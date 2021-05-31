Установили прослушку Меркель: США подставили Данию под удар немцев

Дания помогала американцам следить за целым рядом европейских политиков, утверждает газета Süddeutsche Zeitung. В частности, именно Копенгаген, по данным издания, обеспечил для АНБ прослушку канцлера Германии Ангелы Меркель и других немецких политиков. В Берлине заявили, что слышат об этом впервые, но с ответом в адрес Дании пока не спешат.

Американское агентство национальной безопасности с помощью Дании следило в 2012-2014 годах за целым рядом европейских политиков, говорится в статье Süddeutsche Zeitung. В частности, из Копенгагена прослушивались разговоры канцлера Германии Ангелы Меркель, министра иностранных дел (нынешнего президента ФРГ) Франк-Вальтера Штайнмайера и кандидата в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеера Штайнбрюка, говорится в статье.

Журналисты выяснили, что датские спецслужбы предоставляли данные и доступ на специальную станцию, с которой производилась прослушка, для АНБ. Так, американцы смогли получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров.

В статье подчёркивается, что правительство Дании было в курсе сотрудничества с американцами, более того - датские политики получили специальный секретный доклад в связи с информацией, опубликованной бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом.

В документе, как утверждается в статье, речь шла о помощи датских спецслужб агентам США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии. Эти сведения стали причиной ухода в отставку главы датской спецслужбы Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), утверждают журналисты.

В правительстве Германии заявили, что узнали о слежке за Меркель из Дании из статьи Süddeutsche Zeitung. От дальнейших комментариев в правительстве отказались.