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Усталость от «временных решений»: глава МИД Турции объяснил НАТО закупку российских систем С-400

11 октября 2019, 22:24  •  10 • В мире
Турция приобрела у России комплексы С-400, поскольку не желает постоянно просить союзников по НАТО размещать на территории республики средства ПВО. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на встрече с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Тот, в свою очередь, напомнил, что НАТО обеспокоено покупкой российских установок Анкарой, поскольку они якобы несовместимы с западными системами ПВО. Между тем эксперты считают, что, несмотря на подобные высказывания, альянс не станет наказывать Турцию за контракт с Москвой.
 
РИА Новости © Алексей Мальгавко
 

Приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 у России обусловлено желанием Анкары иметь собственные средства противовоздушной обороны, а не постоянно просить об их размещении у партнёров по Североатлантическому альянсу. Такое заявление сделал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«До сегодняшнего дня у нас не было своей системы ПВО. По нашей просьбе в Турции устанавливали свои системы Patriot Нидерланды, Италия и Испания. Эти системы очень хороши, но это временные решения. Сначала их устанавливают, потом убирают, потом снова устанавливают. Я не в качестве критики это говорю — речь идёт о естественной ротации, и я искренне благодарю наших союзников за эту помощь. Но это говорит о том, что у нас должна быть своя система ПВО. Мы не должны быть вечными просителями. Поэтому мы купили С-400», — заявил Чавушоглу.

Напомним, что контракт на поставку четырёх дивизионов С-400 был заключён между Россией и Турцией в 2017 году, его сумма составила $2,5 млрд. Как отмечал позднее Реджеп Тайип Эрдоган, российская сторона продемонстрировала «искренний подход» в вопросе продажи систем «Триумф». При этом не исключается закупка дополнительных установок.

На данный момент Россия завершила два этапа поставок компонентов систем ПВО на авиабазу Мюртед в Анкаре. Первая фаза продолжалась с 12-го по 25 июля, вторая — с 27 августа по 15 сентября.

  • Мевлют Чавушоглу
  • Reuters
  • © Muhammad Hamed

По мнению военного политолога, заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрея Кошкина, озвученная главой МИД Турции причина логично вписывается во взятый республикой курс на независимость в вопросах обороны.

«Ни у кого нет сомнения, в том числе у руководства НАТО и у США, что Турция стремится к самостоятельности и не хотела бы зависеть от кого-либо, решая вопросы укрепления своей обороноспособности», — пояснил он.

В свою очередь, военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин напомнил, что у соседней с Турцией Греции на вооружении стоят комплексы С-300, поэтому Анкаре было важно иметь более совершенную систему ПВО.

«С-400 действительно лучшая система противовоздушной обороны в мире, она самая эффективная и современная. Что касается американской системы Patriot, то мы помним бездарную работу этой системы во время войны в Персидском заливе в 2003 году, мы знаем о провале Patriot в Саудовской Аравии, когда хуситские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод. Поэтому турки выбрали то, что им нужно и что будет надёжно защищать их территорию и объекты. Турция демонстрирует всем свою самостоятельность, свой суверенитет, свою способность противостоять любому давлению», — подчеркнул собеседник RT.

  • Йенс Столтенберг
  • Reuters
  • © Costas Baltas

Обеспокоенность НАТО

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил недовольство тем, что Анкара сотрудничает с Москвой по вопросу противовоздушной обороны. Как считают в Североатлантическом альянсе, комплексы С-400 несовместимы с их системой ПВО.

«Мы обсуждали приобретение Турцией российских комплексов С-400. Я повторил озабоченность НАТО этим решением. Эти системы недостаточно совместимы с возможностями ПВО НАТО и несут потенциальную угрозу для военной авиации стран альянса», — сказал Столтенберг.

При этом эксперты отмечают, что уровень интеграции российских комплексов С-300, которые стоят на вооружении Болгарии, Словакии и Греции, беспокойство у НАТО не вызывает.

Между тем глава НАТО подчеркнул, что альянс твёрдо настроен на поддержание безопасности Турции, о чём свидетельствует инвестирование $5 млрд в военную инфраструктуру республики в последние годы.

«Турция находится на переднем крае очень нестабильного региона. Ни один другой союзник НАТО не подвергался большему количеству террористических атак, ни один другой союзник НАТО не подвергался такой нестабильности, насилию и беспорядкам на Ближнем Востоке, как Турция», — добавил генсек.

Как указывает военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин, НАТО уже долгое время выказывает недовольство приобретением Турцией российских ЗРК, но ожидать перехода к действиям не стоит.

«Никаких действий не последует, поскольку Турция является южным флангом НАТО. В Турции находится американская база Инджирлик. Турки могут сказать: «Убирайтесь с этой базы», и тогда американцы и НАТО потеряют серьёзную опору на Ближнем Востоке. Они будут, конечно, всё что угодно говорить, но никаких конкретных мер против Турции принимать не станут», — добавил военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин.

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