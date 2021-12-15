Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по ми...
Не большой, не маленький - хороший. Загадочное заявление Путина стало цитатой не...
Путин не принял правила игры и привёл Байдена в бешенство
Главная / Политика

Устами младенца глаголет война: много грустной правды

15 декабря 2021, 20:05  •  135 • Политика
Дочь Алексея Навального Дарья получила в Европарламенте отцовскую премию "За свободу мысли". Иноагенты счастливы: большая европейская война стала немного ближе.

Либеральная радость

Кучно пошло́. У некоторых счастливчиков просто вал новогодних подарков. Много-много радости у отечественных либералов. Не успели иностранные агенты, политические эмигранты и прочие "прекраснолицые" персонажи обмыть Нобелевскую премию главначальника "Новой газеты" Дмитрия Муратова, повосхищаться его необычайно свежей мыслью о том, что мир (весь мир, понимаете ли) склоняется от демократии к диктатуре (в этом месте надо бы воскликнуть "как будто что-то плохое!") – в общем, едва отпраздновали русофобскую нобелевку, как пришла пора обсуждать выступление Александра Сокурова на заседании Совета по правам человека – обращённое к президенту требование "отпустить" республики Северного Кавказа. И даже не столько само это выступление принесло либералам много-много радости, сколько последующее заявление режиссёра – опасается он, видите ли, ареста за свою нечеловеческую смелость. Как же не опасаться: Владимир Путин мало того, что достаточно резко осадил "храбреца", так ещё и на встречу пригласил.
И вот – не успели остыть либеральные клавиатуры, раскалившиеся от писания статей, постов и комментариев по двум столь вкусным темам, как ещё одна новость, практически того же калибра. Дочь "берлинского пациента" Алексея Навального Дарья получила в Европарламенте присуждённую ему "сахаровскую" премию "За свободу мысли". Отдельные либералы, иноагенты и политические эмигранты по этому поводу настолько переполнились восторгом, что… "Но сего не кончаем", по слову классика освободительной литературы.

Как много грустной правды

Не кончаем сего и шутить заканчиваем, потому что ситуация, на самом-то деле, совсем не шуточная. Дело в том, что налицо тенденция – либеральные иноагенты получают мощную и хорошо продуманную поддержку Запада именно в тот момент, когда она им больше всего нужна. Поддержку не столько материальную (да, Нобелевская премия – это миллионы долларов, но на нобелевку революцию не сделаешь), сколько информационную и политическую.
"Несистемная оппозиция" в России, как считается, практически разгромлена. Считается, надо сказать, не столько патриотами – мы-то по этому поводу сохраняем скепсис, – сколько самими иностранными агентами. Их послушать, так "всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает". То есть слишком многих их них уже "заклеймили", назвав иноагентами официально, многие (прежде всего связанные непосредственно с тем же Навальным и Ходорковским) оказались фигурантами уголовных дел, многие были вынуждены уехать на свой "заокраинный запад" и впредь пытаться вредить России оттуда.
Почитать либеральных пропагандистов, так дело их совсем плохо: Путин, говорят они (например, на Форуме свободной России в Вильнюсе), если не навсегда, так уж на ближайшие лет двадцать точно. С этим согласны такие статусные эмигранты и либералы, как Чичваркин, Ходорковский, Иноземцев… Они пытаются ободрить своих сторонников, сказать им, что будущее всё-таки настанет, "Россия будет свободной" (то есть её удастся расчленить, ибо, по слову их вождя, страна "либо демократическая, либо единая"), но получается оптимизм скверный и вымученный.
И вот в этот-то именно неприятный момент Запад в самом деле приходит "освободителям" на помощь. Демонстрирует, что он на их стороне. Даёт понять, что их усилия – не зря.

