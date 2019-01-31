«Успокоить японскую общественность»: с чем связаны последние заявления Токио о Курилах

Япония не претендует на Курильские острова, однако не считает Кунашир, Итуруп, Шикотан и гряду Хабомаи частью этого архипелага. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Как полагают в экспертном сообществе, это высказывание можно объяснить внутриполитической обстановкой в Японии — премьеру нужно успокоить общественность. В российском МИД подчёркивают, что работа в рамках переговоров идёт и следующая встреча глав внешнеполитических ведомств России и Японии может состояться уже в феврале.

Япония не претендует на Курилы, однако Токио не считает Кунашир, Итуруп, Шикотан и гряду Хабомаи частью этого архипелага. Такое заявление сделал премьер-министр страны Синдзо Абэ. Так он прокомментировал слова председателя Коммунистической партии Кадзуо Сии.

«Северные территории — острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны. В этой позиции изменений нет», — приводит РИА Новости слова Абэ.

«Помимо этого, хотелось бы воздержаться от более конкретных упоминаний о том, как ведутся переговоры и какие термины на них используются, с тем, чтобы не оказать негативного воздействия на переговорный процесс», — приводит ТАСС слова Абэ.

Также премьер-министр Японии подчеркнул, что в переговорах Москвы и Токио необходимо найти приемлемое для обеих сторон решение.

Абэ высказал уверенность в том, что обе страны «будут и дальше укреплять взаимное доверие и дружбу и вместе работать над поиском взаимоприемлемых решений для продвижения переговоров по заключению мирного соглашения».

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Внутренняя повестка Японии

В последние месяцы японский премьер систематически высказывается на тему Курильских островов. В частности, Абэ заявил о намерении сделать всё возможное для завершения переговоров о мирном соглашении, а позднее высказался на тему «перехода территориальной принадлежности», что стало причиной вызова японского посла в России в МИД.

«Главе японской дипмиссии было указано, что подобные высказывания грубо искажают суть договорённостей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров», — отметили тогда в российском МИД.

Риторика Абэ по Курилам связана с внутриполитическими соображениями, считает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

По его мнению, резкие высказывания Абэ вызваны желанием «успокоить японскую общественность и доказать, что он не отступается от принципиальной позиции Японии по территориальному вопросу».

«В Японии открылась очередная сессия парламента, и Абэ должен по требованию депутатов, оппозиции, СМИ как-то прояснить ситуацию, которая складывается на переговорах с Россией по поводу мирного соглашения», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Главное в мирном договоре — территориальные вопросы, без которых Япония не видит консенсуса, продолжает Кистанов.

«В Японии есть обеспокоенность, что Абэ может отойти от традиционной японской политики, базового принципа, который заключается в том, что Россия незаконно «оккупирует» «четыре северных острова», по японской терминологии, который ещё СССР силой «захватил» в конце войны», — говорит эксперт.

Следующий этап переговоров

Следующий этап переговоров Москвы и Токио может состояться на полях Мюнхенской конференции по безопасности в случае участия делегаций в мероприятии. Об этом заявили в российском МИД.

«Одна из возможностей (контактов. — RT) — предстоящая Мюнхенская конференция (она пройдёт 15–17 февраля. — RT). В случае участия делегаций двух стран на уровне министров иностранных дел в её работе такие контакты могут состояться, но ещё мы официально не заявляли об участии министра иностранных дел в этой конференции, и его участие также прорабатывается», — сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге 31 января.

Представитель МИД добавила, что не видит затруднений в переговорном процессе.

«Что касается того, что переговоры пробуксовывают, я абсолютно не разделяю этой оценки ни в ту степень, ни в другую. Я бы сказала, что идёт работа», — подытожила Захарова.

Напомним, 22 января в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ. Переговоры длились около трёх часов, треть этого времени была посвящена теме мирного договора.

По итогам встречи в Кремле рассказали, что позиции стран по вопросу заключения мирного договора не изменились.

«Мы пока не фиксируем каких-либо изменений в позиции Японии. С тех пор, как с известной инициативой на Восточном форуме во Владивостоке выступил президент Путин, не претерпела изменений и наша позиция», — рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.