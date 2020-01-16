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«Успокаивают общественность»: почему в Пентагоне не признают влияния гиперзвукового оружия РФ на расклад сил в мире

16 января 2020, 01:24  •  77 • В мире
Российское гиперзвуковое оружие «существенно не меняет» расклад сил в мире. Об этом заявил начальник штаба Сухопутных войск США Джеймс Макконвилл. По словам американского военачальника, он доволен тем, как развиваются американские разработки в этой сфере. Однако военные эксперты в разговоре с RT отметили, что подобные высказывания имеют политическую подоплёку, не соответствуют действительности и, скорее, направлены на то, чтобы «успокоить общественность». По мнению аналитиков, США вряд ли смогут ликвидировать серьёзное отставание от России в области гиперзвука в обозримом будущем.
 
Новейшая ракета «Авангард». Иллюстрация. РИА Новости © Министерство обороны РФ
 

Начальник штаба Сухопутных войск США Джеймс Макконвилл не считает, что развёртывание Россией гиперзвукового оружия существенно меняет расклад сил в мире.

«Я не видел, чтобы с помощью этой системы они (РФ. — RT) на деле поразили какую-либо цель. Мне известно, в каком состоянии находятся наши гиперзвуковые технологии, я доволен тем, в каком направлении и с какой скоростью они развиваются, поэтому я пока не считаю, что это кардинально меняет ситуацию», — заявил генерал во время выступления в Атлантическом совете.

Технологический разрыв

Следует отметить, что в конце прошлого года американский министр обороны Марк Эспер отметил, что США приходится нагонять Россию в разработке гиперзвукового оружия. При этом он уточнил, что отставание образовалось якобы из-за того, что США сами «взяли паузу» в этой сфере.

«Мы приостановили разработку этой технологии несколько лет назад, когда наше преимущество в этой сфере было очевидно. Сейчас мы вынуждены нагонять, поэтому Министерство обороны использует все доступные финансовые ресурсы для того, чтобы обеспечить наше преимущество в области гиперзвукового оружия», — сказал Эспер, выступая на Форуме по национальной обороне имени Рональда Рейгана. 

По его словам, Москва якобы «разрабатывает различные виды вооружения, в том числе стратегического, не регулируемого существующим договором СНВ-III», и обладает «возможностями в области ракет средней дальности, каких нет у США». 

Напомним, американские официальные лица неоднократно заявляли об отставании от России в области управляемого гиперзвука.

Так, в августе 2019 года Джон Болтон, занимавший тогда должность советника президента США по национальной безопасности, обвинил Россию в краже американских гиперзвуковых технологий. Позже официальный представитель Пентагона, подполковник ВВС Роберт Карвер заявил, что из-за стремления соперников США использовать гиперзвуковые технологии в военных целях «возникла асимметрия в плане боевых возможностей».

По мнению экспертов, для того чтобы сократить отставание от России, США потребуется не менее пяти лет, но за это время и РФ также продвинется вперёд. Как отметил в разговоре с RT член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков, США в настоящий момент «не обладают достаточным потенциалом, чтобы в кратчайшие сроки создать такое же оружие, каким уже располагает Россия». 

«Следовательно, им важно продемонстрировать, что их соперники ничего хорошего не придумали. И надо максимально напустить тумана и раскритиковать все российские инновации. Но, безусловно, военные всего мира однозначно признали прорывные технологии России и тот вектор, который она задаёт», — пояснил эксперт.

  • Запуск новейшей ракеты «Авангард»
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

Уникальное оружие

Напомним, в конце 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что РФ опережает другие государства по уровню развития передового оружия, являясь единственной страной — оператором гиперзвукового вооружения.   

По его словам, ситуация в новой и новейшей истории страны уникальна: «Догоняют нас». 

«Ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности — тем более», — сказал глава государства на заседании коллегии Минобороны, которое прошло 24 декабря.  

Владимир Путин отметил, что войска уже получили комплексы «Кинжал» и «Пересвет», началось оснащение «Авангардом». Также по плану идут работы над ракетами «Сармат», «Циркон» и «Буревестник», добавил президент. 

Уже 27 декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту о постановке на боевое дежурство первого ракетного полка, вооружённого новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард». 

«Авангард», для запуска которого используется баллистическая ракета наземного базирования, способен развивать скорость в 27 Махов. 

Ударное преимущество

Один из наиболее закрытых проектов среди российской линейки гиперзвукового оружия — противокорабельная ракета морского базирования 3М22 «Циркон». Её характеристики Владимир Путин впервые раскрыл, выступая с посланием Федеральному собранию в 2019 году. Тогда глава государства сообщил, что скорость полёта ракеты составляет более 9 Махов, а дальность — свыше 1 тыс. км. Ракета способна уничтожать как морские, так и наземные цели. 

«Циркон» в различных модификациях войдёт в арсенал корветов и фрегатов ВМФ. Также такие гиперзвуковые ракеты смогут запускать новые эсминцы, десантные корабли, прошедшие модернизацию крейсеры, большие противолодочные корабли и многоцелевые атомные подлодки. 

Владимир Путин называет «Циркон» чрезвычайно важным оружием «для сохранения стратегической стабильности». Помимо морской версии гиперзвукового боеприпаса, как полагают эксперты, Россия может разработать и наземную модификацию. 

Создание сухопутного «Циркона» станет ответной мерой на появление запрещённых ранее средств поражения в арсенале США после расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отмечают военные аналитики. 

Как подчеркнул Сергей Судаков, появление у России гиперзвукового оружия морского базирования, такого как «Циркон», сведёт на нет основное преимущество Вооружённых сил США — ударные морские авианесущие группы.  

«Америка очень долго выстраивала своё могущество, базируясь на огромных флотилиях, на 11 крупнейших флотах, в основе которых — мощнейшие авианосцы. С появлением гиперзвукового оружия все авианосцы стали уязвимыми до тех пор, пока у противника не появится ещё более совершенное оружие, чем гиперзвук», — констатировал Судаков.

  • Здание Пентагона
  • AFP
  • © FREDERIC WALLOIS

«Не отражает действительность»

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По мнению экспертов, все заявления американских политиков о том, что российские разработки якобы не влияют на баланс сил в мире, рассчитаны исключительно на «внутреннюю аудиторию».  

«Это ни в коей мере не отражает действительность. Гиперзвуковое оружие во многом влияет на ход военных действий. Россия сейчас предопределяет вектор технологического развития», — отметил Судаков. 

Аналогичной точки зрения придерживается и военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, такие заявления носят политический характер и не отражают реального положения дел. 

«Их цель — успокоить общественность, потому что американцы в этой сфере отстают примерно на пять лет, а может, и больше. И они пока даже близко не понимают, что противопоставить гиперзвуку. Я могу сказать, что те системы ПРО, которые у них есть, бесперспективны в этом отношении», — отметил эксперт. 

По его словам, разрыв в этой области США смогут сократить, только если Россия сама остановит работы в этой сфере. 

«США смогут устранить отставание только в том случае, если мы остановимся. Если мы прекратим финансирование научно-исследовательских конструкторских ОПК по совершенствованию этого оружия, разработке типов вооружения на новых физических принципах, то они нас могут догнать. А если будем работать теми же темпами, которыми работали до этого, то всё время будем обгонять США», — резюмировал эксперт.

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