленно и безоговорочно освободить Алексея Навального... Соединённые Штаты будут стоять плечом к плечу с нашими союзниками и партнёрами в защите прав человека, будь то в России или там, где они подвергаются угрозе», — говорится в заявлении Прайса на сайте Госдепа.
В свою очередь, посольство США разместило в Twitter пост, в котором упрекнуло российские власти в задержании «мирных протестующих и журналистов».
«По-видимому, это согласованная кампания по подавлению свободы слова и мирных собраний. В последние годы в России продолжаются репрессивные действия против гражданского общества, независимых СМИ, политической оппозиции», — написали американские дипломаты.
Также свою солидарность с митингующими в российских городах выразила пресс-атташе американской дипмиссии Ребекка Росс. В своём Twitter она написала, что меры, принимаемые российскими властями, «ущемляют» права граждан.
Мария Захарова, в свою очередь, назвала лицемерием позицию Росс, опубликовав в Facebook заявление МИД РФ. Ведомство напомнило о реакции посла США в Москве Джона Салливана на штурм Капитолия. Комментируя инцидент, дипломат осудил действия протестующих, назвав их «агрессивной толпой».
Напомним, что в результате столкновений сторонников Трампа с правоохранителями и охраной конгрессменов погибли пять человек. Джо Байден, пребывая на тот момент в статусе избранного президента, заявил, что с участниками штурма Капитолия необходимо поступать как с «внутренними террористами».
«Вся планета видела, как ваше (американское. — RT) правительство превратило мирный протест в «немирный», когда полиция начала стрелять в демонстрантов... А затем правительство США назвало действия мирных американских протестующих «нападением на демократию», — отметили в МИД РФ.
По мнению российского внешнеполитического ведомства, лицемерие американской дипломатии превратилось в особенно опасный инструмент в период пандемии коронавируса.
«Раскачивание перед выборами»
Эксперты не исключают, что действия посольства США могут быть своеобразной «репетицией по дестабилизации» внутренней обстановки в РФ, в том числе в преддверии парламентских выборов, которые запланированы на сентябрь 2021 года.
19 января об опасности вмешательства во внутренние дела РФ рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Выступая на открытии весенней сессии, он призвал «не допустить иностранного вмешательства в избирательную кампанию».
«Нам важно, чтобы выборы прошли открыто, конкурентно и легитимно, в строгом соответствии с национальным законодательством... Исходя из прошлых выборов и сегодняшней ситуации мы понимаем, что вмешиваться, как и прежде, будут. И во главе этих процессов — США и их союзники по НАТО», — заявил Володин.
В разговоре с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк также предположил, что Вашингтон попытается «воспользоваться электоральным периодом», в который вступает Россия.
«Американцы будут оказывать значительную информационную, дипломатическую, технологическую и финансовую поддержку организаторам так называемых мирных акций. Хотя, как показали события 23 января, за этими мероприятиями скрываются попытки дестабилизировать общественно-политическую ситуацию», — говорит Данюк.
По его мнению, ключевая цель вмешательства Соединённых Штатов во внутренние дела РФ — лишить Россию возможности проводить суверенную политику. Впрочем, эксперт не ожидает, что Вашингтону удастся реализовать эти планы.
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