Отказаться от мира

Нобелевская премия Муратова и "Сахаровская" (к которой покойный академик, как бы ни старался развалить Россию своего времени, прямого отношения не имеет) премия Навального – это не просто жесты. Это точно выверенные пиар-ходы. Потому выверенные, что производятся не в один приём, а в два. Ту же премию Навальному присудили-то ведь ещё в октябре. Но вручили – вот только что. Зачем? Да затем, чтобы дважды воспользоваться одним и тем же информационным поводом. "Во-первых, это красиво". Во-вторых – прагматично. СМИ если не всего мира, то всего либерального сообщества отрабатывают пропагандистский темник дважды.
В третьих же… В третьих, Запад демонстрирует либералам, что всё не зря. Что их усилия оплачиваются и деньгами, и почётом. Что те, кто в поте лица работает против своей Родины, получают сребреники даже в том случае, если Родина оценивает их усилия по заслугам. Как вот "берлинский пациент". Да, он в колонии, но его дочь в Европарламенте произносит со слезой призыв
… отказаться от губительной политики мирного существования с современными диктаторами во имя европейского прагматизма.
То есть 20-летняя студентка Стэнфорда призывает Европу к войне с Россией. В объединённом парламенте Европейского союза.
Вручение премии Сахарова. Фото: Elyxandro CEGARRA via www.imago- / Globallookpress
Её именно за этим туда и позвали. Именно за этим сказали ей, что "Вашему отцу угрожали. Его пытали, отравляли, арестовывали, отправили в тюрьму. Но не смогли заставить его прекратить говорить". Похвалили так. Только затем, повторю, чтобы из уст формально русской, формально гражданки России прозвучало – хватит мирного сосуществования. Воевать пора.
Что такое эта премия? Это цена предательства Родины. Что такое эта премия? Это предлог для слов о войне Европы против России. И хотелось бы пошутить, да что-то уже и не шутится. Не до шуток.

Что с того?

"В Кремле уважают Европарламент, но никто не может заставить проявлять уважение к подобным его решениям", – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Заявил правильно, только этого мало. Не в уважении дело. Дело в понимании. Идёт война "ментальная", как говорит советник министра обороны России Андрей Ильницкий, или просто, без затей, информационная. И на этой войне противник не стесняется в средствах. В том числе – не стесняется платить предателям.
Предатели – главное оружие противника. И коль скоро они, как всегда, больше всего на свете хотят "бочку варенья и корзину печенья" – противник с удовольствием им демонстрирует то и другое. Некоторым, особо отличившимся, даже и вручает. За усердие.
За то, что они ведут дело к настоящей войне Запада и России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



135
Источник
Похожие новости
15 декабря 2021, 12:30
Захарова осталась в восторге от разоблачения Зеленского на Украине
15 декабря 2021, 06:40
Экс-нардеп переплюнул Зеленского и Порошенко в оценке мощи ВСУ
15 декабря 2021, 14:15
Влюблённая сотрудница ОБСЕ "слила" ВСУ все секреты миссии: Источник сообщил о разоблачении
15 декабря 2021, 08:25
Будет новое расследование против Голиковой? Пронько представил факты
15 декабря 2021, 08:25
Если разозлить Россию: Эксперт ЦРУ дал Украине пошаговый прогноз
15 декабря 2021, 12:30
"Армагеддон произойдет": в Великобритании ужаснулись сигналу НАТО от России
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 декабря 2021, 12:30
Захарова осталась в восторге от разоблачения Зеленского на Украине
15 декабря 2021, 06:40
Экс-нардеп переплюнул Зеленского и Порошенко в оценке мощи ВСУ
15 декабря 2021, 14:15
Влюблённая сотрудница ОБСЕ "слила" ВСУ все секреты миссии: Источник сообщил...
15 декабря 2021, 08:25
Будет новое расследование против Голиковой? Пронько представил факты
15 декабря 2021, 08:25
Если разозлить Россию: Эксперт ЦРУ дал Украине пошаговый прогноз
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 декабря 2021, 04:00
Ответ русских на инцидент с судном "Донбасс" возмутил ВМС Украины
11 декабря 2021, 09:15
Это уже факт: корпорации используют вирус для захвата мира
11 декабря 2021, 17:25
Депутат Рады разнесла Зеленского в пух и прах после заявления о референдуме по Донбассу
12 декабря 2021, 17:55
"Ну, красный скажи": В деле Протасевича всплыл странный разговор пилота с диспетчером
09 декабря 2021, 09:25
Смерть Европы наступила только что
10 декабря 2021, 01:10
Корабль ВМС Украины остановил провокацию после звонка Зеленскому. Интересное совпадение
09 декабря 2021, 12:20
Секретное соглашение Путина и Байдена: Что два человека скрыли от всего мира?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.