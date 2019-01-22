«Устали от постоянных нравоучений Украины»: делегация Киева не вошла в работающий над снятием санкций с РФ комитет ПАСЕ

Делегация Украины не вошла в состав регламентного комитета ПАСЕ, отвечающего за снятие санкций с России. Представители Киева назвали это «мелкой местью за принципиальную позицию» Украины в отношении Москвы. Как отметили в Совете Федерации РФ, решение ПАСЕ говорит о том, что в Страсбурге устали от поведения украинских парламентариев, поскольку их деятельность лишь усугубляет существующие разногласия. Ранее представители ПАСЕ заявили, что Совет Европы выступает за сохранение России в составе организации. Эксперты считают, что Москва не заинтересована в работе в ПАСЕ на неравноправных условиях.

Представители Украины не вошли в комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), который занимается вопросом снятия санкций, действующих в отношении России.

Как пишет «Европейская правда», это произошло из-за изменений в правилах организации. Руководящий орган ПАСЕ постановил, что в комитетах по вопросам регламента не может быть более двух представителей каждого из государств-членов.

Прежде комитеты формировались по предложениям политических групп и подобных ограничений в них предусмотрено не было. В регламентном комитете, который занимался вопросом снятия санкций с России, находилось четыре представителя Украины.

Списки депутатов от стран, превысивших квоты на два места, оказались обнулены, рассказал глава украинской делегации Владимир Арьев.

«Было решено просто обнулить список, сейчас у нас ноль мест в регламентном комитете, и группы должны выдвигать новых кандидатов», — цитирует Арьева издание. Он добавил, что считает эти события «мелкой местью за принципиальную позицию украинцев по изменению регламента в угоду РФ». При этом места в комитетах потеряла не только Украина, но и другие страны.

Отметим, что украинская делегация в Совете Европы неоднократно устраивала провокации в отношении российской стороны. Последний такой случай произошёл в октябре 2018 года, когда украинские политики после заседания в ПАСЕ окружили телеведущую телеканала «Россия 1» Ольгу Скабееву, начали петь гимн Украины, а также выкрикивать в адрес журналистки оскорбления.

Незадолго до этого украинский депутат Алексей Гончаренко надел резиновые перчатки во время дебатов в ПАСЕ по докладу о полномочиях национальных делегаций. Киевский парламентарий заявил, что в присутствии российских коллег «небезопасно пожимать руки и трогать дверные ручки».

Обнуление украинской делегации в комитете является хорошим знаком, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Возможно, это случайно, но думаю, что вряд ли такие вещи бывают случайными. Европейцы устали от постоянных нравоучений Украины, постоянных антироссийских выпадов. Это не сплачивает европейцев, а наоборот, разобщает», — сказал сенатор в беседе с RT.

По словам Джабарова, сложившаяся ситуация должна послужить для украинцев уроком, что «нельзя постоянно разрушать, надо пытаться что-то созидать».

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко полагает, что «мелкой местью» следует считать поведение самой Украины. Как рассказал RT эксперт, Украина часто становится чьим-то инструментом для противодействия России.

«Видимо, сейчас необходимости в этом инструменте нет. Поэтому украинские представители и не вошли в состав комиссии. У них (украинцев. — RT) есть достаточно завышенное представление о самих себе, им кажется, что это действие направлено против них. А на самом деле процессы идут мимо них и выше них», — заключил эксперт.

«Необходимо продолжать политический диалог»

Накануне глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила о важности продолжения политического диалога с Россией.

«Необходимо определиться, что мы будем делать далее. Для того, чтобы говорить об отсутствии договорённости, мы обязаны решать эти проблемы открыто. Прежде всего, необходимо продолжать политический диалог», — заявила она.

Паскье выразила сожаление в связи с тем, что российские парламентарии уже пятый год подряд не работают в ПАСЕ.

«Члены ПАСЕ, равно как и члены российского парламента, которые, к сожалению, не участвуют в нашей работе уже пятый год подряд, должны содействовать этому процессу», — сказала глава ПАСЕ.

За несколько дней до этого, 15 января, глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия выступает за сохранение России в составе Совета Европы.

«Мы считаем Россию частью Европы, считаем, что она принадлежит к СЕ со всеми правами и со всеми обязанностями», — приводит ТАСС слова министра. Как отметил Маас, «обе стороны» должны предпринимать действия, которые помогут устранить существующие разногласия.

В свою очередь, Москва рассматривает все возможные варианты дальнейшего развития отношений с Советом Европы, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

По его словам, для России дискриминация по политическим мотивам неприемлема. «Сегодня мы рассматриваем все опции наших возможных действий, в том числе и вариант выхода из состава СЕ», — привёл ТАСС слова дипломата.

Грушко добавил, что Москва надеется на преобладание у оппонентов здравого смысла.

«Мяч находится на стороне тех, кто принимал решение об исключении российской делегации: они должны это решение пересмотреть, если, конечно, руководствуются глубинными интересами сохранения функциональности организации», — сказал Грушко.

Ранее, 17 января, в Госдуме приняли проект заявления, согласно которому российская делегация не направится на сессию ПАСЕ в 2019 году. Парламентарии не обнаружили оснований для возвращения России в ПАСЕ и уплаты членских взносов в бюджет организации.

«Это уже становится показательной поркой»

В апреле 2014 года российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса и ряда других полномочий в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассмотрела вопрос о восстановлении положения российской делегации, но Москва отказалась работать в условиях установленных санкций.

В период с 2016 по 2017 года российская сторона не направляла документы для аккредитации на участие в съездах ПАСЕ. Кроме того, в 2017 году Москва приостановила перечисление членских взносов с бюджет ПАСЕ в связи с неучастием в работе организации.

Тогда же стало известно, что Москва входила в число лидеров по объёму взносов с бюджет ПАСЕ, в 2017 году заплатив €32,8 млн. Наибольшую финансовую поддержку организации в указанный период осуществила Франция — €37,5 млн.

По словам сенатора Джабарова, Россия заинтересована в международных контактах, но важно, на каких условиях они осуществляются.

«Россия заинтересована в любых контактах, на любых площадках — и парламентских, и тем более международных. Это место, где можно обмениваться мнениями, высказывать свою точку зрения, а когда нас пытаются лишить такой возможности, это уже становится показательной поркой, чего Россия, как суверенная и мощная страна, в отношении себя никогда не допустит», — считает представитель Совфеда.

Как полагает Оленченко, ситуация с особыми требованиями и условиями для России в ПАСЕ неприемлема.

«Если исходить из здравого смысла и доброй воли, то мы заинтересованы, если исходить из атмосферы препирательства и предъявления друг другу претензий, то Россию это не интересует», — подытожил эксперт.