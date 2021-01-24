«Установка или инструкция?»: как в России отреагировали на публикации дипломатов США с поддержкой незаконных митингов

Москва обвинила посольство США в РФ в поддержке несанкционированных акций протеста, которые прошли в некоторых городах России. Как заявили в МИД РФ, Вашингтон, по сути, поощряет насильственные действия, в которые вовлекаются несовершеннолетние. Ранее американская дипмиссия опубликовала на своём сайте информацию о местах сбора митингующих и маршрутах шествия. Некоторые официальные лица США открыто выразили солидарность с участниками незаконных демонстраций. Как полагают эксперты, действия американских дипломатов можно квалифицировать как прямое вмешательство во внутренние дела России.

Министерство иностранных дел РФ обвинило посольство США в России в пренебрежении дипломатическими нормами. Причиной стало размещение в социальных сетях сообщений в поддержку несанкционированных акций протеста, которые прошли 23 января в ряде российских городов.

«По сути, речь идёт о поощрении насильственных действий, лицемерно объявляемых мирным протестом, в которые организаторы цинично вовлекают даже несовершеннолетних», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ порекомендовали властям Соединённых Штатов обратить внимание на собственные проблемы, напомнив, что американское общество пребывает в состоянии глубокого раскола, порождённого в том числе преследованием инакомыслия.

«Попытки же американской дипломатии, игнорирующей все приличия, фактически подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений. Руководству посольства США предстоит серьёзный разговор в МИД России», — предупредили в министерстве.

В Кремле также негативно отреагировали на публикации американского посольства, посвящённые несанкционированным акциям в РФ. В интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал поведение американских дипломатов «абсолютным вмешательством в наши внутренние дела».

«То есть косвенно это является прямой поддержкой нарушения закона Российской Федерации, поддержкой несанкционированных акций», — заявил Песков.

«Протестные маршруты»

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в Facebook, что американских дипломатов вызовут в здание ведомства на Смоленской площади после публикации «маршрутов протестов» в российских городах и информации о «походе на Кремль».

«Что это было: установка или инструкция? О таких планах даже организаторы не заявляли», — написала Захарова.

«Можно представить, что началось бы, если посольство России в Вашингтоне опубликовало бы карту протестных маршрутов с указанием конечной точки, например, в Капитолии», — добавила официальный представитель МИД.

Здание американского посольства в Москве

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

Напомним, 22 января посольство США в Москве разместило на своём сайте «предупреждение о демонстрации», где были обозначены локации, время сбора и планы участников несанкционированных акций.

В частности, американские дипломаты отметили, что в российской столице «демонстранты планируют собраться около Пушкинской площади примерно в 14:00 и пройти маршем в сторону Кремля».

Посольство США также опубликовало «маршруты протестов» в Санкт-Петербурге, Перми, Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Омске, Иркутске, Хабаровске, Владивостоке и Улан-Удэ.

Как говорится в «предупреждении», данная информация была размещена для безопасности граждан Соединённых Штатов, которые могут невольно оказаться в местах скопления протестующих и полиции.

Тем не менее эксперты считают такие объяснения неправдоподобными.

«Это как раз и есть вмешательство, и как-то иначе это трактовать сложно. Посольство США опубликовало, по сути, дорожную карту, расписав маршруты, время и места, где всё будет происходить», — сказал в беседе с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

С его точки зрения, таким образом в Вашингтоне открыто поддержали митингующих в российских городах.

23 января официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты осуждают действия властей РФ, якобы применивших «грубую тактику против протестующих и журналистов».

«Призываем российские власти освободить всех граждан, задержанных за осуществление своих универсальных прав, а также немедленно и безоговорочно освободить Алексея Навального... Соединённые Штаты будут стоять плечом к плечу с нашими союзниками и партнёрами в защите прав человека, будь то в России или там, где они подвергаются угрозе», — говорится в заявлении Прайса на сайте Госдепа.

В свою очередь, посольство США разместило в Twitter пост, в котором упрекнуло российские власти в задержании «мирных протестующих и журналистов».

«По-видимому, это согласованная кампания по подавлению свободы слова и мирных собраний. В последние годы в России продолжаются репрессивные действия против гражданского общества, независимых СМИ, политической оппозиции», — написали американские дипломаты.

Также свою солидарность с митингующими в российских городах выразила пресс-атташе американской дипмиссии Ребекка Росс. В своём Twitter она написала, что меры, принимаемые российскими властями, «ущемляют» права граждан.

Мария Захарова, в свою очередь, назвала лицемерием позицию Росс, опубликовав в Facebook заявление МИД РФ. Ведомство напомнило о реакции посла США в Москве Джона Салливана на штурм Капитолия. Комментируя инцидент, дипломат осудил действия протестующих, назвав их «агрессивной толпой».

Штурм Капитолия сторонниками Трампа

AFP

© TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Напомним, что в результате столкновений сторонников Трампа с правоохранителями и охраной конгрессменов погибли пять человек. Джо Байден, пребывая на тот момент в статусе избранного президента, заявил, что с участниками штурма Капитолия необходимо поступать как с «внутренними террористами».

«Вся планета видела, как ваше (американское. — RT) правительство превратило мирный протест в «немирный», когда полиция начала стрелять в демонстрантов... А затем правительство США назвало действия мирных американских протестующих «нападением на демократию», — отметили в МИД РФ.

По мнению российского внешнеполитического ведомства, лицемерие американской дипломатии превратилось в особенно опасный инструмент в период пандемии коронавируса.

«Раскачивание перед выборами»

Эксперты не исключают, что действия посольства США могут быть своеобразной «репетицией по дестабилизации» внутренней обстановки в РФ, в том числе в преддверии парламентских выборов, которые запланированы на сентябрь 2021 года.

«Запретить совершать определённые действия»: кто и почему хочет ограничить опекунские права главы хосписа «Дом с маяком» «Это раскачивание перед выборами в Госдуму. При этом есть все основания полагать, что в политике администрации Байдена будет сделан особый упор на так называемую правозащитную тематику и экспорт «своих демократических ценностей», — отметил Константин Блохин.

19 января об опасности вмешательства во внутренние дела РФ рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Выступая на открытии весенней сессии, он призвал «не допустить иностранного вмешательства в избирательную кампанию».

«Нам важно, чтобы выборы прошли открыто, конкурентно и легитимно, в строгом соответствии с национальным законодательством... Исходя из прошлых выборов и сегодняшней ситуации мы понимаем, что вмешиваться, как и прежде, будут. И во главе этих процессов — США и их союзники по НАТО», — заявил Володин.

В разговоре с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк также предположил, что Вашингтон попытается «воспользоваться электоральным периодом», в который вступает Россия.

«Американцы будут оказывать значительную информационную, дипломатическую, технологическую и финансовую поддержку организаторам так называемых мирных акций. Хотя, как показали события 23 января, за этими мероприятиями скрываются попытки дестабилизировать общественно-политическую ситуацию», — говорит Данюк.

По его мнению, ключевая цель вмешательства Соединённых Штатов во внутренние дела РФ — лишить Россию возможности проводить суверенную политику. Впрочем, эксперт не ожидает, что Вашингтону удастся реализовать эти планы.