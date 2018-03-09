«Успокаивают американцев»: в Пентагоне заявили о способности подлодок США уничтожить Россию

Американские подводные лодки способны уничтожить Россию и Китай. Об этом сообщил американский генерал Джон Хайтен в ходе слушаний в оборонном комитете палаты представителей. В Госдуме отметили агрессивный характер подобного заявления и предположили, что в Соединённых Штатах неверно трактовали презентацию новейшего российского вооружения. В Совфеде считают, что таким образом американские власти пытаются «успокоить народ».

Председатель Стратегического командования Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен выступил на бюджетных слушаниях в комитете палаты представителей США по вооружённым силам. Комментируя послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, он заявил, что Соединённые Штаты могут ответить на любую атаку со стороны России.

«Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом», — подчеркнул Хайтен. Американский генерал добавил, что Пентагон способен при желании полностью уничтожить Россию.

«Они не знают, где находятся наши подлодки, которые способны уничтожить их страну, если мы пойдём по этому пути», — сказал американский генерал.

1 марта 2018 года президент России Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному собранию. Глава государства рассказал о новейшем вооружении, которое поступило в распоряжение Минобороны РФ. В состав Стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Борей».

Президент также продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса «Сармат».

Генерал Джон Хайтен

Reuters

© Yuri Gripas

«Путают континенты»

В российских властных кругах подчеркнули, что слова американского генерала содержат угрозу в адрес России. Об этом, в частности, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

«Эти слова носят агрессивный характер. Это ещё раз подчёркивает необходимость укрепления обороноспособности нашей страны. Одновременно с этим США хотят продемонстрировать якобы имеющееся у них оружие, которое способно нанести достаточно ощутимый удар по нашему государству. Это, безусловно, как говорится, глупость и бред», — заявил он.

Со словами Швыткина согласился первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, назвавший высказывания генерала «мальчишескими». В разговоре с RT депутат подчеркнул, что России уничтожение подлодками не грозит.

«Американским специалистам надо периодически смотреть на карту. Они, наверное, путают континенты, на которых находятся Америка и Россия. У нас не та страна, которая подвержена серьёзному влиянию со стороны подводных лодок. Мы всё же огромная территория, которую единовременным ударом таким вооружением уничтожить невозможно», — отметил Шерин.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников, в свою очередь, считает, что американцы обеспокоены представленными Россией новыми видами вооружений. По его словам, на Западе признают, что противодействия такому оружию в мире нет.

«Этим и озабочена американская сторона. Чтобы каким-то образом размыть свои негативные ощущения и успокоить народ Америки, они начинают высказывать такие предположения», — считает Серебренников.

Швыткин напомнил, что в заявлении российского президента не прозвучало ни одной угрозы в адрес США, в то время как американские военные позволяют себе делать такие заявления. И именно подобные высказывания вынуждают Россию повышать свою обороноспособность.

«Сегодня различные угрозы звучат не со стороны нашей страны, а прежде всего от США, да и от блока НАТО в целом. Мы ни на кого не собираемся нападать, и наша доктрина носит оборонительный характер, но с учётом тех возможных опасностей, которые исходят извне», — заявил представитель Госдумы.

По его оценке, в США неверно трактовали выступление главы российского государства. «Мы ни в коем случае не хотим войны, мы боремся за мир. Это главный посыл, который должен присутствовать в умах США. И мы им ещё раз предлагаем сесть за стол переговоров и обсудить вопросы безопасности», — заключил эксперт.

«Российская угроза»

Интересно, что при отсутствии агрессивных заявлений Москвы в адрес Вашингтона американские политики не раз использовали так называемую «российскую угрозу», чтобы оправдать повышение военных расходов. Именно таким образом ряд конгрессменов обосновали необходимость изменения уровня финансирования Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), которое занимается разработкой новейших военных технологий.

Новая Национальная оборонная стратегия Соединённых Штатов, обнародованная Пентагоном в январе, фокусируется на растущей угрозе со стороны России и Китая. «Мы продолжим проводить кампанию против террористов, но соперничество великих держав, а не терроризм, теперь находятся в фокусе национальной безопасности США», — заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, анонсируя публикацию стратегии.

Обеспокоенность модернизацией российских вооружённых сил выражал, в частности, председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, называвший Москву «наибольшей угрозой» для Европы. В частности, он отметил, что «нет ни одной составляющей российских вооружённых сил, которая в той или иной степени не была бы модернизирована за последнее десятилетие».

«Я бы сказал, что никто из нас не чувствует себя комфортно в том положении, в каком мы сейчас находимся», — заявил Данфорд.

Ранее группа американских сенаторов призвала госсекретаря США Рекса Тиллерсона начать переговоры с Россией по стратегическим вопросам, а также по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Сенаторы заявили, что крылатая ракета и ядерный подводный беспилотный аппарат, представленные Путиным во время обращения к Федеральному собранию, не указаны в договоре, и предложили администрации Трампа расширить СНВ.