Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему Меркель и Штайнмайер используют «летающие гробы»?
«Будет приближаться к абсолютным рекордам»: в столичном регионе ожидается аномал...
Украинский министр отпраздновал день рождения в стиле Гитлера - видео
Получит ли Трамп неограниченное право на ядерные удары
Главная / В мире

«Успокоить японскую общественность»: с чем связаны последние заявления Токио о Курилах

31 января 2019, 22:24  •  17 • В мире
Япония не претендует на Курильские острова, однако не считает Кунашир, Итуруп, Шикотан и гряду Хабомаи частью этого архипелага. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Как полагают в экспертном сообществе, это высказывание можно объяснить внутриполитической обстановкой в Японии — премьеру нужно успокоить общественность. В российском МИД подчёркивают, что работа в рамках переговоров идёт и следующая встреча глав внешнеполитических ведомств России и Японии может состояться уже в феврале.
 
Вид на остров Кунашир Reuters © Yuri Maltsev
 

Япония не претендует на Курилы, однако Токио не считает Кунашир, Итуруп, Шикотан и гряду Хабомаи частью этого архипелага. Такое заявление сделал премьер-министр страны Синдзо Абэ. Так он прокомментировал слова председателя Коммунистической партии Кадзуо Сии. 

«Северные территории — острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны. В этой позиции изменений нет», — приводит РИА Новости слова Абэ.

«Помимо этого, хотелось бы воздержаться от более конкретных упоминаний о том, как ведутся переговоры и какие термины на них используются, с тем, чтобы не оказать негативного воздействия на переговорный процесс», — приводит ТАСС слова Абэ.

Также премьер-министр Японии подчеркнул, что в переговорах Москвы и Токио необходимо найти приемлемое для обеих сторон решение.

Абэ высказал уверенность в том, что обе страны «будут и дальше укреплять взаимное доверие и дружбу и вместе работать над поиском взаимоприемлемых решений для продвижения переговоров по заключению мирного соглашения».

  • AFP
  • © Martin BUREAU

Внутренняя повестка Японии

 

В последние месяцы японский премьер систематически высказывается на тему Курильских островов. В частности, Абэ заявил о намерении сделать всё возможное для завершения переговоров о мирном соглашении, а позднее высказался на тему «перехода территориальной принадлежности», что стало причиной вызова японского посла в России в МИД.

«Главе японской дипмиссии было указано, что подобные высказывания грубо искажают суть договорённостей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров», — отметили тогда в российском МИД.

Риторика Абэ по Курилам связана с внутриполитическими соображениями, считает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

По его мнению, резкие высказывания Абэ вызваны желанием «успокоить японскую общественность и доказать, что он не отступается от принципиальной позиции Японии по территориальному вопросу».

«В Японии открылась очередная сессия парламента, и Абэ должен по требованию депутатов, оппозиции, СМИ как-то прояснить ситуацию, которая складывается на переговорах с Россией по поводу мирного соглашения», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Главное в мирном договоре — территориальные вопросы, без которых Япония не видит консенсуса, продолжает Кистанов.

«В Японии есть обеспокоенность, что Абэ может отойти от традиционной японской политики, базового принципа, который заключается в том, что Россия незаконно «оккупирует» «четыре северных острова», по японской терминологии, который ещё СССР силой «захватил» в конце войны», — говорит эксперт.

Следующий этап переговоров

На кортеж у Белого Дома напал неизвестный - видео

 

Следующий этап переговоров Москвы и Токио может состояться на полях Мюнхенской конференции по безопасности в случае участия делегаций в мероприятии. Об этом заявили в российском МИД.

«Одна из возможностей (контактов. — RT) — предстоящая Мюнхенская конференция (она пройдёт 15–17 февраля. — RT). В случае участия делегаций двух стран на уровне министров иностранных дел в её работе такие контакты могут состояться, но ещё мы официально не заявляли об участии министра иностранных дел в этой конференции, и его участие также прорабатывается», — сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге 31 января.

Представитель МИД добавила, что не видит затруднений в переговорном процессе.

«Что касается того, что переговоры пробуксовывают, я абсолютно не разделяю этой оценки ни в ту степень, ни в другую. Я бы сказала, что идёт работа», — подытожила Захарова.

Напомним, 22 января в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ. Переговоры длились около трёх часов, треть этого времени была посвящена теме мирного договора.

По итогам встречи в Кремле рассказали, что позиции стран по вопросу заключения мирного договора не изменились.

«Мы пока не фиксируем каких-либо изменений в позиции Японии. С тех пор, как с известной инициативой на Восточном форуме во Владивостоке выступил президент Путин, не претерпела изменений и наша позиция», — рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


17
Источник
Похожие новости
31 января 2019, 03:09
Курды по указке США развернули колонну с гумпомощью жителям Сирии
31 января 2019, 06:09
«Ситуация тревожного ожидания»: как развивается политический кризис в Венесуэле
31 января 2019, 03:09
Мадуро видеопосланием предостерёг США: "Вы получите наихудший второй Вьетнам"
Загрузка...
31 января 2019, 16:09
Почему ЕС оказался сообщником США в перевороте в Венесуэле?
31 января 2019, 06:24
В Каракасе исчез фотограф агентства EFE
31 января 2019, 19:24
Почему Меркель и Штайнмайер используют «летающие гробы»?
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
31 января 2019, 01:24
Сергей Степашин: Даже в советские времена такого не было, чтобы сенатора или депутата...
31 января 2019, 09:39
"Может не пережить": Экс-госсекретарь США предсказал Америке крах
31 января 2019, 12:39
Балльная система: как россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг
31 января 2019, 09:39
Ельцин готов был сдать Курилы Японии. Путин отказался: Лужков раскрыл источник провал...
31 января 2019, 03:09
"Хан" при живом президенте": Как главы республик "командовали&quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 января 2019, 17:24
Патриарх Иерусалимский неожиданно «выздоровел», отменив встречу с Порошенко
25 января 2019, 23:39
Уволить Чубайса с волчьим билетом: Коротченко запустил голосование
26 января 2019, 19:09
В ПАСЕ прозвучало "Крым - это Россия": Сербский депутат взбесил европейских политиков - видео
30 января 2019, 04:24
"Хотелка до Курил не доросла": Проговорившемуся про базы США Абэ предложили "по-быстрому" сделать харакири
29 января 2019, 08:54
"‏Путин вынужден скрывать семью": Украинские медиа обнаружили у президента России маленькую дочь
27 января 2019, 01:24
«США не стоят за госпереворотом, они его возглавляют»: как прошло заседание Совбеза ООН по Венесуэле
27 января 2019, 12:54
Шесть мифов о блокаде Ленинграде
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.