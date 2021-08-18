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«Устанавливаются пособники»: задержан четвёртый из пяти заключённых, сбежавших из ИВС Истры

18 августа 2021, 16:05  •  97 • В России
18 августа в одном из посёлков Новгородской области задержали Александра Бутнару, сбежавшего из изолятора временного содержания в Истре. Из пяти заключённых, совершивших 6 августа побег из ИВС, только один — убийца бизнесмена Владимира Маругова Александр Мавриди — до сих пор остаётся на свободе. За помощь в его поимке объявлено вознаграждение в размере 1 млн рублей.
 
© РИА Новости / СК РФ
 

Утром 18 августа в одном из посёлков Новгородской области сотрудники местного уголовного розыска, а также уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области задержали Александра Бутнару — ещё одного заключённого, сбежавшего из-под стражи. На опубликованном видео допроса он признаёт вину в побеге.

«В настоящее время принимаются меры к его этапированию в Московскую область. Устанавливаются пособники, способствовавшие его побегу», — сообщили в подмосковном управлении СК.

Побег из ИВС

Александр Бутнару, Николай Тетеря, Иван Цуркану, Денис Грозаву и Александр Мавриди совершили побег из изолятора временного содержания в Истре около 04:00 6 августа.

Мавриди был осужден за убийство в ноябре 2020 года владельца компании «Мясная империя» Вячеслава Маругова. Остальные беглецы были осуждены за кражи. Кроме того, Цуркану также вменялась ещё и ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

По данным следствия, в побеге им помогали сотрудники изолятора. По версии СК, два сотрудника ИВС умышленно не закрыли «кормушку» — окно в двери, через которое подают еду.

Кроме того, выяснили в СК, один из сотрудников, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры видеозаписи в коридоре изолятора и в помещении дежурной части. После этого оба сотрудника покинули дежурный пост и ушли спать. Сейчас они арестованы, им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Тем временем заключённые, по версии следствия, использовали гаечный ключ, которым выломали «кормушку» и скрутили замки, после чего сбежали.

В камере остались двое заключённых, которые утверждают, что ночью спали и ничего не видели.

Пособники беглецов

Как сообщают СМИ, сразу после побега заключённые отправились в Лобню, где Цуркану и Грозаву, согласно ориентировкам МВД, снимали жильё на соседних улицах. Там же, по данным МК, жил земляк Цуркану, который укрыл беглецов у себя в сарае на приусадебном участке, накормил колбасой и дал телефон и 3 тыс. рублей.

Через некоторое время Цуркану и Грозаву связались с ещё одним знакомым, который перевёз их на съёмную квартиру в Подольске. Именно там 11 августа двоих беглецов и обнаружили оперативники.

Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, вместе с ними находились арендаторы квартиры: «Мужчина и женщина подозреваются в пособничестве побегу путём предоставления укрытия фигурантам».

Третий сбежавший, Николай Тетеря, сам сдался полиции утром 12 августа. Согласно ориентировкам МВД, до того как попасть в изолятор, он жил вместе с Бутнару в одной квартире в деревне Каменке Дмитровского района.

Миллион рублей за поимку

Между тем на свободе до сих пор остаётся пятый и, как считается, самый опасный из сбежавших преступников — Александр Мавриди.

Он обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи. МВД России объявило награду за помощь в поимке беглеца в размере 1 млн рублей. Как добавляют в полиции, Мавриди может скрываться под двумя именами: Прудников Александр Анатольевич и Авилов Александр Николаевич.

По данным следствия, в ночь на 2 ноября 2020 года вооружённые арбалетом Александр Мавриди и его сообщник Паша Ахмедов пробрались в баню, расположенную в деревне Аносино городского округа Истра, где связали владельца компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова и его сожительницу Сабину Газиеву.

Злоумышленники «стали требовать передачи денежных средств, хранящихся в доме», рассказали в СК. Сабина Газиева освободилась, сбежала через окно и вызвала помощь из соседнего дома. Когда полиция приехала, то обнаружила застреленного из арбалета Маругова на его участке.

При задержании Мавриди 2 ноября в его квартире был обнаружен прикованный наручниками к кровати бывший адвокат Алексей Завгородний, в прошлом защищавший интересы известного киллера Александра Солоника. По словам Завгороднего, Мавриди с сообщниками удерживали его два года и пытали, чтобы тот переписал на них три квартиры в Москве общей стоимостью 55 млн рублей.

Уголовные дела о незаконном лишении человека свободы и вымогательстве были объединены в одно производство с делом об убийстве.

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