Усталость, газовый шантаж и коррупция: Чем Украина стала досаждать Европе?

Керсти Кальюлайд считает, что Европа устала от Украины. О причинах сложных взаимоотношений она рассказала в интервью "Европейской правде", отметив, что ситуация в Незалежной тяжелая, но "ничего не меняется", несмотря на советы от европейских стран.

В чем усталость?

Керсти Кальюлайд заявила, что европейские страны уже успели устать от Украины. Причина – бесконечная коррупция в Незалежной и ее тяжелая экономическая ситуация. А главное, что несмотря ни на какие рекомендации, отмечает Кальюлайд, ничего на Украине не меняется.

"Причина усталости в том, что мы много лет даём те же советы, - говорит она. – Однако мы не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной".

В силах новой украинской власти показать другое, более позитивное развитие страны, уверена эстонский президент.

Действительно, некий поворот в отношении Европы к Украине прослеживается давно. Даже США, как известно, пересмотрели формат предоставления военной помощи Киеву. Еще интереснее выглядят внутриукраинские опасения. Об усталости стран Запада от проблем Незалежной украинские политики говорили давно.

В Киеве понимают, что теряют Европу

В июле этого года о том, что Киев перестает быть главной темой обсуждений, сообщил депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич.

"Украина перестает быть субъектом переговоров, а сам украинский вопрос начинает раздражать Европу", - цитировал "112 Украина" Шуфрича. Тогда на повестке была встреча президентов России и США, и Шуфрич пояснил: Владимир Путин и Дональд Трамп, скорее всего, будут обсуждать сирийский вопрос, а Украину могут "обойти стороной".

"Я вот только вернулся с берлинского саммита Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и, знаете, украинский вопрос там уже всех раздражает, - отмечает Шуфрич. - Никто не понимает, почему не выполняются Минские соглашения".

Он добавил, что Европа настолько уже устала анализировать, почему украинский парламент не хочет реализовать то, что может сделать только он, а именно - принять законы.

"Это не может сделать ни Бундестаг, это не может сделать ни Конгресс Соединенных Штатов, это не может сделать ни Государственная Дума, - говорит Шуфрич. - Однако этот вопрос блокируется по инициативе Петра Порошенко". К слову, об озабоченности из-за встречи Путина и Трампа говорил и президент Украины Петр Порошенко.

Новый президент Украины Владимир Зеленский пострался переломить ситуацию. Он совершил своего рода турне по городам и весям стран Запада. А теперь старается реанимировать обсуждение Минских соглашений. Но... по большому счету риторика никак не изменилась. Зеленский ставит новые условия, не желая исполнять уже принятые договоренности.

Газовый шантаж - еще одна причина для усталости?

Украина продолжает заниматься газовым шантажом, и, возможно, президент Эстонии стала лишь рупором для острастки. Продолжается спор вокруг "Северного потока - 2". А воодушевления Киеву наверняка придала временная победа в деле Opal - "Газпрому", как известно, снова ограничили использование этой "нитки". Впрочем, на экспертном уровне полагают, что это перетягивание каната ни к чему хорошему не приведет. Подобной позиции придерживается лидер движения русских украинцев "Парус" политолог Юрий Кот. По его словам, продолжение тактики газового шантажа Европы может привести к тому, что недовольные этим конечные получатели газа – страны Европы, а когда-нибудь и Азии – объединятся и "вышвырнут" Украину с рынка газа вообще.

"Киев, на мой взгляд, по крайней мере, судя по их реакции, не ожидал решения по участку "Опал", инициированного Польшей. Не думали, что настолько успешно удастся им провернуть эту аферу с изучением возможности транзита российского газа в Европу по "Северному потоку - 2". И конечно же, они сейчас, находясь в состоянии эйфории, начинают опять бросать распальцовки и требовать невозможного", - считает Кот.

С другой стороны, хочется обратить внимание на то, что власти Украины вроде бы как давно слезли с российского газа, с "газовой иглы Москвы", напомнил он.

"Судя по заявлениям того же Порошенко, пока он был президентом, он несколько раз кричал "прощевай". Вроде всё время от этого российского газа пытались уйти. Так что же вы опять за него цепляетесь? Он же вам не нужен? Так зачем же вы опять кричите: дайте нам газ. Значит, вы врёте? И тогда врали и сейчас врёте? " – задал вопросы политик.

Перспективы этого процесса могут быть очень печальными, считает Кот.

"Киев в очередной раз, к сожалению, за последние 30 лет получив свою независимость и не зная, что с ней делать, прибегает к тактике шантажа. Этот шантаж был раньше односторонним - по отношению только к России. Но сегодня этот шантаж уже не только к России, но и к Европе. И да, конечно, на данном этапе, может быть, в тактическом смысле они что-то и смогли получить или выторговать. Но в дальней перспективе вокруг этого проекта против Украины объединятся все - и Европа, и Россия, и Азия. И закончится это тем, что никто не будет просто хотеть работать с Украиной, причём ни на каких условиях, ни на каких вообще", - опасается эксперт.

Необходимо, чтобы на Украине пришли в себя, протрезвели и начали прагматично смотреть на вещи, призывает Кот.

"Потому что попытки наклонять Россию, наклонять Европу ничем хорошим не закончатся. Закончатся тем, что тебя просто вышвырнут из этого рынка, и ты больше никогда сюда не вернёшься. Поэтому России, я думаю, в этой ситуации необходимо прагматично подходить к этой задаче, решать её, преследуя, прежде всего, собственные национальные интересы и национальные интересы партнёров, в круг которых Украина больше не входит. И если действительно надо будет, можно пойти на какие-то перманентные соглашения, но чётко понимая, что с этими людьми иметь дело нельзя. Плохо только то, что эти люди, может, уйдут, придут, может, и другие, но этот шлейф неблагонадёжного партнёра закрепится за Украиной навсегда", - заключил политик.