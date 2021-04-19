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Установили слежку и "придут": Соратник Навального оправдался за бегство из России
19 апреля 2021, 23:10 • 73 • Политика
Соратник блогера Алексея Навального Владимир Милов объяснил свой отъезд из России. По его словам, в его подъезде в Москве за ним якобы установили слежку, и он понял, что за ним скоро "придут".
Бывший замминистра энергетики России и соратник блогера Алексея Навального Владимир Милов покинул Россию. В эфире "Навальный. Live" он рассказал, что находится "физически рядом" с другим оппозиционером - Леонидом Волковым, который сбежал из страны ранее.
Милов попытался объяснить свой спешный отъезд, заявив, что в январе в его подъезде в Москве якобы появились силовики, которые следили за ним. Бывший чиновник утверждает, что он понял: скоро за ним "придут". Посоветовавшись с коллегами, Милов решил не попадать в "арестную ситуацию".
Предположительно, соратник Навального улетел в Германию, но подтверждения этой информации нет.
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