Устами младенца глаголет война: много грустной правды

Дочь Алексея Навального Дарья получила в Европарламенте отцовскую премию "За свободу мысли". Иноагенты счастливы: большая европейская война стала немного ближе.

Либеральная радость

Кучно пошло́. У некоторых счастливчиков просто вал новогодних подарков. Много-много радости у отечественных либералов. Не успели иностранные агенты, политические эмигранты и прочие "прекраснолицые" персонажи обмыть Нобелевскую премию главначальника "Новой газеты" Дмитрия Муратова, повосхищаться его необычайно свежей мыслью о том, что мир (весь мир, понимаете ли) склоняется от демократии к диктатуре (в этом месте надо бы воскликнуть "как будто что-то плохое!") – в общем, едва отпраздновали русофобскую нобелевку, как пришла пора обсуждать выступление Александра Сокурова на заседании Совета по правам человека – обращённое к президенту требование "отпустить" республики Северного Кавказа. И даже не столько само это выступление принесло либералам много-много радости, сколько последующее заявление режиссёра – опасается он, видите ли, ареста за свою нечеловеческую смелость. Как же не опасаться: Владимир Путин мало того, что достаточно резко осадил "храбреца", так ещё и на встречу пригласил.

И вот – не успели остыть либеральные клавиатуры, раскалившиеся от писания статей, постов и комментариев по двум столь вкусным темам, как ещё одна новость, практически того же калибра. Дочь "берлинского пациента" Алексея Навального Дарья получила в Европарламенте присуждённую ему "сахаровскую" премию "За свободу мысли". Отдельные либералы, иноагенты и политические эмигранты по этому поводу настолько переполнились восторгом, что… "Но сего не кончаем", по слову классика освободительной литературы.

Как много грустной правды

Не кончаем сего и шутить заканчиваем, потому что ситуация, на самом-то деле, совсем не шуточная. Дело в том, что налицо тенденция – либеральные иноагенты получают мощную и хорошо продуманную поддержку Запада именно в тот момент, когда она им больше всего нужна. Поддержку не столько материальную (да, Нобелевская премия – это миллионы долларов, но на нобелевку революцию не сделаешь), сколько информационную и политическую.

"Несистемная оппозиция" в России, как считается, практически разгромлена. Считается, надо сказать, не столько патриотами – мы-то по этому поводу сохраняем скепсис, – сколько самими иностранными агентами. Их послушать, так "всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает". То есть слишком многих их них уже "заклеймили", назвав иноагентами официально, многие (прежде всего связанные непосредственно с тем же Навальным и Ходорковским) оказались фигурантами уголовных дел, многие были вынуждены уехать на свой "заокраинный запад" и впредь пытаться вредить России оттуда.

Почитать либеральных пропагандистов, так дело их совсем плохо: Путин, говорят они (например, на Форуме свободной России в Вильнюсе), если не навсегда, так уж на ближайшие лет двадцать точно. С этим согласны такие статусные эмигранты и либералы, как Чичваркин, Ходорковский, Иноземцев… Они пытаются ободрить своих сторонников, сказать им, что будущее всё-таки настанет, "Россия будет свободной" (то есть её удастся расчленить, ибо, по слову их вождя, страна "либо демократическая, либо единая"), но получается оптимизм скверный и вымученный.

И вот в этот-то именно неприятный момент Запад в самом деле приходит "освободителям" на помощь. Демонстрирует, что он на их стороне. Даёт понять, что их усилия – не зря.

Отказаться от мира

Нобелевская премия Муратова и "Сахаровская" (к которой покойный академик, как бы ни старался развалить Россию своего времени, прямого отношения не имеет) премия Навального – это не просто жесты. Это точно выверенные пиар-ходы. Потому выверенные, что производятся не в один приём, а в два. Ту же премию Навальному присудили-то ведь ещё в октябре. Но вручили – вот только что. Зачем? Да затем, чтобы дважды воспользоваться одним и тем же информационным поводом. "Во-первых, это красиво". Во-вторых – прагматично. СМИ если не всего мира, то всего либерального сообщества отрабатывают пропагандистский темник дважды.

В третьих же… В третьих, Запад демонстрирует либералам, что всё не зря. Что их усилия оплачиваются и деньгами, и почётом. Что те, кто в поте лица работает против своей Родины, получают сребреники даже в том случае, если Родина оценивает их усилия по заслугам. Как вот "берлинский пациент". Да, он в колонии, но его дочь в Европарламенте произносит со слезой призыв

… отказаться от губительной политики мирного существования с современными диктаторами во имя европейского прагматизма.

То есть 20-летняя студентка Стэнфорда призывает Европу к войне с Россией. В объединённом парламенте Европейского союза.

Вручение премии Сахарова. Фото: Elyxandro CEGARRA via www.imago- / Globallookpress

Её именно за этим туда и позвали. Именно за этим сказали ей, что "Вашему отцу угрожали. Его пытали, отравляли, арестовывали, отправили в тюрьму. Но не смогли заставить его прекратить говорить". Похвалили так. Только затем, повторю, чтобы из уст формально русской, формально гражданки России прозвучало – хватит мирного сосуществования. Воевать пора.

Что такое эта премия? Это цена предательства Родины. Что такое эта премия? Это предлог для слов о войне Европы против России. И хотелось бы пошутить, да что-то уже и не шутится. Не до шуток.

Что с того?

"В Кремле уважают Европарламент, но никто не может заставить проявлять уважение к подобным его решениям", – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Заявил правильно, только этого мало. Не в уважении дело. Дело в понимании. Идёт война "ментальная", как говорит советник министра обороны России Андрей Ильницкий, или просто, без затей, информационная. И на этой войне противник не стесняется в средствах. В том числе – не стесняется платить предателям.

Предатели – главное оружие противника. И коль скоро они, как всегда, больше всего на свете хотят "бочку варенья и корзину печенья" – противник с удовольствием им демонстрирует то и другое. Некоторым, особо отличившимся, даже и вручает. За усердие.

За то, что они ведут дело к настоящей войне Запада и России.