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«Установить полную цепочку»: в Москве возбудили десятки уголовных дел о продаже поддельных сертификатов о вакцинации

08 июля 2021, 19:10  •  71 • В России
В Москве возбуждено 55 уголовных дел о подделке сертификатов от коронавирусной инфекции и ПЦР-тестов. Об этом сообщил начальник управления организации дознания столичного главка МВД Павел Милованов. Систему посещения заведений общепита по QR-кодам в Москве ввели с 28 июня на фоне ухудшения ситуации с распространением COVID-19. При этом до 1 августа включительно граждане могут посещать летние веранды без предъявления QR-кода.
 
РИА Новости © Антон Денисов
 

Главное управление Министерства внутренних дел России по Москве возбудило уголовное в связи с покупкой гражданином поддельного QR-кода. Об этом сообщил начальник управления организации дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов.

«Нами вчера было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») по факту приобретения несуществующего QR-кода», — сказал Милованов на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

Вместе с тем в российской столице возбуждено 55 уголовных дел о подделке сертификатов от коронавирусной инфекции и ПЦР-тестов.

«На вчерашний день нами возбуждены 55 уголовных дел указанной категории... По 32 уголовным делам предметами преступлений являлись сертификаты о прохождении вакцинации против COVID-19, по 16 — справки о результатах ПЦР-тестов, по девяти — справки о медицинском отводе от вакцинации и одно — об отсутствии контактов с инфекционными больными», — пояснил начальник управления организации дознания ГУ МВД по Москве.

При этом правоохранители завершили дознание по шести уголовным делам, их направили в суд, два из них уже рассмотрены. 

Также на russian.rt.com «Тройной риск»: чем опасна покупка поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса

Павел Милованов подчеркнул, что главная задача МВД — выявление полной цепочки подобных преступлений: от производства поддельных документов до покупателей.

«Цель состоит не в том, чтобы возбудить как можно большее количество уголовных дел, а в том, чтобы установить полную цепочку от момента изготовления этих сертификатов до непосредственного сбыта и приобретения их гражданами», — заявил он.

Также 8 июля в пресс-службе столичного главка МВД заявили, что в полицию обратился гражданин, который в интернете связался с неизвестным, который обещал предоставить QR-код. Свои услуги он оценивал в 9 тыс. рублей. По итогу гражданин перевёл указанную сумму на банковский счёт злоумышленника, но услугу так и не получил.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника», — говорится в сообщении.

7 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО столичного главка МВД задержали женщину-курьера, которая доставляла заказчику поддельный сертификат вакцинации от COVID-19. Отмечается, что этот документ был приобретен в интернете за 3800 рублей.

После этого оперативники провели обыск в одной из организации в центре Москвы, где обнаружили ещё 20 конвертов с подделками.

  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Сотрудниками отдела дознания УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов подделки документов, их продажи и использования», — пояснила официальный представитель Министерства внутренних дел России.

Напомним, по указу мэра Москвы Сергея Собянина с 28 июня в столичные заведения общественного питания можно попасть только с помощью специального QR-кода. Для получения QR-кода необходимо, чтобы гражданин сделал прививку от коронавируса, переболел COVID-19 за последние полгода или имел отрицательный ПЦР-тест не старше трёх дней.

При этом ограничения не касались летних веранд — для их посещения QR-код не нужен. В четверг, 8 июля, Сергей Собянин сообщил о продлении этой меры до 1 августа включительно на фоне постепенной стабилизации эпидемиологической обстановки в Москве.

«Это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль в целом, и просто москвичей, которые пока не успели завершить вакцинацию», — указал градоначальник.

Как сказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов, подобное решение столичных властей даст отрасли шанс продержаться в сложный период.

«Посмотрим, что будет в районе 25 июля, ближе к этой дате (1 августа. — RT), посмотрим заполнение ресторанов, и тогда сделаем окончательные выводы. Мы всё-таки отталкиваемся от реального заполнения ресторанов, а сейчас все на верандах сидят, внутри никого нет», — цитирует его РИА Новости.

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